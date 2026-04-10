チャールズ英国王の母校、ゴードンストウン。日本校初代校長にナターシャ・デンジャーフィールド氏を任命

学校法人OCC

【大阪】 ゴードンストウン・ジャパン（本社：大阪、代表：根岸正州）は、2027年9月の開校（和歌山県）に向けた重要なマイルストーンとして、ナターシャ・デンジャーフィールド（Natasha Dangerfield）氏を初代校長に任命したことを発表いたします。

ゴードンストウン・ジャパン初代校長 ナターシャ・デンジャーフィールド氏

「本物のゴードンストウン」を日本へ。スコットランド本校のDNAを継承

20年以上にわたり英国の教育現場を牽引してきたナターシャ・デンジャーフィールド氏。彼女がゴードンストウン・ジャパン校の初代校長に選ばれたのは、彼女自身が本校のハウスミストレスとして、その教育哲学を誰よりも深く「生きてきた」人物だからに他なりません。

教育の根幹を成すパストラルケアに携わり、本校のDNAを直接吸収した彼女の存在は、日本校にとって何よりの資産です。「困難に立ち向かう強さ」と「他者への献身」。2027年、和歌山で始まる新しい学びの場には、開校の瞬間からゴードンストウンの真髄が息づいています。

学校運営における確かな実績

新校長は直近の13年間、英国の名門ウェストンバート・スクール（Westonbirt School）のトップとして辣腕を振るってきました。彼女の先見性豊かなリーダーシップにより、同校は共学化への移行という大きな転換期を成功させただけでなく、教育の質を飛躍的に向上させ、世界最高水準のパストラルケア・システムを確立しました。彼女の任期は、生徒一人ひとりのウェルビーイング（心身の健康）への深い献身と、組織としての戦略的な成長を両立させた時代として高く評価されています。

日本キャンパスで体現する「4つの教育指針」

「ブランドの模倣」ではなく「真髄の継承」

- 人格教育： 挑戦を通じて「困難を乗り越える力」を育む- パストラルケア： 心の健康と感情の成長を最優先する- 体験型学習： 大自然を教室に、机上では得られない一生モノの知恵を- コミュニティ： 価値観を共有し、生徒が生き生きと成長できる場

ゴードンストウン・ジャパン代表、根岸正州は次のように述べています。

「デンジャーフィールド氏の招聘は、ゴードンストウン・ジャパンが単に英国のブランドを冠した学校ではなく、その教育的遺産を正当に受け継ぐ場所であることを意味します。彼女こそはゴードンストウンの精神を象徴するリーダーであり、教育の本質とは『すべての子どもに眠る無限の可能性を解き放つこと』であると、誰よりも深く確信しているからです」

初代校長 デンジャーフィールド氏のメッセージ

「この度、初代校長という大役を仰せつかり、心より光栄に存じます。ゴードンストウンは、生徒はもちろん教職員に至るまで、本校の伝統的なモットーである『Plus est en vous（あなたの中には、もっと多くの可能性がある）』を自ら発見し、体現できる場所です。

この革新的な教育モデルを日本に導入し、生徒たちが単なる大学進学ではなく、その先にある『これからの人生』を切り拓いていける、そんな活気に満ちたコミュニティを築き上げていくことに、今から胸が高鳴っています」

ゴードンストウン校（Gordonstoun School）について

チャールズ三世国王陛下 ゴードンストウン本校を御訪問

1934年にドイツ人教育者クルト・ハーンによってスコットランドに創設された、英国を代表する名門パブリックスクールです。「Plus est en vous（あなたの中には、もっと多くの可能性がある）」というモットーを掲げ、学業のみならず、野外活動、奉仕活動、国際交流を柱とした「人格教育」の先駆者として世界的に知られています。

チャールズ三世国王陛下や故エディンバラ公フィリップ殿下の母校であり、国王陛下は現在、同校の卒業生組織であるゴードンストウン協会のパトロン（後援者）を務められています。その革新的な教育モデルは、世界中のインターナショナルスクールが加盟する「ラウンドスクエア」の基盤となりました。2027年に開校する日本校は、この伝統ある教育理念をアジアで直接体験できる初のキャンパスとなります。

Gordonstoun House, Scotland

【本件に関するお問い合わせ先】

ゴードンストウン・ジャパン

広報事務局

Email: marketing@gordonstoun.jp

日本校公式サイト: https://www.gordonstoun.jp

英国本校公式サイト: https://www.gordonstoun.org.uk/