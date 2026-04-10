東北の挑戦者が集うカンファレンス「ATERUI2026」、2026年9月3日(木)～4日(金)に仙台で開催決定！

スパークル株式会社

スパークル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留秀基、以下「当社」）は、ATERUI2026実行委員会として、「ATERUI2026」を2026年9月3日(木)・4日(金)の2日間、仙台市で開催することをお知らせいたします。 2025年の熱狂を、2026年は「共同戦線」へと進化させます。東北内外のまだ見ぬ仲間を巻き込み、揺るぎない挑戦者の共同体を築き上げることを目指します。

「ATERUI（ATotsugi and Enterpreneurs' Regional Unity and Innovation）」（以下、「ATERUI」）は、東北の伝統や資源を武器に挑戦を続ける跡継ぎ・起業家たちが集結し、支援機関や地域企業とともに地域の可能性を拡張させる、東北最大級のビジネスカンファレンスです。

2026年は「共同戦線」をテーマに、挑戦者を独りにしてしまう孤独や、どうせ変わらないという諦めに立ち向かうべく、業種や立場、そして無関心の壁をも越えて、互いの強みが挑戦を助け、応援が情熱を後押しする、温かく強固なコミュニティの輪を広げることを目指します。

2025年9月に初開催された「ATERUI 2025」は、想定を大きく上回る500名超の参加者を記録しました。

当日は、東北を牽引する跡継ぎ・起業家など総勢50名以上が登壇し、地域の現在・未来を語り合うトークセッションを開催。加えて、次代を担う8名の挑戦者によるピッチや、18社が参画したブース出展を実施いたしました。 会場の至る所で新たな出会いと共創が生まれ、「決起集会」というテーマにふさわしい熱気あふれるイベントとなりました。

「ATERUI 2025」を通じ、挑戦者と応援者が一堂に会し、地域から生まれる挑戦を後押しする場を創り出すことができました。会場の熱量は伝播し、東北のために行動しようと決意を共にする人々の輪が、確実に広がったと実感しています。

しかし、この熱狂はまだ始まったばかりです。東北への熱い想いを秘めたまだ見ぬ仲間は、東北内外に数多く潜在しています。 より多くの仲間を巻き込み、一過性のイベントではなく、継続的な共創の場を生み出すために、そして、個の集まりから互いに助け合う共同戦線への進化を目指し、私たちは「ATERUI2026」の開催を決定いたしました。

ATERUI 2026は、昨年よりもさらに内容を充実させ、参加者のみなさんが明日からの行動を変えるきっかけや、具体的な学びを持ち帰れる場を目指します。進化したATERUI 2026にぜひご期待ください。

ATERUI2026実行委員会からのコメント

スパークル株式会社 代表取締役 福留 秀基

1200年前、阿弖流爲（アテルイ）は侵略のためではなく、同胞を守るために立ち上がりました。

その精神を継承するATERUI 2025の「決起」は、2026年、より強固な「誇り」へと進化します。

私たちが追求するのは、外側の評価に依存せず、自らの価値をその手で定義する生き方です。

不条理な歴史さえも強さに変え、損得を超えて手を差し伸べ合う「おせっかいなギバー」の輪を広げ、不器用で泥臭い挑戦を称え合う。そんな、奪い合うのではなく、分かち合う繁栄のモデルを、この東北から描き出します。

東北はもはや、単なる資源の供給地ではありません。

9月3日～4日、SENDAI GIGSとMEDIUMにて。当事者として、私たちと共に新たな歴史の一歩を踏み出しましょう。

開催概要

日時：2026年9月3日(木)～4日(金)

会場：SENDAI GIGS / Communication Design Laboratory MEDIUM（メディウム）

公式サイト：https://aterui.world/

※今後の最新情報は、公式サイトにて随時発信してまいります。引き続きご注目ください。

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ATERUI2026実行委員会 構成委員

スパークル株式会社

本社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4-19 アーバンネット仙台中央ビル 2階

設立：2018年8月1日

代表者：代表取締役 福留 秀基

URL： https://www.spurcle.jp/

株式会社ユーメディア

本社：仙台市若林区六丁の目西町4番12号

設立：昭和35年1月5日

代表者：代表取締役 今野 均

URL：https://www.u-media.jp/

株式会社トークネット

本社：宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7番1号電力ビル

設立：1992年10月27日

代表者：代表取締役 伊藤 篤

URL： https://www.tohknet.co.jp/

お問い合わせ

スパークル株式会社

E-mail：aterui＠spurcle.jp

※会場（SENDAI GIGS / Communication Design Laboratory MEDIUM（メディウム））への直接のお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。