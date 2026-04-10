THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ３Days

株式会社マーケティングコミットTHE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ３Days（左から：suswork株式会社 田岡氏、株式会社セレブリックス 今井氏、株式会社Another works 大林氏）

ビジネスの成果を左右するのは、戦略と実行がどれだけ密接に紐づいているか。

しかし実際には、この両者が切り離されてしまっているケースが少なくありません。

そこで、THE COMMIT(https://marketingcommit.com/202605131415_conference/)では「戦略」と「実行」を確実に“結ぶ”ことをテーマに掲げました。

3日間を通じて、参加者の皆さまが自身の戦略に不足しているラストピースや、新たな気づきを持ち帰れるよう、学びと発見の機会を提供します。

■カンファレンス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172528/table/2_1_d8dcbc76cbf7dac6890212e90e3dbc35.jpg?v=202604101051 ]お申し込みはこちら :https://marketingcommit.com/202605131415_conference/

■【4月中随時開催】THE COMMITに向けて 事前企画セッション開催中！

-事前企画セッションとは-

本セッションは、5月13日(水)～15日(金)にかけて行われるマーケティングコミット(https://marketingcommit.com/)主催カンファレンス『THE COMMIT(https://marketingcommit.com/202605131415_conference/)』へ向けて、本番の価値を最大化するために、登壇企業の“講演内容を決める企画会議”の様子を事前企画セッションセミナー（ディスカッション形式）として公開いたします。

セッション中は、参加者がより本番（5月13日(水)～15日(金)）のカンファレンスを有意義なものにしてもらうために、マーケティングコミット代表の吉田がモデレーターとなり登壇者に視聴者の声を代弁して深掘りし、本番当日に発表していただくものを議論・決定いたします。

また、視聴者からの意見も吸い上げ、本番当日までに登壇内容にも反映させますので、是非ご質問や本番までに準備してほしい内容などをセッション中にいただけますと幸いです。

是非お申し込みください！

THE COMMITに向けて みんなでセミナー企画を作る 株式会社マーケティングコミット 吉田 博騎

詳細や開催スケジュールは下記よりご確認いただけます。

事前セッションの詳細はこちら :https://marketingcommit.notion.site/THE-COMMIT-BtoB-3Days-3096310b20cf808dafc2fd672fcc2252?source=copy_link

【会社概要】

会社名：株式会社マーケティングコミット

所在地：東京都中野区弥生町６丁目２番１号コーシャハイム中野弥生町

代表取締役：吉田博騎

URL：https://marketingcommit.com/

事業内容 ：マーケティングソリューション事業(https://marketingcommit.com/service/)

マーケティングチームマッチング事業(https://marketingcommit.com/service/472/)