AI Security、「Security for AI推進事業部 部長」に河太優治が就任

AIセキュリティ合同会社

AIセキュリティ株式会社（本社：東京都新宿、代表：堀居 隆生、以下「当社」）は、このたび、当社の戦略的重要部門であるSecurity for AI推進事業部の体制強化を目的として、河太優治が同事業部長に就任したことをお知らせいたします。

当社は、「AI実装市場におけるセキュアOSになる」ことを掲げ、AIを社会へ実装するインテグレーター企業やAI活用を推進する事業会社に対し、AI導入を止めない形で安全性を組み込み、説明可能な状態をつくる支援を推進しております。

今回の河太の就任により、当社は、AIガバナンス、AIリスクマネジメント、技術的ガードレール整備、規制・ガイドライン対応を含む総合的な支援体制をさらに強化し、AI時代の信頼を支える、令和を代表するセキュリティコンサルファームとしての取り組みを一層加速してまいります。

◤就任の背景

生成AIやAIエージェントの活用がPoC段階から本格展開フェーズへ移行する中で、企業には、単なる利用可否の判断ではなく、事業スピードを止めずに安全性と説明責任を両立するための実装支援が求められています。

一方で、AI導入の現場では、以下のような課題が顕在化しています。

- AI活用に伴うリスクの整理が追いつかない- 利用ルールやガバナンスの整備が不十分- 技術対策と運用対策の接続が難しい- 経営・法務・情報システム・現場部門を横断する調整が複雑- PoC後の本格展開を支えるセキュリティ人材が不足している

こうした課題に対し、当社はSecurity for AI推進事業部を中核に、AI実装を支えるセキュリティ機能を強化してまいりました。今回、AIガバナンスと大規模組織におけるセキュリティ統括に深い知見を有する河太を事業部長に迎えることで、体制をさらに強化いたします。

◤河太優治の略歴

河太は、海上保安庁をはじめとする中央省庁に約20年間従事し、サイバーインシデント対策官としての業務や各種インテリジェンス情報収集等、情報にまつわる幅広い業務に従事してまいりました。

その後は、SecureworksやAccentureのSenior Managerを経て、楽天グループ株式会社においてはAIガバナンスマネージメントセクション シニアマネージャーとして、グループ全体のAIガバナンスに関する業務、グループ全体の社内調整、AIリスクアセスメントの統括、AI利用に関するコンサルテーション統括等を担ってきました。

◤就任により強化する領域

河太の就任により、当社は以下の領域を重点的に強化してまいります。

- AIガバナンス体制の設計- 高度化AI活用に伴うリスク評価および統制設計LLM- AIエージェント実装に対するセキュリティレビュー規制- ガイドライン対応支援（EU AI Act、ISO/IEC 42001等）- AIレッドチーム、プロンプトインジェクション診断等の高度化- 事業会社およびAIインテグレーター企業向けのSecurity for AI支援拡充

当社は、AIリスクを攻撃者視点・脅威分類・実装論点の3層で整理し、豊富なユースケースと組み合わせることで、机上の整理にとどまらない実効性あるAIセキュリティ対策を提供しております。河太の知見を加えることで、経営と現場、ガバナンスと実装、国内対応とグローバル視点を横断した支援をさらに推進してまいります。

◤ コメント

AI Security 代表 堀居 隆生

AI活用が本格化する中で、企業には「AIを使うか、使わないか」ではなく、どう安全に使い、どう社会実装していくかが問われています。

河太は、AIガバナンス、サイバーセキュリティ、危機対応、組織統括の各領域において、官民双方で豊富な経験を有しており、当社のSecurity for AI推進事業部を率いるにふさわしい人材です。

今後も当社は、AI導入を止めない形で安全性を組み込み、AI時代の信頼基盤を支える存在として、企業の挑戦を後押ししてまいります。

Security for AI推進事業部 部長 河太 優治

AIの活用が急速に進む中で、企業に求められるのは、単にリスクを懸念することではなく、事業推進と安全性を両立させる現実的な仕組みを構築することだと考えております。また、一度構築して終わりではなく、AIが進化するスピードに合わせてガバナンスのあり方も変化するものと考えています。

AI SecurityのSecurity for AI推進事業部長として、AIガバナンスの整備、リスクマネジメントの高度化、実装現場に即したセキュリティ支援を通じて、企業のAI活用を前進させる支援に尽力してまいります。

◤会社概要

AIセキュリティ株式会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9-16 三宅ビル4F

代表：堀居 隆生

事業内容：セキュリティコンサルティング、ゼロトラスト構想策定、インテグレーション、運用設計、人材支援、プラットフォーム開発

URL：https://aisecurity.co.jp/

◤お問い合わせ先

AIセキュリティ株式会社

Email：event@aisecurity.co.jp