【北海道から野球の未来を創る】独立・社会人・実業団の三者が「パートナーシップ協定」を締結

株式会社フィールドタイム

KAMIKAWA・士別サムライブレイズ（代表：【菅原大介】）、NPO法人北海道ベースボールクラブ・HORNETS（代表：【岩原旬】）、および株式会社小鍛冶組（代表取締役：【小鍛冶洋介】）の三者は、北海道における野球を通じた地方創生および選手の持続可能なキャリア形成を目的としたパートナーシップ協定を締結いたします。本協定の締結にあたり、2026年4月20日（月）に「札幌パークホテル3階 高砂」（札幌市中央区南10条西３丁目1-1）にて、記者会見および調印式を執り行います。

■ 本協定の背景と目的

現在、多くの野球選手が競技継続と引退後のキャリア形成の間で課題を抱えています。本協定は、道北圏の独立リーグ、札幌圏の社会人クラブチーム、そして実業団という異なるカテゴリーの三者が連携することで、以下の実現を目指します。

キャリア循環の構築： NPBを目指す挑戦環境（士別）から、都市圏での安定した競技生活（HORNETS）、そして生涯にわたるキャリア形成（小鍛冶組）まで、選手のライフステージに応じた最適な環境を提供します。

人材流出の阻止： 道内での多様な就労・移住の選択肢を提示し、優秀なスポーツ人材の道外流出を防ぎます。

地域経済の活性化： 札幌圏と士別・過疎地域の間でのビジネスマッチングや、合同野球教室による地域貢献活動を実施します。

■ 記者会見・調印式 概要

日 時： 2026年4月20日（月） 15:00 ～ 16:00（受付開始 14:30）

会 場： 札幌パークホテル「3階 高砂」

住 所： 札幌市中央区南10条西３丁目1-1

登壇者：

・KAMIKAWA・士別サムライブレイズ 代表者：菅原大介

・NPO法人北海道ベースボールクラブ・HORNETS 代表者：岩原旬

・株式会社小鍛冶組 代表者：小鍛冶洋介

司 会：本間篤史

内 容： 協定概要の説明、署名式、代表者コメント、フォトセッション、質疑応答

■ 連携による主な取り組み（KPI）

選手輩出： 2年間で1名以上、5年間で3名以上のキャリアステップ支援

技術交流： 合同練習（年2回）、練習試合（年2試合）の実施

ビジネス： スポンサー契約のマッチング（5年間で10件以上）

地域貢献： 合同野球教室（年1回）の定期開催

■ 記者会見 取材申込のご案内

本協定の調印式および記者会見への取材をご希望される報道関係者様は、お手数ですが2026年4月17日（金）17:00までに、以下のフォームよりお申し込みいただくか、必要事項をご記入の上、事務局までメールにてご返信ください。

【取材申込フォーム】

https://forms.gle/xK26w84aaQgz5ori8

事務局メールアドレス：fieldtime106@gmail.com

■ 貴社名・媒体名：

（例：〇〇新聞、△△テレビ「スポーツコーナー」）

■ 取材者氏名：

（複数名の場合は全員分をご記入ください）

■ ご連絡先（代表者）：

・ 電話番号：

・ メールアドレス：

【取材に際しての注意事項】

・ 受付開始： 当日 14:30より会場受付にて承ります。お名刺を1枚ご用意ください。

・ 個別インタビュー： 全体質疑応答終了後、各代表者への個別インタビュー時間を設ける予定です。ご希望の場合は申込時にその旨をご記載ください。

調印式・記者会見 進行スケジュール

所要時間：約45分～60分

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181432/table/2_1_2b1922863c388021a7c02430e175cb22.jpg?v=202604101051 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人北海道ベースボールクラブ・株式会社フィールドタイム

/担当者名：岩原旬

電話：090-1389-3588

メールアドレス：fieldtime106@gmail.com