ザオバ、米国トレーニング市場へ本格参入。世界最高峰のS&Cカンファレンス「CSCCa National Conference」に出展のお知らせ。

株式会社ザオバ

トレーニングマシンブランド「BULL」を展開する株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、2026年5月4日（月）～6日（水）に米国テキサス州で開催される、全米カレッジ・ストレングス＆コンディショニングコーチ協会（CSCCa）主催の「National Conference」に出展することをお知らせいたします。

■ 出展の背景と目的：日本発の製品を世界のスタンダードへ

米国は世界最大のストレングス＆コンディショニング（S&C）市場であり、その中でもCSCCaは、大学やプロスポーツチームの意思決定者が一堂に会する場です。

弊社は本カンファレンスへの出展を通じ、以下の3点を重点的に推進いたします。

・「日本発」モノ創りの発信：

日本国内で高い耐久性と、モノ創りのこだわりが生み出した「日本発の製品」として米国市場に提案します。

・現地導入実績によるブランド差別化：

米国のトップチームや施設での導入実績を順次構築することで、競合ブランドとの差別化を図ります。

・グローバルな認知獲得：

全米から集まるコーチ陣との直接的なネットワーキングにより、北米市場におけるブランド認知を向上させます。

■ 展示内容

当社のブースでは、日本国内のプロスポーツ施設やジム、公共施設で高い評価を得ているBULL製品を展示いたします。

製品名：ハーフラック、ベンチ＆スクワットラック

・アメリカンフットボールに代表されるような高重量を扱うカレッジスポーツにおいても対応できる堅牢性と高耐久性を備えたハーフラック

・IPF（国際パワーリフティング連盟）公認の日本製ベンチ＆スクワットラック

■ イベント概要

名称： CSCCa 2026 National Conference

会期： 2026年5月4日（月）～6日（水）

会場： Fort Worth Convention Center（テキサス州フォートワース）

主催： Collegiate Strength and Conditioning Coaches association (CSCCa)

公式サイト： https://www.cscca.org/

＜株式会社ザオバについて＞

事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。

プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。

導入実績はこちら→https://store.zaoba.co.jp/blogs/facility

取扱いブランド：BULL / M TORTURE / ONHIM / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine



会社名：株式会社ザオバ

本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1

TEL：043-305-0212

オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/

X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA

instagram：https://www.instagram.com/bull_training/