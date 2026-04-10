【NHKカルチャー】チャールズ3世英国王陛下より名誉勲章を授与されたケイ山田さんを講師にお迎え！全国13教室で季節を感じる寄せ植えを創ろう。NHKカルチャーでガーデニング教室を開催します。
英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田さん
教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329019.html
Container Gardenとはコンテナ（資材）を用いて寄せ植えをすることで、庭がなくても植物を育て、楽しむことができることが魅力です。
手軽なガーデニングの入門として人気のコンテナへの寄せ植えを通して、植物に触れ、自然を感じましょう。
講師は日本初の本格的英国式庭園「蓼科高原バラクライングリッシュガーデン」のオーナーで、ガーデンデザイナーやファッションデザイナーとして活動する園芸文化の第一人者であるケイ山田さん。
2002年には「チェルシーフラワーショー」で日本人女性として初出場・準金賞を受賞し、2026年にはチャールズ3世国王陛下より名誉大英勲章MBEを授与されました。
季節を問わず様々な花が咲き乱れる寄せ植えは、一年中を楽しむことが出来、労力もあまり必要としません。
飾る場所も選べるため、道行く人々の目を楽しませることもできます。
そしてそれをきっかけに生まれる近隣の方との関係はあなた自身に感動や喜びをもたらしてくれることでしょう。
素晴らしき植物の世界。
その入口であるコンテナガーデン、始めてみませんか。
今回はNHKカルチャー全13教室で開催します。
お近くの教室でご受講下さい。
ケイ山田ガーデニングスクール寄植えで楽しむ四季それぞれの植物
【青山教室】
講師：英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 （監修）ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 いなみ純子、中西弘子、秋山智子
開催形式：教室
開催日時：2026年4月23日、5月28日、6月25日、7月23日、8月27日、9月24日（木）
11:00～12:30
受講料：教室受講 会員 30,888円（税込）
教材費 39,600円（税込）
主催：NHK文化センター青山教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329033.html
【町田教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 いなみ純子、中西弘子、秋山智子
開催形式：教室
開催日時：2026年4月26日、5月24日、6月28日、7月26日、8月23日、9月27日（日）
13:00～14:30
受講料：教室受講 会員 27,456円（税込）
教材費 39,600円（税込）
主催：NHK文化センター町田教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329043.html
【柏教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 廣中典子
開催形式：教室
開催日時：2026年4月22日、5月13日、6月24日、7月22日、8月26日、9月23日（水）
13:30～15:00
受講料：教室受講 会員 27,456円（税込）
教材費 39,600円（税込）
主催：NHK文化センター柏教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329019.html
【名古屋教室】
講師：英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 （監修）ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 奥村香
開催形式：教室
開催日時：2026年4月19日（日）
13:00～14:30
受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）
教材費 6,600円（税込）
主催：NHK文化センター名古屋教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328815.html
【岐阜教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 奥村香
開催形式：教室
開催日時：2026年4月19日（日）
13:00～14:30
受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）
教材費 6,600円（税込）
主催：NHK文化センター岐阜教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330199.html
【浜松教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 橋本知子
開催形式：教室
開催日時：2026年4月27日、5月25日、6月22日、7月27日、8月24日、9月28日（月）
13:30～15:00
受講料：教室受講 会員 27,456円（税込）
教材費 39,600円（税込）
主催：NHK文化センター浜松教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329160.html
【松本iCITY21教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 郷津恵子
開催形式：教室
開催日時：2026年4月17日、6月19日、9月18日（金）
10:30～12:00
受講料：教室受講 会員 13,728円（税込）
教材費 19,800円（税込）
主催：NHK文化センター松本iCITY21教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328064.html
【梅田教室】
講師：英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 （監修）ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 福田扶美代
開催形式：教室
開催日時：2026年4月26日、6月28日、7月26日、9月27日（日）
13:30～15:00
受講料：教室受講 会員 18,304円（税込）
教材費 26,400円（税込）
主催：NHK文化センター梅田教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328988.html
【守口教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 太田万紀子
開催形式：教室
開催日時：2026年4月26日、6月28日、9月27日（日）
10:30～12:00
受講料：教室受講 会員 13,728円（税込）
教材費 19,800円（税込）
主催：NHK文化センター守口教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328829.html
【京都教室】
講師：ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 福田 扶美代
開催形式：教室
開催日時：2026年4月26日、7月12日、9月13日（日）
10:30～12:00
受講料：教室受講 会員 13,728円（税込）
教材費 19,800円（税込）
主催：NHK文化センター京都教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328852.html
【神戸教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 兼田真理子
開催形式：教室
開催日時：2026年5月24日、7月26日、8月23日、9月27日（日）
10:00～12:00
受講料：教室受講 会員 18,304円（税込）
教材費 26,400円（税込）
主催：NHK文化センター神戸教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328894.html
【西宮ガーデンズ教室】
講師：監修 英国園芸研究家 ガーデニングスクール主宰 ケイ山田
ケイ山田ガーデニングスクールマスター講師 太田万紀子
開催形式：教室
開催日時：2026年4月25日、6月27日、9月26日（土）
13:30～15:30
受講料：教室受講 会員 13,728円（税込）
教材費 19,800円（税込）
主催：NHK文化センター西宮ガーデンズ教室
申し込み・詳細URL：
教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328794.html