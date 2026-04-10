婚活女性が公務員男性に抱く不満1位は「真面目すぎる・堅い」。一方、結婚相談所では好印象率56.0%――マッチングアプリの32.1%と約24ポイント差がついた理由とは？

株式会社Presia

結婚相談所Presia(https://presia.jp/agent/)（株式会社Presia）は、婚活経験のある20～40代の女性180名を対象に、「婚活における公務員男性の印象調査」を実施しました。

「公務員＝安定＝結婚向き」というイメージは根強い一方で、婚活の現場では必ずしも好印象とは限らない実態が浮かび上がりました。調査の結果、結婚相手としての公務員男性に「好印象」と答えた女性は48.9%と半数を下回り、さらにマッチングアプリと結婚相談所では好印象率に約24ポイントもの差があることが明らかになりました。

【本調査のサマリー】

「公務員男性＝好印象」はわずか48.9%。結婚相手としての評価は二極化

- 結婚相手として公務員男性に「好印象」と答えた女性は48.9%。半数を下回る結果に- ネガティブ印象の最多キーワードは「真面目すぎる・堅い」で、回答者の45.0%が言及- マッチングアプリでの好印象率は32.1%にとどまるが、結婚相談所では56.0%と大幅に上昇- 20代女性のマッチングアプリでの「悪印象」率は22.2%と、全年代で最も高い- 「出会いの場」が変わるだけで、公務員男性の印象は大きく変わることがデータで裏付けられた

婚活経験のある女性180名に「結婚相手として、公務員男性に対する印象」を聞いたところ、「好印象」と回答したのは48.9%で、半数を下回りました。「どちらともいえない」が47.2%とほぼ同数で拮抗しており、「悪印象」は3.9%にとどまっています。

▼結婚相手としての公務員男性の印象（n=180）- 好印象：48.9%- どちらともいえない：47.2%- 悪印象：3.9%

年代別に見ると、30代女性の好印象率が53.8%と最も高く、40代は42.3%、20代は45.9%という結果になりました。「安定」を重視し始める30代では評価が高まるものの、全年代を通じて「どちらともいえない」が4～5割を占めており、公務員というだけでは決定打にならない現実が見えてきます。

ネガティブ印象の1位は「真面目すぎる・堅い」。回答者の45.0%が言及

自由記述で公務員男性に対するネガティブな印象を聞いたところ、最も多かったのが「真面目すぎる・堅い・融通が利かない」というキーワードで、回答者の45.0%が言及しました。次いで「収入・給料への不安」が25.0%、「プライドが高い」が8.3%、「趣味がない・退屈」が7.8%と続きます。

▼公務員男性に対するネガティブ印象キーワード- 真面目すぎる・堅い・融通が利かない：45.0%- 収入・給料への不安：25.0%- プライドが高い：8.3%- 趣味がない・退屈：7.8%▼回答者から寄せられたリアルな声

「安定しているイメージが強い反面、少し堅い性格の方が多いのではないかという印象があります。仕事柄ルールや上下関係を重視するため、柔軟さに欠けるのではと感じることもあります。会話も真面目すぎて、気軽さが足りないのではと感じることがあります」（40代女性）

「自分が偉いと思っている。一応私は大企業に勤めているので、公務員よりも年収は上だが謎の上から目線で話される。公務員であること以外自慢できることがなく、話がつまらない」（30代女性）

「仕事柄真面目で冗談が効かないイメージがあります。表情も暗く、こちらから質問しないといつまでも沈黙が続いて暗い雰囲気が漂います」（40代女性）

マッチングアプリでは好印象わずか32.1%。20代女性の「悪印象」率は22.2%と突出

マッチングアプリ利用経験のある女性168名に、マッチングアプリ上での公務員男性の印象を聞いたところ、「好印象」と答えたのは32.1%にとどまりました。「どちらともいえない」が54.2%と過半数を占め、「悪印象」も13.7%に上っています。

▼マッチングアプリにおける公務員男性の印象（利用者n=168）- 好印象：32.1%- どちらともいえない：54.2%- 悪印象：13.7%

特に20代女性の悪印象率は22.2%と、30代（12.6%）・40代（8.9%）と比較して突出しています。自由記述からは、マッチングアプリ特有のコミュニケーションで「真面目すぎる」印象がより強調されている実態が見えてきます。

