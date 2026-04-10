【告知】第18回KONDO春まつり2026開催　～毎年来場1000組以上の大盛況イベント～

概要

テーマ：地域と共生するKONDO春まつり～未来へつなぐ伝統とハピネス～

近藤建設株式会社KONDO春まつり2026チラシKONDO春まつり2026チラシ[表: https://prtimes.jp/data/corp/111632/table/35_1_604f1d540b2cfdd319713b7663baf355.jpg?v=202604101051 ]

体験・食事・交流を通じ、KONDOグループや協力会社様、地域や世代を超えてコミュニケーションを創造し大人から子供まで楽しめるイベントを開催いたします。

毎年行列をみせる地元企業様のご協力によるキッチンカーを集めた縁日コーナーをはじめ、地震への意識を高める制振装置体験コーナー、さらに東入間警察署様のご協力によるパトカー展示など、昨年に引き続き今年も充実したコンテンツをご用意いたしました。

地域に根差して60年以上歩み続けてきたKONDOグループだからこそ実現できる、地域の皆さまとの絆を育むあたたかい交流の場、そして伝統と触れ合える貴重な時間として、ぜひご家族お誘い合わせのうえ、春の一日をKONDO春まつり2026でお楽しみください。

昨年度開催 KONDO春まつり2025の様子昨年度開催 KONDO春まつり2025の様子昨年度開催 KONDO春まつり2025の様子昨年度開催KONDO春まつり2025の様子昨年度開催 KONDO春まつり2025の様子

今年の見どころ

次世代へ繋ぐ 技術と伝統

■模擬上棟式＋お菓子まき（オープニングイベント）

建築の伝統儀式に触れることで、ものづくりの伝統に対する魅力をお伝えします。上棟式のクライマックスにはお菓子まきも行い、子どもから大人まで楽しめる春まつりならではの賑やかなオープニングをお届けします。

■秩父檜 のこぎり体験～未来の大工さん養成所～

木の温もりや香りを五感で感じながら、実際にのこぎりで丸太を切る体験を通じて、本物の素材と向き合うことでしか得られない「ものづくりの喜び」と「達成感」をお子様にお届けします。

■名匠大工によるかんながけ実演

その匠の技を間近でご覧いただける貴重な実演イベントです。普段見ることのできない大工技術を来場者に向けて実演することで、子供たちにものづくりの楽しさや魅力を伝えます。

地域貢献としての新たな企画

■献血PR活動（日本赤十字社）

命をつなぐ大切な献血活動への理解と参加を促進するため、日本赤十字社様ご協力のもと、春まつり2026の会場内にて献血PRコーナーを設置いたします。多くの方が集まる春まつりの機会を活かし、献血の重要性をわかりやすくお伝えすることで、地域全体で健康や、助け合う意識を高めることができるきっかけづくりに取り組んでまいります。

※当日、献血は行いません。

住まいの相談コーナー ～住まいのことならKONDOグループへ～

TOTO、クリナップ、LIXILなど大手メーカーの最新住宅設備を展示する他、無料相談ブースを設置いたします。新築・リフォーム・リノベーション、また土地活用・空き家に関してなど住まいに関するご不安やご疑問はどんな小さなことでもお気軽にご相談ください。当社スタッフが丁寧に寄り添い、お客様一人ひとりに合った最適なご提案をいたします。住まいのことならKONDOグループへ、ぜひこの機会にお気軽にお立ち寄りください。

KONDOグループに関するリリース

昨年度開催 KONDO春まつり2025の様子

・埼玉りそな銀行と『 空き家課題 』に対する連携協定を締結しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000111632.html

・2026年1月 新営業所をオープン ≪Kon Kon Smile 若葉≫

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000111632.html

・◇完成見学会開催◇東日本エリア初の挑戦 ～優れた耐震性能を備えたCLTハイブリット構法による分譲住宅【ロマンティア浦和領家】～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000111632.html

・【 完成報告 】CLT耐震壁＋鉄骨造のハイブリッド構造ビル

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000111632.html

・【第75回全国植樹祭 協賛企業】『秩父檜』含む 埼玉県産木材を約72％使用した 街角モデルハウスを清見にオープン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000111632.html

KONDOグループ（近藤リフレサービス株式会社/近藤建設株式会社/近藤不動産株式会社) 会社概要

本社所在地：埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7

代表者 ：代表取締役社長 宇佐見 佳之

URL ：https://www.kondo-gr.co.jp/