ツバメの巣をナノ化した独自素材「ナノバードネスト」、商標を取得。美容・健康分野での本格展開へ

株式会社リスペクト

自然素材にこだわった有機植物発酵エキスの製造・OEMを手がける株式会社リスペクト（本社：滋賀県大津市、代表取締役：伊藤 定紀、https://www.respect.co.jp/）は、独自素材「ナノバードネスト」の商標（登録第7022244号）を取得したことをお知らせいたします。

■ マレーシアでの出会いから生まれた素材

きっかけは、マレーシア出張中の一つの紹介でした。

当社代表が、以前から交流のある知人を訪ねた際、「ぜひ会ってほしい」と引き合わせていただいたのが、Glyken社の担当者でした。

その場でツバメの巣に関する説明を受け、同社が長年にわたり研究を重ねてきたことを知り、強い関心を持ちました。現地ではバードネストハウス（ツバメの巣の養殖施設）も見学し、その規模と徹底した管理体制に大きな感銘を受けました。

後にGlyken社の代表からは、当社が展開する植物発酵エキスのエビデンスや製品開発への考え方に共感いただき、「この会社であれば安心して任せられる」とお言葉をいただきました。

この出会いと信頼が、ナノバードネストの展開へとつながっています。

▼ 出会いの背景や想いについて、詳しくはこちら

縁が結んだ、マレーシアとの絆。──「ナノバードネスト」に込めた想いと可能性(https://www.respect.co.jp/2026/04/06/stories-work14/)

■ ナノバードネストとは

「ナノバードネスト」は、古くから美容・健康に良いとされるツバメの巣をナノ化加工した素材です。ナノ化により体への吸収効率の向上が期待されており、化粧品・健康食品・飲料など幅広い分野への応用が可能な原料です。

今回は、以下の5区分で商標登録が認められました。

第3類：化粧品・美容液・フェイスケアマスクなど

第5類：健康補助食品・サプリメント

第29類：食用ツバメの巣・加工食品

第30類：茶飲料

第32類：清涼飲料・飲料水

■ 流行に左右されない、長く愛される素材へ

当社がナノバードネストの展開において大切にしているのは、「流行に左右されず、長く継続してご愛顧いただける素材であること」です。

ツバメの巣は古くから価値ある素材として知られる一方、日本ではまだ十分に認知されていません。

単なるイメージにとどまらず、素材本来の価値を丁寧に伝えながら展開していくことが、当社の使命と考えています。

■ 今後の展開

当社はOEM製造を軸に、ナノバードネストを原料・素材としてご提供しています。

現在はカプセル製品の展開を進めており、美容液などの化粧品分野への素材提供も視野に試作をスタートしています。

化粧品・健康食品・飲料など、各分野での製品開発・商品企画においてご活用いただける素材として、引き続き展開を進めてまいります。

【会社概要】

会社名 ：株式会社リスペクト

代表取締役：伊藤 定紀

本社所在地：滋賀県大津市仰木2丁目6-3

事業内容 ：植物発酵エキスの製造販売、健康食品の輸出、健康食品原料の輸入販売

URL ：https://www.respect.co.jp/