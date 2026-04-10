株式会社埼玉りそな銀行

シェアキッチンから、学び、実践し、実店舗へ

川越・蔵造りの真ん中「CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店」が仕掛ける

実践型開業プログラム《カフェの学校》2026年、募集開始

― 卒業生のリアルな声とともに ―

■ 川越・蔵造りの真ん中にある「挑戦の入口」

埼玉県川越市、一番街・蔵造りの町並みの中心。

観光客と地域の日常が交差するこの場所に

CLOCK KITCHEN（クロックキッチン）りそなコエドテラス店はあります。

https://clock-kitchen.com/stores/koedo-terrace

CLOCK KITCHENは、

飲食店を「いきなり構える」のではなく、学び → 試し → 振り返り → 次へ進む

というプロセスを実際の現場で回せる実践型シェアキッチンです。

■ CLOCK KITCHENとは

「時間割のように、自分のお店を持つ」ことができる曜日替わりシェアキッチン。

昼／夜の1コマ単位で利用可能

初期費用を抑えて本格的な開業の体験ができる

観光地・蔵造りという立地でリアルな反応を得られる

副業・創業準備・業態テストなど、**飲食にチャレンジしたい方の“最初の一歩”**として活用されています。

ウェブサイト：https://clock-kitchen.com/stores/koedo-terrace

Instagram：https://www.instagram.com/clock_kitchen_kawagoe/

■ シェアキッチンを最大限に活用する実践型プログラム

《カフェの学校》とは

CLOCK KITCHENの環境を活用し、「考える → 作る → 売る → 振り返る」 を短期間で経験する

実践型飲食開業プログラム 《カフェの学校》 を2026年度も開催します。

▶ 特長

単なる座学ではなく「実際に営業する」ことを軸にしたカリキュラム

開店準備／メニュー設計／原価管理／価格設定／接客／販売までを体験

創業支援の専門家による講義とフィードバック

シェアキッチンという“本番環境”での実践

▶ 日程（2026年）

6月1日（月）13:00～17:00（※18:00～交流会）

6月11日（木）13:00～17:00

6月12日（金）9:00～12:00

6月19日（金）10:00～17:00

6月20日（土）10:00～17:00

6月21日（日）10:00～17:00

▶ 詳細はこちらのウェブサイトから

https://resona-kawagoebase-plus.com/events/event-202606/(https://resona-kawagoebase-plus.com/events/event-202606/)

■ 【卒業生の声】プログラムの先に、何が残ったのか

【事例１.】この時間カフェ

（川越・連雀町／2024年10月2日オープン）

飲食・経営未経験から実店舗を開業。

▼ 卒業生コメント

「カフェの学校は、短期間で一気に視界がひらけました。

講義と実践がセットになっていて、仕入れから販売まで“一連の流れ”を体験できたことが大きかったです。」

「お店を始めた今も、判断に迷うと講義を思い出します。その積み重ねが、今の運営を支えています。」

ウェブサイト： https://tabelog.com/saitama/A1103/A110303/11063706/

Instagram： https://www.instagram.com/konojikancafe_kawagoe/?hl=ja

【事例２.】コミュニティキッチン河越

（川越・霞ヶ関／2024年12月1日オープン）

▼ 卒業生コメント

「飲食経営を“点”ではなく“面”で考えられるようになりました。

商品だけでなく、どう届け、どう続けるかを考える視点が身についたと感じています。」

「実際にお客様を前に販売した経験が、今の自信と、その後の活動の土台になっています。」

ウェブサイト： https://ckkawagoe.studio.site/

Instagram： https://www.instagram.com/community.kitchen_kawagoe/?hl=ja

【事例３.】炉炉（roro）

（川越・六軒町／2026年1月30日オープン）

築100年の古民家をリノベーションしたベーカリー。

浅野屋で約30年経験を積んだ村松龍馬さんが独立。

実店舗開業前からCLOCK KITCHENでパン教室を開催し、地域との接点を育ててきました。

▼ 卒業生コメント

「一人でほっこりしたり、人とつながったり。それぞれの時間を過ごせる場所を作りたかった。」

「理由はなくても“また来たくなる”。そんな空間を川越で育てていきたいです。」

ウェブサイト： https://roro-kawagoe.com/

Instagram： https://www.instagram.com/rorokawagoe/

■ 【同時募集】曜日替わりシェアキッチン新規出店者

CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店では、曜日替わりシェアキッチンの新規出店者募集も行っています。

開業を目指す皆さまの事業成長・販路拡大を支援する特別案内として、

飲食業への新規チャレンジ

実店舗前のテスト運用

メニュー・価格・オペレーションの検証

などに活用可能です。

お問い合わせはこちらから

https://clock-kitchen.com/inquiry-resona-kawagoe

■ 最後に

CLOCK KITCHENは、

「場所」だけでなく「学び」と「実践」がそろった環境です。

カフェの学校で学び、シェアキッチンで試し、やがて自分の店へ。

川越・蔵造りの真ん中で、あなたの次の一歩が始まるかもしれません。

■ CLOCK KITCHEN（クロックキッチン）基本概要

CLOCK KITCHEN（クロックキッチン）は、**「時間割のように、自分のお店を持てる」**ことをコンセプトにした

曜日替わり型のシェアキッチンです。

飲食店をいきなり開業するのではなく、小さく始め、実践し、改善しながら次のステップへ進む――

そのための“挑戦の入口”となる場として運営されています。

▶ 特徴

昼／夜の1コマ単位で利用可能

初期投資を抑えて、実店舗に近い営業環境を体験

観光地・川越蔵造りエリアという立地を生かしたリアルな顧客反応

創業支援の専門家・コミュニティマネージャーによる伴走支援

副業で飲食に挑戦したい方、

実店舗開業前に経験を積みたい方、

新業態・新メニューを試したい事業者など、

さまざまなフェーズの飲食チャレンジャーに利用されています。

■ CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店について

CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店は、川越・蔵造りの町並みの中心に位置する

創業支援・交流拠点「りそなコエドテラス」内にあります。

観光客と地域住民が行き交う立地であることから、観光需要と日常需要、両方の反応を検証できる

「たまたま立ち寄った」がファンにつながる

出店経験そのものが、認知・関係づくりになるといった強みを持っています。

▶ 主な設備

客席：19席

スチームコンベクションオーブン

IHコンロ

冷蔵・冷凍設備

食洗機／製氷機 ほか

商品開発・オペレーション構築・人材育成まで、実店舗と同じ目線で検証できる環境が整っています。

■ CLOCK KITCHENが目指すもの

CLOCK KITCHENは、単なる「間借り厨房」ではありません。

学ぶ（カフェの学校）

試す（シェアキッチン出店）

振り返る（フィードバック・改善）

この循環を通じて、飲食に関わる人が自分なりの形で事業を育てていくことを支援しています。

川越という歴史と人の流れがあるまちで、多様なチャレンジが重なり合い、

やがて地域に根づくお店が生まれていく――

その土壌をつくることが、CLOCK KITCHENの役割です。

ウェブサイト：https://clock-kitchen.com/stores/koedo-terrace

Instagram：https://www.instagram.com/clock_kitchen_kawagoe/