孤独に立ち向かう-福祉現場発の対話型AI「ちょこもん」Makuakeにて登場

【福祉発】孤独をなくす対話型AI「ちょこもん」makuake公開、購入が就労支援につながる新モデル

「家に帰ると話す相手がいないんです」

合同会社ちょこっとパートナーズ

福祉現場での支援現場で、実際に聞いた言葉です。

日中は通所し人と関わる機会があっても、帰宅後は一人。

誰とも会話をしない時間が続く--そのような“孤独”は、高齢者や障害のある方だけでなく、今や誰にでも起こり得る社会課題となっています。

この課題に対し、合同会社ちょこっとパートナーズ（兵庫県宝塚市、代表：司尾賢一郎）は、対話型AIロボット「ちょこもん」を開発し、応援購入サービスMakuakeにてプロジェクトを公開しました。

プロジェクト詳細はこちらをクリック :https://www.makuake.com/project/chocomon2026/

本プロジェクトは、単なる製品開発ではなく、福祉の現場から「孤独をなくす仕組み」を社会に実装する取り組みです。

■ 会話で寄り添うAIパートナー

「ちょこもん」は、日常的な会話を通じてユーザーに寄り添う家庭用AIロボットです。

何気ない会話の相手となり、生活のサポートや学習支援を行いながら、心理的な安心感を提供します。

「誰かとつながっている」と感じられる時間をつくることで、孤独感の軽減を目指します。

■ 購入がそのまま福祉支援につながる

本プロジェクトの特徴は、「購入がそのまま福祉支援につながる仕組み」にあります。

製品の梱包・発送などの工程は、就労継続支援B型事業所を運営する株式会社ちょこっと水族館にて行われます。

これにより、障害のある方の就労機会を創出し、工賃向上にも寄与します。

福祉の現場で生まれた価値が社会に届き、その対価が再び福祉に還元される--

本取り組みは、その循環を実現する全く新しいモデルです。

個人場情報保護の観点から利用者及び職員の顔にモザイクをかけています。■ 福祉と市場をつなぐ新しい形

開発・販売を担う合同会社ちょこっとパートナーズは、福祉とビジネスを融合させた持続可能な仕組みの構築を目指しています。

「支援される側」から「価値を生み出す側」へ。

■代表のコメント

代表の司尾賢一郎です。

本プロジェクトは、福祉のあり方そのものを問い直す挑戦でもあります。

日々現場に向き合う中で、福祉はどこか閉塞的な環境になってしまっていると感じることがあります。

障がいのある方も、そうでない方も、同じ社会の中で自分らしく生きられる--そんな当たり前のことが、まだ十分に実現されていないのが現状です。

「ちょこもん」は、その状況を少しでも変えたいという想いから生まれました。

まだまだ小さな会社ではありますが、このプロジェクトをきっかけに、一人でも多くの悩みや孤独を抱える方に寄り添える存在を届けたいと考えています。

日々の業務の中で、その想いは強くなる一方です。

数多くのプレスリリースが届く中で、もし本取り組みに少しでも関心をお持ちいただけましたら、御社メディアを通じてこの挑戦を後押ししていただけますと幸いです。

■ 今後の展開

同社は本プロジェクトを起点に、福祉とテクノロジーを掛け合わせたプロダクトの開発および全国への展開を視野に入れています。

孤独という課題に対し、小さなつながりを生み出す取り組みを社会に広げていきます。

■ プロジェクト概要・名称：ちょこもん（対話型AIパートナー）・プラットフォーム：Makuake・目的：孤独・孤立の軽減および福祉就労の創出プロジェクトの詳細はこちらをクリック :https://www.makuake.com/project/chocomon2026/

■ 会社概要

会社名：合同会社ちょこっとパートナーズ

代表者：司尾賢一郎

住所：兵庫県宝塚市中筋３丁目２１-１

事業内容：相談支援事業、製品開発

■協力会社概要

株式会社ちょこっと水族館

代表取締役 司尾賢一郎

事業内容：就労継続支援B型