▼回答者から寄せられたリアルな声

「マッチングアプリを利用した際に何人かの公務員男性とやりとりしたのですが、チャットの会話の時点で、即レスの割には『そうですね！』『○○なんですね！（おうむ返し）』のような返事をされることが多く、そのままフェードアウトしてしまうことが多かったです」（20代女性）

「実際にマッチングして会ってみた公務員の人は、大体小太りで垢抜けておらず、世間話ならできるが会話が盛り上がることがほぼないので、恋愛対象として見れずに終わりがちだった」（30代女性）

結婚相談所では好印象率56.0%。マッチングアプリとの差は約24ポイントに

一方、結婚相談所の利用経験がある女性141名に同じ質問をしたところ、「好印象」と答えたのは56.0%に達しました。マッチングアプリの32.1%と比べると、約24ポイントの大差がついています。

▼結婚相談所における公務員男性の印象（利用者n=141）- 好印象：56.0%- どちらともいえない：37.6%- 悪印象：6.4%

年代別でも、20代53.8%、30代57.7%、40代54.5%と、全年代にわたって5割を超える好印象率を記録しています。マッチングアプリではいずれの年代も好印象率が30%前後にとどまっていたことと対照的な結果です。

▼年代別「好印象」率の比較（利用者のみ）[表: https://prtimes.jp/data/corp/170690/table/30_1_cf9da023eb71df44caaa5c7296b0b5f3.jpg?v=202604101051 ]

公務員男性の「真面目さ・誠実さ」は、マッチングアプリのような短文コミュニケーションではマイナスに映りやすい一方、結婚相談所のように結婚前提の真剣な場ではプラスの評価に転じることが、データからも読み取れます。

▼回答者から寄せられたリアルな声

「安定した職業に甘えず、自分の考えをしっかり持ちながらも相手の意見を尊重できる方には好印象を持ちます。将来について現実的に話し合える誠実さがあると安心できます」（30代女性）

「ネガティブな印象で挙げた堅実な金銭感覚も、家族という枠になったら安心感に変わると思います」（30代女性）

結婚相談所Presia 代表・来島美幸からのコメント

今回の調査では、公務員男性に対する「好印象」が半数を下回り、特にマッチングアプリでは好印象率32.1%と厳しい結果になりました。

注目すべきは、同じ「公務員男性」であっても、出会いの場が変わるだけで印象が大きく異なるという点です。マッチングアプリのような短文中心のコミュニケーションでは、公務員男性の持つ「真面目さ」や「誠実さ」が「堅い」「つまらない」といったネガティブな印象に変換されてしまいます。一方、結婚相談所では好印象率が56.0%に上昇しており、結婚を真剣に考える場においては、まさにその「真面目さ」や「安定感」が高く評価されていることがわかります。

結婚相談所では、身元が100%保証された安全な環境のもと、結婚を前提としたお相手と出会えます。出会いの「数」を追うのではなく、出会いの「質」を重視することで、公務員男性の本来の魅力が正しく伝わるのではないでしょうか。

本調査が、婚活中の公務員男性の方々、そして公務員男性との出会いを考えている女性の方々にとって、「出会いの場」を見直すきっかけになれば幸いです。

結婚相談所Presiaについて

結婚相談所Presiaは、チャンネル登録者数15万人超のYouTuber・来島美幸が代表を務める結婚相談所です。「感覚」や「運」だけに頼らない、論理的なパートナー選びのノウハウを体系化し、これまで500組以上の成婚を実現してきました。最大の特徴は、カウンセリングからお見合いまで全てをオンラインで完結できること。居住地や多忙なライフスタイルに縛られることなく、全国どこからでも質の高い出会いを追求できる、現代のニーズに即した「新しいパートナー探しの形」を提供しています。

＜アンケート調査概要＞

調査対象：婚活経験のある20～40代の女性180名

調査時期：2026年4月

調査機関：株式会社SUNCORE(https://school-plus.org/suncore/)との共同調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：「婚活における公務員男性の印象調査」

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、「結婚相談所Presia」と明記し、こちらのページ（https://presia.jp/civil-servant/）へのリンク設置をお願いします。