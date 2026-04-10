【三重県志摩市】先端技術の実証を一元支援する「マリンテック等実証ワンストップセンター」設置セレモニーを開催しました。

志摩市

三重県志摩市（市長：橋爪 政吉）は、令和8年4月9日（木）、高度産業技術の事業化を目指す企業やスタートアップの実証事業を支援する「志摩市マリンテック等実証ワンストップセンター」の設置セレモニーを志摩市役所にて開催いたしました 。本センターは、志摩市の豊かな海域をフィールドとしたイノベーション創出を加速させ、地域課題の解決と活性化を図ることを目的としています 。

志摩市を「海洋イノベーションの聖地」へ（市長あいさつ）

かつて真珠養殖で世界に革新をもたらした志摩の海から再び変革を起こすため、この度設置した『志摩市マリンテック等実証ワンストップセンター』を窓口に、水中ロボットやAI等の高度な技術を持つ企業の皆様を支援し、地域外の革新的な叡智を呼び込むことで、志摩市を『海洋イノベーションの聖地』へと進化させ、地域・企業・行政が一体となって新たな海の未来を共に創造していくための力強い一歩を踏み出してまいります。

志摩から海洋イノベーションの未来へ！センター設置に尽力いただいた皆様から寄せられた期待のメッセージ

センター設置に向け多大なるご支援・ご助言をいただいた鈴木英敬衆議院議員、経済産業省の松田洋平産業創造課長、三重県の森吉秀男雇用経済部長、そして株式会社FullDepthの吉賀智司代表取締役社長CEOより、今後の発展に向けた期待あふれるビデオ（WEB）メッセージをいただきました。

衆議院議員 鈴木英敬 様

ワンストップセンターが海洋技術のイノベーション拠点となり、若者が集う志摩市の活性化に繋がることを願います。

経済産業省 松田洋平 様

自治体自ら実証の現場に寄り添い、規制改革の橋渡しを担う。事業者の挑戦を支える志摩市の先駆的な試みに期待します。

三重県 森吉秀男 様

最先端技術を通じた地域活性化を目指すセンター開設に期待。県としても引き続き志摩市との連携を図っていきたい。

FullDepth 吉賀智司 様

ステークホルダー特定や合意形成の支援、天候に左右されにくい英虞湾の利点を活かした実証の加速に期待します。

英虞湾から世界を塗り替える「無限の挑戦」～地域企業による構想～

株式会社オーエフラボ（石川隆将代表取締役社長）と、うみらぼ株式会社（川野晃太代表取締役）の両代表が登壇し、英虞湾を舞台とした新たな海洋ビジョン「OOS（Open Ocean Society）構想」を発表しました。

本構想は、AIやロボティクスといった先端技術を活用することで、英虞湾を「世界的な海洋イノベーションの聖地」へと進化させる挑戦です。

石川氏は、スマート養殖技術の確立などを通じ「若者が夢を持てる漁場づくり」への意欲を表明。

一方、川野氏は真珠養殖の跡地を「世界中からマリンテック人材が集う創造拠点」へと再生させる方針を述べました。

志摩市から日本へ、そして世界へ。海の未来を再定義し、次世代が最高の夢を描ける場所を創り出すという、両氏の力強い決意が語られました。

牡蠣養殖の「OS化」で水産業をアップデート ～日本発、世界へ広がる垂直統合モデル～

（左）株式会社オーエフラボ 石川隆将代表取締役社長 （右）うみらぼ株式会社 川野晃太代表取締役

株式会社リブル（早川尚吾CEO代表取締役）が登壇し、センターの第1号支援案件として、牡蠣養殖の「養殖OS（基盤）」の構築とグローバル展開に向けたビジョンを発表しました。

同社は「水産業はおもしろい」というミッションのもと、経験や勘に頼ってきた牡蠣養殖を、人工種苗の生産とデータ活用によって「誰でも再現可能な産業」へと進化させる挑戦を続けています。本プロジェクトに対し、市は準備段階から事業フィールドの調整などを支援。こうした官民一体の歩みが結実し、同日、同社と志摩市による企業立地協定の締結に至りました。これにより、志摩市を舞台とした同社の新たな企業立地と事業展開がスタートを切ることとなります。

早川氏は、スマートツール『Oysmart』や種苗モジュールを核とした「全方位サポート」により、2029年度からの海外展開を見据えた「日本モデルの輸出」を加速させる決意を表明。志摩の海を起点にテクノロジーで海の可能性を最大化し、次世代が憧れる持続可能な水産業を創り出す――。

※OS化＝属人化している業務や複雑なプロセスを整理・統合し、安定して誰でも操作（養殖）できるように「基盤（＝OS）」を作ること。

関連リリース

志摩市（市長 橋爪政吉：左）と株式会社リブル（早川尚吾CEO代表取締役：右）は企業立地協定を締結しました。

【三重県志摩市】産業技術の事業化を目指す企業やスタートアップの実証実験を全面サポート。令和８年４月に「志摩市マリンテック等実証ワンストップセンター」を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000049085.html

本件に関するお問い合わせ

志摩市マリンテック等実証ワンストップセンター（志摩市政策推進部総合政策課内）

TEL：0599-44-0205 E-mail：sogoseisaku@city.shima.lg.jp

WEBサイト「Shima Blue Creator」

ワンストップセンターの情報を含む志摩市のマリンテック推進に関する情報は、

WEBサイト「Shima Blue Creator」よりご覧いただけます。

https://shima-marinetech.com/