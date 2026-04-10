ザオバ、米国トレーニング市場へ本格参入。世界最高峰のS&Cカンファレンス「CSCCa National Conference」に出展のお知らせ。

写真拡大

株式会社ザオバ

トレーニングマシンブランド「BULL」を展開する株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、2026年5月4日（月）～6日（水）に米国テキサス州で開催される、全米カレッジ・ストレングス＆コンディショニングコーチ協会（CSCCa）主催の「National Conference」に出展することをお知らせいたします。






■ 出展の背景と目的：日本発の製品を世界のスタンダードへ


米国は世界最大のストレングス＆コンディショニング（S&C）市場であり、その中でもCSCCaは、大学やプロスポーツチームの意思決定者が一堂に会する場です。


弊社は本カンファレンスへの出展を通じ、以下の3点を重点的に推進いたします。



・「日本発」モノ創りの発信：


日本国内で高い耐久性と、モノ創りのこだわりが生み出した「日本発の製品」として米国市場に提案します。



・現地導入実績によるブランド差別化：


米国のトップチームや施設での導入実績を順次構築することで、競合ブランドとの差別化を図ります。



・グローバルな認知獲得：


全米から集まるコーチ陣との直接的なネットワーキングにより、北米市場におけるブランド認知を向上させます。




■ 展示内容


当社のブースでは、日本国内のプロスポーツ施設やジム、公共施設で高い評価を得ているBULL製品を展示いたします。



製品名：ハーフラック、ベンチ＆スクワットラック


・アメリカンフットボールに代表されるような高重量を扱うカレッジスポーツにおいても対応できる堅牢性と高耐久性を備えたハーフラック


・IPF（国際パワーリフティング連盟）公認の日本製ベンチ＆スクワットラック




■ イベント概要


名称： CSCCa 2026 National Conference


会期： 2026年5月4日（月）～6日（水）


会場： Fort Worth Convention Center（テキサス州フォートワース）


主催： Collegiate Strength and Conditioning Coaches association (CSCCa)


公式サイト： https://www.cscca.org/



＜株式会社ザオバについて＞
事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。


プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。


導入実績はこちら→https://store.zaoba.co.jp/blogs/facility



取扱いブランド：BULL / M TORTURE / ONHIM / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine

会社名：株式会社ザオバ


本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1


TEL：043-305-0212


オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/


X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA


instagram：https://www.instagram.com/bull_training/