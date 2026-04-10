株式会社アルムが「OLGA for Salesforce」を導入。営業と法務の連携により1営業日以内に回答できる体制を構築！

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA(https://olga-legal.com/)」とSalesforce連携アプリケーションの「OLGA for Salesforce（オルガ・フォー・セールスフォース）」(https://olga-legal.com/olga-for-salesforce/)が、医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join（ジョイン）」を運営する株式会社アルム（本社：東京都渋谷区）に、導入されたことをお知らせいたします。

■導入の背景

■「OLGA」と「OLGA for Salesforce」導入の理由

導入事例インタビュー：https://olga-legal.com/case/allm/- 膨大な案件情報へのキャッチアップ1案件で複数の契約書が存在するうえ、病院や自治体との交渉期間は半年～2年に及ぶため、案件情報が膨大になり、最新情報や履歴の追跡が困難でした。- 多ツール運用による情報分散依頼受付から契約データ格納まで4つのツールを経由しており、タイムラグや認識のズレ、転記ミスのリスクも高まっていました。- 情報のズレによる頻繁な差し戻し営業と法務の間で交渉履歴や修正バージョンが正しく共有されず、最新の修正が反映されないまま別の修正依頼が来てしまう“先祖返り”や差し戻しが頻発していました。

複数のプロダクトを比較検討した結果、以下の点が評価され「OLGA」と「OLGA for Salesforce」の導入に至りました。

■導入による効果

- 案件管理と契約管理の一元化：案件管理と契約管理を同じプロダクトで統一できる点。- Salesforce連携とAI活用：自社で活用しているSalesforceと連携でき、AIフレンドリーな設計である点。- スムーズな現場導入：新たな業務フローの構築を必要とせず、営業部門はこれまで通りのツール（Slackやメール等）から依頼できるなど、既存のプロセスを一気通貫で当て込める点。- 法務対応領域の拡大と品質向上統一されたフォームにより、必要な情報が確実に取得できるようになりました。これにより、法務側でドラフト制作まで担うことが可能になり、契約の品質そのものへの関与が拡大しました。- 「1営業日回答」体制の構築案件進捗が一覧で可視化され、優先順位付けが明確になったことで、一次フィードバックまでの時間が大幅に短縮。「1営業日中に回答します」と法務側から明確にコミットできる体制を確立しました。- 営業とのリアルタイム情報共有Salesforce連携により、営業担当者は自身のSalesforce画面上で最新の契約状況、交渉経緯、バージョン情報のリアルタイム追跡が可能になりました。担当変更時の引継ぎもスムーズに実施できています。

詳細は、以下の導入事例インタビューをご覧ください。

https://olga-legal.com/case/allm/

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。

また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

「OLGA」：https://olga-legal.com/

OLGA for Salesforce :https://olga-legal.com/olga-for-salesforce/

OLGA :https://olga-legal.com/

「法務AI徹底活用術」（PIVOT）https://youtu.be/pymz67a2v-A?si=dnIa04MU1Nrk_OnR

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/