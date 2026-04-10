昨今の国際情勢の変化を受け、海外旅行先選びに不安を感じる方も増えています。そうした中で、安心して楽しめる旅先をどのように選ぶかが、これまで以上に重要になっています。 世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎）は、現地ネットワークをもとに、今だからこそおすすめしたい海外旅行先5カ国（モンゴル、ウズベキスタン、コスタリカ、ペルー、ポーランド）を厳選。今だからこそ、旅先そのものの魅力にまっすぐ目を向けて、「行きたい」と思える国を選んでみませんか。

◆旅先選びが不安な今だからこそおすすめしたい国5選をご紹介！

【1】モンゴル

どこまでも続く大草原と広大な空に包まれる、圧倒的なスケールの自然が魅力のモンゴル。遊牧民の暮らしを体験できるゲル滞在では、日常から離れたシンプルで豊かな時間を過ごすことができます。都市の喧騒から離れ、満天の星空や静寂に包まれる夜は、ここでしか味わえない特別な体験。また、乗馬や遊牧文化に触れるアクティビティも充実しており、自然と人の営みが調和した世界を体感できます。手つかずの自然と文化が残るモンゴルは、心をリセットする旅に最適な目的地です。

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

ウランバートルからテレルジ国立公園へと足を延ばし、大草原に佇むゲルに宿泊しながら乗馬や遊牧民の暮らしを体感するモンゴルらしい旅。さらに古都カラコルムでは、世界遺産エルデネゾー寺院などを巡り、モンゴル帝国の歴史に触れることができます。エルセン・タサルハイ砂丘でのラクダ体験や満天の星空など、草原・砂漠・歴史が織りなす壮大な自然と文化を一度に味わえるモデルプランです。

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【2】ウズベキスタン

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シルクロードの要衝として栄えた歴史と文化が色濃く残るウズベキスタン。サマルカンドをはじめとする歴史都市では、青いタイルに彩られた壮麗なイスラム建築が訪れる人を魅了します。街全体が世界遺産のような景観で、歩くだけで物語の中に入り込んだような体験ができます。また、比較的物価が落ち着いており、ラグジュアリーなホテルやガイド付き観光も手が届きやすいのも魅力の一つ。中央アジアならではの異文化と歴史、美しい景観を気軽に楽しめる、今注目の旅先です.

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

タシケントからブハラ、サマルカンドへとシルクロードの名都を巡り、壮麗なモスクやレギスタン広場など歴史的建造物を間近に体感できる周遊プラン。アフロシヨブ高速列車で快適に移動しながら、バザール散策や民族ショーなど五感で異文化を楽しめます。世界史の舞台を実際に歩き、学びと感動を味わえる知的な旅です。

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【3】コスタリカ

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「自然との共生」を国の理念とし、国土の約4分の1が保護区に指定されている自然豊かな国コスタリカ。熱帯雨林や火山、ビーチなど多様な自然環境がコンパクトにまとまり、短期間でも多彩な体験が可能です。ナマケモノやケツァール、カラフルなカエルなど野生動物との出会いも大きな魅力で、エコツーリズムの先進地として世界的に注目されています。自然・冒険・癒しがバランスよく揃った、心も体も満たされる旅先です.

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

サンホセからサンヘラルド・デ・ドータ、サラピキへと巡り、幻の鳥ケツアール探索や熱帯雨林の生き物観察を満喫する自然体験型プラン。2度のケツアール探索やナイトツアーでは、ナマケモノやカラフルなカエルなど多彩な野生動物に出会えます。日本語ガイド同行で安心しながら、コスタリカの豊かな自然と文化をバランスよく体感できる旅です。

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【4】ペルー

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歴史も自然もダイナミックに楽しめる、見どころの多い旅先ペルー。マチュピチュやクスコなどの遺跡や街を巡りながら、アンデスの雄大な景色を体感することができます。地域ごとに風景や文化が大きく異なるため、移動するたびに新しい発見があるのも魅力。さらに、美食の国としても知られ、食事の楽しみも充実しています。短期間でも濃密な体験ができる、満足度の高いデスティネーションです.

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

リマからパラカスを経てナスカの地上絵を空から望み、クスコやマチュピチュでインカ文明の神秘に触れる王道周遊プラン。さらにレインボーマウンテンでは、七色に彩られた大自然の絶景を体感できます。古代遺跡と圧倒的な自然が織りなす、ペルーの魅力を凝縮した冒険の旅です。

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【5】ポーランド

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中世の街並みと豊かな歴史、そして美しい自然が調和する魅力的な旅先、ポーランド。ワルシャワやクラクフでは、歴史的建造物や旧市街の景観が残り、ヨーロッパの文化を深く感じることができます。また、世界遺産の街並みや博物館を通して、激動の歴史に触れる学びの旅も魅力のひとつ。さらに、物価が比較的落ち着いており、ヨーロッパの中でも滞在しやすい点も特徴です。落ち着いた雰囲気の中で、歴史・文化・日常の美しさをゆったり味わえる旅先です.

**〈おすすめのモデルプラン紹介〉**

ワルシャワからクラクフへと巡り、ショパンゆかりのジェラゾヴァ・ヴォラや聖十字架教会で音楽と文化に触れる一方、アウシュビッツやシンドラー工場博物館では歴史と静かに向き合う旅。さらにクラクフ旧市街やヴィエリチカ岩塩坑では、人々の営みと美しい街並みを体感できます。芸術・歴史・記憶が重なり合う、深い学びと余韻を残す旅です。

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◆現地旅行会社があなただけのオーダーメイド旅の作成をお手伝い！

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こんにちは。皆様のポーランドへのご旅行をサポートさせていただけることを大変うれしく思っております。ポーランドは、まだ日本ではあまり知られていない国かもしれませんが、美味しい料理、美しい自然、そして親しみやすい人々が魅力の、とても素敵な場所だと思います。私はポーランドで生まれ育ちましたが、過去には京都や東京に住んでいたこともあり、日本とポーランドの両方に強い愛着を感じています。旅は視野を広げてくれると信じています。ぜひ、お気軽にご連絡くださいませ。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。