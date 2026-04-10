山口県山口市の湯田温泉に店を構える「個室割烹 焔 -HOMURA-」は、選び抜かれた食材と、品格漂う和の空間による「特別なおもてなし」をご提供します。 当店は、和牛の魅力を最大限に引き出す料理に加え、山口県ならではの「ふぐ」や旬の「蟹」など、四季折々の美食を提供しております。 記念日やご家族のお祝いごとや法要、また遠方からのお客様を迎える接待、同窓会などにぴったりのお店です。 お料理のコースは、ランチが2500円より、ディナーが6000円よりご提供。最上級のコースでは20000円までをご用意。 また60名様でご利用いただける宴会場も完備しております。 1.山口の贅を尽くした「ハレの日」の献立 厳選された和牛、県外ゲストへのおもてなしに欠かせない本場の「ふぐ」、そして旬の「蟹」。山口の豊かな食材を贅沢に盛り込み、一皿ごとに趣向を凝らした料理が、大切なお席に華を添えます。 2.静穏な時間が流れる和の空間 店内は洗練された和の趣で統一。周囲を気にせず穏やかに過ごせるお座敷や、職人の技を間近に感じるカウンターなど、お席の目的に合わせた静かな空間をご用意しております。 3.多様なフォーマルシーンへの柔軟な対応 お顔合わせや百日祝いなどの慶事、故人を偲ぶご法要、さらには重要なビジネスにおけるご接待まで。それぞれの文脈に合わせた細やかな配慮でお客様をお迎えいたします。

■店舗概要 店名： 個室割烹 焔 -HOMURA- 所在地： 山口県山口市湯田温泉5丁目2-26 営業時間： 11:00～15:00（L.O.14:00） 17:00～23:00（L.O. 21:00） 定休日： なし 主なメニュー： 厳選和牛料理、ふぐ料理、蟹料理、各種コース URL： https://www.hotpepper.jp/strJ004577468/

【本件に関するお問い合わせ先】 貴社名：株式会社 吉祥 担当者名：山下 徳晃 電話番号：0836-39-6021（携帯：080-3872-8527） メールアドレス：n.yamashita@p-drm.com