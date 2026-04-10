株式会社アルムが「OLGA for Salesforce」を導入。営業と法務の連携により1営業日以内に回答できる体制を構築！
GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA(https://olga-legal.com/)」とSalesforce連携アプリケーションの「OLGA for Salesforce（オルガ・フォー・セールスフォース）」(https://olga-legal.com/olga-for-salesforce/)が、医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join（ジョイン）」を運営する株式会社アルム（本社：東京都渋谷区）に、導入されたことをお知らせいたします。
導入事例インタビュー：https://olga-legal.com/case/allm/
■導入の背景- 膨大な案件情報へのキャッチアップ
1案件で複数の契約書が存在するうえ、病院や自治体との交渉期間は半年～2年に及ぶため、案件情報が膨大になり、最新情報や履歴の追跡が困難でした。
- 多ツール運用による情報分散
依頼受付から契約データ格納まで4つのツールを経由しており、タイムラグや認識のズレ、転記ミスのリスクも高まっていました。
- 情報のズレによる頻繁な差し戻し
営業と法務の間で交渉履歴や修正バージョンが正しく共有されず、最新の修正が反映されないまま別の修正依頼が来てしまう“先祖返り”や差し戻しが頻発していました。
■「OLGA」と「OLGA for Salesforce」導入の理由
複数のプロダクトを比較検討した結果、以下の点が評価され「OLGA」と「OLGA for Salesforce」の導入に至りました。
- 案件管理と契約管理の一元化：案件管理と契約管理を同じプロダクトで統一できる点。
- Salesforce連携とAI活用：自社で活用しているSalesforceと連携でき、AIフレンドリーな設計である点。
- スムーズな現場導入：新たな業務フローの構築を必要とせず、営業部門はこれまで通りのツール（Slackやメール等）から依頼できるなど、既存のプロセスを一気通貫で当て込める点。
■導入による効果- 法務対応領域の拡大と品質向上
統一されたフォームにより、必要な情報が確実に取得できるようになりました。これにより、法務側でドラフト制作まで担うことが可能になり、契約の品質そのものへの関与が拡大しました。
- 「1営業日回答」体制の構築
案件進捗が一覧で可視化され、優先順位付けが明確になったことで、一次フィードバックまでの時間が大幅に短縮。「1営業日中に回答します」と法務側から明確にコミットできる体制を確立しました。
- 営業とのリアルタイム情報共有
Salesforce連携により、営業担当者は自身のSalesforce画面上で最新の契約状況、交渉経緯、バージョン情報のリアルタイム追跡が可能になりました。担当変更時の引継ぎもスムーズに実施できています。
詳細は、以下の導入事例インタビューをご覧ください。
https://olga-legal.com/case/allm/
■法務オートメーション「OLGA」について
法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。
外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。
実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。
また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。
「OLGA」：https://olga-legal.com/
OLGA for Salesforce :
https://olga-legal.com/olga-for-salesforce/
OLGA :
https://olga-legal.com/
「法務AI徹底活用術」（PIVOT）https://youtu.be/pymz67a2v-A?si=dnIa04MU1Nrk_OnR
「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY
■GVA TECH会社概要
会社名 ：GVA TECH株式会社
代表取締役：山本 俊
本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階
設立日 ：2017年1月4日
資本金 ：409百万円
事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供
上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)
URL ：https://gvatech.co.jp/