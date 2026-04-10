JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、iOS版に加え、新たにAndroid版「JAPAN AI AGENT」の提供を開始したことをお知らせいたします。 本サービスを通じて、訪問先や移動中などのビジネス現場でも、必要なときにすぐさま高度なAIエージェントを操作できる環境が整います。

Android版提供の背景

「JAPAN AI AGENT」は、業務上の質問への回答、情報の検索、資料の要約・作成など、さまざまな業務をAIが自律的に実行する企業向けAIエージェントです。 働き方の多様化が進む中、場所や時間を問わずAIで業務を進められる環境へのニーズは高く、昨年iOS版アプリの提供を開始しました。 より多くのビジネスパーソンが時間や場所の制約を受けずにAIエージェントを活用できる環境を構築すべく、今回Android版アプリを提供するにいたりました。

モバイル活用で実現する「スマートな働き方」

Android版アプリは、Android端末から「JAPAN AI AGENT」を利用できるモバイルアプリケーションです。JAPAN AIをご契約いただいている企業の従業員様であれば、どなたでもご利用いただけます。 モバイルの特徴は、端末を開いた瞬間から操作を始められる即時性です。パソコンの起動や作業場所の確保を必要とせず、思い立ったその場でAIエージェントへの指示・確認・返信が可能になります。通勤・移動・待機といったすきま時間でも業務を前に進められるため、AI活用の幅が広がります。 モバイルならではの機動性を活かし、手元のAndroid端末から必要な情報の確認や業務を遂行する「スマホ完結型」の業務スタイルを実現します。

＜JAPAN AI AGENTモバイル版活用シーン＞

・移動中や電車内での情報収集 通勤や移動中の電車内で、その日の会議資料や共有情報について、AIエージェントに問い合わせるとことで、要点を絞って確認できます。長文資料もAIが内容を整理して提示し、スマホ一台で情報のインプットが完結します。 ・取引先訪問前の事前確認 訪問直前の待機時間などに、企業情報、前回の打ち合わせ内容、提案資料の要点などをAIエージェントに問い合わせることで、必要な情報を素早く引き出す事が可能です。 ・イベント会場などで業務遂行 展示会や社外イベントなど、パソコンを持ち歩きにくい場面でも、その場でAIエージェントに指示して進められます。社内情報の確認や問い合わせ対応の文案作成なども、オフィスに戻ることなく、現場で業務を遂行できます。

「JAPAN AI AGENT」Android版、及びiOS版のご利用は、各アプリストアよりインストールしてご利用ください。 ⚫︎Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.japan_ai.japanai&hl=ja ⚫︎iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/japan-ai/id6748817624 ※JAPAN AI AGENT Android版 / iOS版のご利用は、JAPAN AI AGENTご契約企業様に限ります

今後の展望

JAPAN AIは、今後もモバイルアプリの機能改善を継続的に実施していく予定です。また、2026年夏頃にはデスクトップ版アプリケーションのリリースも予定しています。より使いやすく、より多くの場面で活用できるサービスを目指し、利用者の声を反映しながら、様々な利用環境に対応したサービス展開を推進してまいります。

■JAPAN AI AGENTについて 設定した目標やゴールに対し、AIが自ら思考し、特定のタスクを実行するAIシステム。日常的に発生する様々なタスクを自動化することができます。 サービスサイト：https://japan-ai.co.jp/agent/ ■JAPAN AIについて JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。 ■会社概要 社 名：JAPAN AI株式会社 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階 設 立：2023年4月 事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス U R L：https://japan-ai.co.jp/