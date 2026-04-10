枝、実、漬けダレまで！まるごと全部味わえるユニークなお漬物が登場。 昭和28年開業の漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、本社・工場：愛知県、代表取締役：山田耕平）は、2026年4月14日（火）より、季節限定商品「枝付き焼きらっきょう」を数量・期間限定で販売いたします。

今しか味わえない季節の味わい

早採りのらっきょうを、香ばしく炙ってから特製の醤油だれに「ジュッ」と漬け込んた季節のお漬物です。 一本一本ていねいに処理したらっきょうは、漬け込む前に炙ることで、特有の辛味が和らぎ旨味と甘みがアップ。ワイン酢、ラー油などを合わせた旨みある醤油ダレで、食がすすむ最高の一品に仕上がっています。 そのままおつまみやご飯のお供にする他、枝の部分を刻んで薬味にしたり、漬けダレも一緒に豆腐や肉と合わせたりと、アレンジも楽しい一品。 この季節、ビールやサワーなどに合わせるのもおすすめの焼きらっきょうは、5月上旬までわずか3週間の限定販売です。

宮崎県都城にある「みのり農園」から

焼楽京の原料のらっきょうは、宮崎県都城にある、水はけの良い広さ約7町の畑で育てられています。 毎年、8月の植え付けから収穫を迎えるまで、じっくりと時間をかけて育ちます。草取り、土寄せ作業から収穫まで、機械に頼らず、ひとつひとつ丁寧に行われています。 「若いらっきょうを食べたことがない人はまだ多いと思うので、この独特の食感と美味しさを、もっとたくさんの方に知ってもらいたいです」と話してくれたのは、みのり農園の花原さん。

お客様の待ち望む声、食べ方アレンジも続々と

ユニークな見た目と個性豊かな味わいで、1989年の発売以来、永く愛されているロングセラー商品。毎年この時期は、お客様からもたくさんのお声が寄せられます。 「今年はいつ入荷するの？」 「たれも美味しいと聞いたので、ドレッシングに使ってみたの。」 「飲み会に持って行ったら大好評！わざわざお店を探して買いにいったらしいよ。」 「刻んだものを納豆に混ぜたり、冷奴にのせたり色々楽しみました。」 お客様のおすすめアレンジなども参考にさせて頂き、進化を続けております。

商品概要

商品名： 枝付き焼きらっきょう 価格： 650円 (税込702円) 内容量： 90g 賞味期限： 15日 (冷蔵) 発売日： 2026年4月14日(火) 販売店舗： 銀座若菜オンラインショップ、日本橋三越本店、銀座三越店、伊勢丹新宿店、大丸東京店、アトレ吉祥寺店、羽田空港、中部国際空港、工場直売店 オンラインショップ： https://www.ginzawakana.com/

銀座若菜について

https://www.ginzawakana.com/view/item/001000000064?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=pr260410&utm_id=pr

銀座若菜は、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店、今年で80周年を迎えます。 江戸時代創業の料亭「得月楼」の伝統を受け継ぎ奈良漬の専門店として開業。伝統の技と発酵の漬け床を用い、漬物の生み出す価値を追求してきました。 多様な食があふれる現代の食卓にこそ活きる漬物の魅力を発信すべく、「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもとに、伝統をアップデートするようなTOKYO TSUKEMONOを展開。 季節の浅漬や東京土産の漬物を中心に、オリジナリティあふれる創作漬物を一つ一つ手作りで製造しています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜 本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46 お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1 代表者： 山田耕平 設立： 昭和31年2月28日 事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売 HP：https://www.ginzawakana.com/

【お客様お問い合わせ先】

TEL：0120-54-5611 e-mail：web@wakana.co.jp