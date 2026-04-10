¡È¿å¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌÍ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡É㈱¥é¥¤¥ô¥¹¤¬²Ê³Ø¤Ç²òÌÀ¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥ô¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶²Èµ®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¿©ÉÊ²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¾»¼£»á¡Ê¹©³ØÇî»Î¡Ë¤ò¸ÜÌä¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡ÊUFB¡Ëµ»½Ñ¤ò¡¢¿©ÉÊÊ¬Ìî¡¢¤È¤ê¤ï¤±À½ÌÍ¡¦À½¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿å¤¬ÉÊ¼Á¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÎÎ°è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë²Ê³Ø¡É¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÜÌä½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
¿©ÉÊÀ½Â¤¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡Ö¿å¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÉÊ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·Ð¸³¤ä¿¦¿Í¤Î´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡É¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ»á¤ò¸ÜÌä¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¿©ÉÊÊ¬Ìî¡¢ÆÃ¤ËÀ½ÌÍÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëUFB¤Î±Æ¶Á¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤òÃßÀÑ¤·¡¢Í¸úÀ¤òÎ¢ÉÕ¤±¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÄó°ÆÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¾»¼£»á¤Î·ÐÎò
»³ÅÄ¾»¼£¡Ê¤ä¤Þ¤À ¤Þ¤µ¤Ï¤ë¡Ë ¹©³ØÇî»Î¡£¹©³Ø±¡Âç³ØÀè¿Ê¹©³ØÉô±þÍÑ²½³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ 1977Ç¯µþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉô²½³Ø¹©³Ø²ÊÂ´¶È¡¢1979Ç¯Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£½©ÅÄÂç³Ø½õ¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢1988Ç¯ÆüÀ¶À½Ê´³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¸¦µæ³«È¯¤Ë½¾»ö¡£2010Ç¯¤è¤êÂç³Ø¤Ë¤Æ¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÀìÌç¤Ï²½¹©ÊªÀ¡¢°ÜÆ°Áàºî¡¢Ã±°ÌÁàºî¡¢¿©ÉÊ²Ê³Ø¤Ê¤É¡£¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÊª¼Á°ÜÆ°¤ä²Ã¹©¥×¥í¥»¥¹¤ËÀºÄÌ¤·¡¢ÆÃ¤ËÌÍÎà¤ä¥Ñ¥ó¤ÎÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ËÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌÍ¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ëー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£
²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤ÏÌÀ³Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡ÊUFB¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ä´¶³ÐÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÊÑ²½¤ò¿ôÃÍ¤äÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ³Æþ¸ú²Ì¤Î»öÁ°Í½Â¬¤ä¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë²þÁ±Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢UFB¤Ï¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤ëµ»½Ñ¡×¤«¤é¡¢¡ÖÆ³Æþ¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¶ñÂÎÅ¸³«
»³ÅÄ»á¤Ë¤Ï¡¢UFB¤¬¿©ÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³ØÅª¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½ÌÍ¹©Äø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ñ¥óÅù¤Î¿©ÉÊÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÉÊ¤ò°·¤¦¸½¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢³Î¤«¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³ÈÈÎ³èÆ°¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¾»¼£»á¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥ô¥¹¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿å¤¬ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤ÏÌ¤²òÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤¬¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥ô¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¶²Èµ®¤è¤ê
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢UFB¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿å´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©ÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼Â¾Ú»î¸³¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤¬Àè¹Ô¤·¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤Î³ÎÎ©¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ»á¤Ï¿©ÉÊ³«È¯¤Î¸½¾ì¤È³Ø½Ñ¤ÎÁÐÊý¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Òµ»½Ñ¤Î²ÁÃÍ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¼¨¤¹¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ¸ÜÌä½¢Ç¤¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¿©ÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëUFBµ»½Ñ²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤È¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥ô¥¹ ¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©150-0012 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-13-1 ¥Õ¥¸¥¥«¥¤¹Èø¥Ó¥ë5F ¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò À¶²È µ® ¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ëÀ¸À®¥Î¥º¥ë¡ÖUFB DUAL®¡×¤ÎÈÎÇäÆÃÌóÅ¹ ¡ÚÀ½ÉÊ¥Úー¥¸URL¡Ûhttps://ultrafinebubble.jp ¡Ú²ñ¼ÒHP¡Ûhttps://www.lives.ne.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Î°ÍÍê¡¢À½ÉÊ»ÅÍÍ¤Î¾ÜºÙ¡¢Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î ¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µÃ´Åö¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ÚÃ´Åö¡ÛÉ§ÅÄ¡¡Íº°ì¡Ê¥Ò¥³¥¿¡¡¥æ¥¦¥¤¥Á¡Ë ¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û03-5792-4408 ¡ÚE-mail ¡Ûhikota@lives.ne.jphttps://ultrafinebubble.jp