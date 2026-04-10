廃車予定の軽自動車をキャンバスに埼玉県日高市で子ども向け体験企画「楽しく描いてみんなで作る「らくがきカー」」開催

株式会社スマイルカンパニー

株式会社スマイルカンパニー（本社：埼玉県川越市、代表取締役：山野俊介、以下、スマイルカンパニー）は、2026年3月14日、埼玉県日高市にて、地域の少年サッカーチームに所属する子どもたちを対象に、廃車予定の軽自動車をキャンバスに見立てて自由に描く体験企画「楽しく描いてみんなで作る「らくがきカー」」を開催しました。

本企画は、役目を終え廃車となる軽自動車に、子どもたちが直接絵や言葉を描くという非日常的な体験を通じて、忘れられない思い出と創造の場を提供することを目的に実施したものです。当日は、小学校高学年を中心に約30名が参加しました。「車に絵を描く」という普段は決してできない体験に、子どもたちは目を輝かせながら夢中になり、車体いっぱいに思い思いの色やメッセージを描いていきました。所属チームの垣根を越えて自然と交流が生まれ、完成した車を囲んで笑顔を見せる子どもたちの姿が印象的で、会場は終始あたたかな雰囲気に包まれました。見守っていた保護者からも、「貴重な体験になった」「子どもの新しい一面が見られた」といった声が寄せられました。

今回使用した車両は、廃車を予定していた軽自動車です。子どもたちの手によって車体いっぱいに色鮮やかな絵や言葉が描かれていくにつれ、役目を終えようとしていた一台の車は、子どもたちの記憶に残る特別な存在へと姿を変えていきました。完成した車を囲んで笑顔を見せる子どもたちの様子からは、モノの役目の終わりが新たな体験や価値につながる瞬間が生まれていたことがうかがえました。

スマイルカンパニーは、無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」を全国で展開し、お客様のご自宅や指定場所へ直接伺う訪問型サービスを通じて、地域に根ざしたカーライフサポートを行っています。今回の「らくがきカー」企画は、単なるイベントではなく、車を扱う企業として地域とどのように関わり、どのような価値を届けられるかを考える中で生まれた取り組みです。スマイルカンパニーは今後も、地域とのつながりを大切にしながら、事業活動を通じて関わるすべての人に笑顔を広げる取り組みを続けてまいります。

代表取締役 山野俊介 コメント

代表取締役 山野俊介 コメント

今回の「らくがきカー」は、地域の子どもたちやご家族に、普段はできない体験を届けることで、地域の中に笑顔や交流が生まれるきっかけをつくりたいという思いから実施しました。

子どもたちがチームの垣根を越えて一台の車を囲み、思い思いに絵や言葉を描いていく姿を見て、地域の中で人と人とが自然につながる場をつくることの大切さを改めて感じました。私たちは車を扱う会社ですが、地域に必要とされる企業であるためには、売買やサービスの提供だけでなく、地域にどのような価値を返していけるかが重要だと考えています。

スマイルカンパニーはこれからも、地域とのつながりを大切にしながら、子どもたちやご家族、地域の皆さまの記憶に残る取り組みを積み重ね、笑顔の輪を広げてまいります。

スマイルカーズ公式ページ(https://smile-cars.jp/)

スマイルトラック公式ページ(https://smile-truck.jp/)

スマイルカンパニー企業情報ページ(https://smile-cars.jp/company/)

参考：代表取締役・山野俊介による初の著書

無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」が、加盟店募集開始からわずか3年で全国100店舗を突破するまでの歩みをまとめた一冊。成功事例ではなく、現場での意思決定や対話の積み重ねを中心に記録しています。本書では、加盟店オーナー3名による座談会も収録。成功談に限らず、現場で交わされた本音や意見をそのまま掲載し、「スマイルカーズ」の実像と組織の温度感を伝えています。

書名：車買取のスマイルカーズはどうして3年で100店舗をこえて伸び続けているのか？

著者：山野俊介

発売日：2026年3月11日

出版社：扶桑社

価格：1,700円（税込）

オンライン販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102409/

【会社概要】

会社名： 株式会社スマイルカンパニー

設立： 2022年1月

所在地： 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13

代表者： 代表取締役 山野俊介

事業内容： 中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」「スマイルトラック」の運営、関連事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマイルカンパニー 広報担当：高橋

電話：049-272-7819、メール：aloha@smile-cars.jp