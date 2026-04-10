日本およびアジア諸国で134店舗のブライダルリング専門店を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、中華人民共和国・北京市の高級商業施設である「北京国貿商城（China World Mall）」に、北京市では3店舗目となる「I-PRIMO Beijing China World Mall Store」を、4月24日（金）にオープンいたします。

◆アイプリモブランドの認知拡大へ

北京市は中華人民共和国の首都として政治・経済・文化の中心地であり、2025年末時点の人口は約2,180万人（※1）と、中国有数の巨大都市を形成しています。2025年の婚姻組数は約15.4万組（※2）であり、都市部特有の人口集積を背景に、結婚や新生活の開始といったライフイベントに関連する需要が継続的に生まれています。

当社は2019年に北京市へ１号店をオープンして以来、約７年間にわたり営業を続けてまいりましたが、このたび、アイプリモブランドのさらなる認知拡大を図り、より多くのお客様に高品質な商品とサービスをご提供するため、北京市内３店舗目となる本店舗をオープンする運びとなりました。

（※1）北京市統計局公表

（※2）北京市民政局公表





◆外資系高級ブランドが集まる商業施設：北京国貿商城（China World Mall）

「北京国貿商城（China World Mall）」は、北京市内有数のビジネスエリアであるCBD（中央ビジネス地区）の中心に位置する高級商業施設です。地下鉄・国貿駅直結という高い利便性を備え、国際的なラグジュアリーブランドや感度の高いライフスタイルブランドなど400以上の店舗が集まる、北京市を代表する商業拠点として知られています。

◆コメント：プリモグローバルホールディングス株式会社 代表取締役社長 澤野 直樹

当社では2007年10月に海外展開1号店として台湾に進出してから、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポールと出店地域を拡大しており、引き続き継続的な海外出店を行うことにより更なる躍進を目指してまいります。

アイプリモブランドの「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じた「一生の記念となるお買い物」を、海外のお客様にも広く提供してまいります。





◆「I-PRIMO Beijing China World Mall Store」の店舗概要

所在地：北京市朝陽区建国門外大街1号 3L106号店舗

営業時間：9:30～22:00

定休日：無休（※「北京国貿商城（China World Mall）」の営業日に準じます）

アクセス：地下鉄「国貿駅」（1号線・10号線）直結





◆ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：134店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土24店舗、シンガポール1店舗） ※2026年4月10日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html