株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、Okta社が提供する従業員向けID管理・統合認証サービス「Okta Workforce Identity」において、導入目的や範囲に応じて複数のプランをパッケージ化した新サービス、「Oktaスターターパック」を2026年4月10日から提供開始します。





▼Oktaスターターパック

https://www.lac.co.jp/solution_product/starterpack_owi.html









企業におけるクラウドアプリケーションの利用拡大や、VPN等による社外アクセスの常態化に伴い、ID管理の複雑化や不正アクセスのリスクが高まっています。これらの課題に対して、従業員IDの集中的な管理や、多要素認証などの強固な認証方式の導入が不可欠です。Okta Workforce Identity(旧Okta Workforce Identity Cloud：Okta WIC)は、シングルサインオン(SSO)や多要素認証(MFA)、ライフサイクル管理を統合し、従業員IDとアクセス制御をクラウド上で一元管理できる認証基盤です。





ラックはこれまで、お客様の個別要件に合わせたOkta Workforce Identityの導入支援を数多く手がけてきました。その中でIDaaS製品選定や導入に関し、より短期間で導入・効果を享受したいとの声をお客様より多くいただきました。そういった要望に対し、お客様の目的や環境に応じて短期間での導入を実現するため、本サービスを提供するに至りました。





本サービスは、導入目的と適用範囲に応じて次の3プランから選択できる構成となっています。





●「Oktaスターターパック」プラン詳細

・トライアルプラン

対象 ： IDaaSの製品選定、Okta Workforce Identityを

導入検証したいお客様向け

内容 ： トライアル環境での操作トレーニング、Q&A対応

支援期間： 1か月

価格 ： 500,000円(税抜)





・クイックプラン

対象 ： SaaSごとに分散した複数IDの管理課題を解消し、

ガバナンス強化を目的に導入したいお客様向け

内容 ： Okta Integration Network対応アプリケーションの

SSO移行、SSO・MFAの導入

支援期間： 3か月

価格 ： 5,000,000円(税抜)





・スタンダードプラン

対象 ： 従業員の増加に伴うライフサイクル管理機能や、

リスクベース認証による、より安全性の高い認証を希望するお客様向け

内容 ： Active Directoryからのユーザー連携が可能

Okta Integration Network非対応カスタムアプリケーションの

SSO・ユーザー連携にも対応、Microsoft 365のSSOに対応

リスクベース(場所・デバイス・IPなど)による動的な追加認証MFA

支援期間： 5か月

価格 ： 9,000,000円(税抜)





※ Okta Workforce Identityのライセンス費用が別途必要になります。

※ トライアルプランにつきましては、Okta Workforce Identity無償トライアル環境(30日間)の利用によりライセンス費用を不要とすることが可能です。

※ 本サービスのプランに含まれないカスタマイズやオプションをご希望の場合は、個別お見積もりさせていただきます。









■株式会社ラックについて

https://www.lac.co.jp/

ラックは、サイバーセキュリティとシステムインテグレーションの豊富な経験と最新技術で、社会や事業の様々な課題を解決するサービスを提供しています。創業当初から金融系や製造業など日本の社会を支える基盤システムの開発に携わり、近年ではAIやクラウド、テレワークなどDX時代に適した最新のITサービスも手掛けています。また、1995年に日本初の情報セキュリティサービスを開始して以降、国内最大級のセキュリティ監視センターJSOC、サイバー救急センター、脆弱性診断、ペネトレーションテストやIoTセキュリティなど常に最新のサイバー攻撃対策や事故対応の最前線で活動する、情報セキュリティ分野のリーディング企業です。





＊ラック、LACは、株式会社ラックの国内およびその他の国における登録商標または商標です。

＊その他、記載されている会社名・団体名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

＊記載されている情報は、発表時点のものです。その後予告なしに変更となる場合があります。