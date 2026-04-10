気鋭の言語学者が贈る、新感覚の言葉のエッセイ！『私的パワーワード辞典 このコトバ、あなたにはどう響く？』（川添 愛著）4月10日発売！
書籍やSNSなどを何気なく見ているときに「響く言葉」に出会う。そんな経験をしたことはありませんか？
本書は、言語学者ならではの視点から、本やSNSなどで出合った“パワーワード”を集めてその理由やエピソードについてまとめた、言葉を愉しむエッセイです。
思わず共感してしまうエピソードや、今まで何気なく使っていた言葉に新たな気づきを得たりと、言葉を愉しむことの奥深さを教えてくれる一冊です。
清流出版株式会社は、『私的パワーワード辞典 このコトバ、あなたにはどう響く？』（川添 愛著）を 2026年4月10日に発売しました。
URL：https://www.seiryupub.co.jp/books/2026/02/post-221.html
あなたにはどう響く？
タイトルに「私的」とあるように、この本で取り上げた言葉はきわめて個人的な「パワーワード」にすぎない。でも、この中にもし、読者のみなさんの「パワーワード辞典」に入るものがあれば嬉しい。
（「はじめに」より）
【目次】
はじめに
掲載パワーワード（抜粋）
＜あ＞
一人称で語る・・・▶ 遠回しの責任逃れ
胡散臭くないと・・・▶ 理解できないから信じる？
音楽をやってなかった頃の耳・・・▶ その瞬間、素直に出会う意味
＜か＞
価値観ずらし・・・▶ 自分を認め、好きになる方法
身体で書く・・・▶ 頭脳と筋肉の共通点
言葉で相手に触れる・・・▶ そちらの方・あなた・〇〇さん
＜さ＞
作品は副産物・・・▶ 「生産性」よりも大切なもの
酒。・・・▶ 心を解放するアイテム
自己満足・・・▶ 他人に頼らず自分を救う
情報を食っている・・・▶ 思い込みに左右される味覚
食事：A・・・▶ 自他の違いを思い知るとき
素敵・・・▶ 使い勝手の良い、大人の言葉
＜た＞
デジタルデトックス話２.記録・分析・工夫・・・▶ 挫折の原因を探るには
＜は＞
ピーヤ！・・・▶ 比べることをやめるおまじない
火を止める・・・▶ 動きを見直し、心を見張る
本と過ごした時間・・・▶ 具体例の持つ力
＜ま＞
マジの「いただきます」・・・▶ 背後の奇跡に感謝する
待つ・・・▶良い変化のために必要なこと
見切りをつける・・・▶ 大切なリソースを見失わない方法
＜や＞
予測されない・・・▶身を守りつつ、自然に振る舞う
おわりに
【書籍概要】
書名：私的パワーワード辞典 このコトバ、あなたにはどう響く？
著者：川添 愛
出版年月日：2026/4/10
判型・ページ数：四六判並製・232頁
定価：1870円（税込）
書誌詳細ページ
URL：https://www.seiryupub.co.jp/books/2026/02/post-221.html
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