風土の記憶を言葉で紡ぎ、工芸を読み解く体験へとひらく新プロジェクト

株式会社Showyou

日本の工芸を「もの×づくり×文化」（=モノ×技×文化背景が一体となった価値）として捉え直し、その価値を世界と分かち合うプラットフォーム「ATELIER JAPAN」（運営：株式会社Showyou、本社：京都市中京区）は、工芸品一つひとつの背景にある風土や作り手の哲学を読み解く新プロジェクト『汲む工芸（Language of Craft）』を、2026年4月1日より大丸京都店の実店舗およびWEBにて同時展開いたします。

「工芸とともに、あなたとともに」

私たちはこの想いを言葉にのせて届けていきます。

風土の記憶を言葉で紡ぎ、工芸を読み解く体験へとひらく。



ATELIER JAPANの新たなプロジェクト『汲む工芸（Language of Craft）』がスタートいたしました。

モノが溢れる現代において、工芸品は単なる日用品の枠を超え、私たちの心を潤すものへと変化しています。しかし、その真の価値は「モノ」の機能や形だけでは伝わりきりません。

そこでATELIER JAPANは、工芸品をお届けする場から、日本に暮らすアイデンティティや教養としての工芸を伝える「コミュニティメディア」へと進化します。

工房の奥深くで素材に向き合う職人たちの息遣い、その土地の風土、そして不完全さ（Imperfection）に宿る人の手の温もり。

私たちは作り手と皆さまを繋ぐ「仲人」として、一つひとつの工芸品に込められた背景を、オリジナル冊子とともに丁寧にお届けします。

100年後の誰かがその品に触れたとき、今日の私たちが込めた祈りや風の匂いが、変わらずそこにあるように。

スローでリジェネラティブな、本質的なライフスタイルをここから提案していきます。

「工芸とともに、あなたとともに」

店頭、そしてWebにて、言葉で紡がれた工芸の物語にぜひ触れてみてください。

■ プロジェクトの背景と具体的な取り組み：ショップから「メディアライブラリ」へ

現代において、工芸品は単なる日用品の枠を超え、心を潤す嗜好品へと変化しています。しかし、その

真の価値は「モノ」そのものの機能や形だけでは伝わりません。

ATELIER JAPANは、本プロジェクトを通じて単なる「工芸品の販売店」から、日本に暮らすアイデンティティや教養としての工芸を伝える「コミュニティメディア」へと進化します。「言葉で汲み取る体験

」を通して、消費者が工芸品を深く理解し、愛着を持てる入り口を提供いたします。

1. 全商品に「日英バイリンガルの物語冊子」を1対1で制作・展示

取り扱うすべての工芸品に対して、その品が生まれた地域・文化・作り手の物語を綴った専用の冊子を制作します。単なる商品説明（スペック）ではなく、工芸品の背景を深く知る「教養のツール」として商品と共に展示してお届けします。

2. 世界へ届けるための「Transcreation（意訳）」

日本語の直訳ではなく、情景や感情の機微を英語圏の読者にも届けるための意訳技術を用いてデュアル

・オープニング（両端から開く）仕様の冊子で、世界中の人々と価値を分かち合います。

3. 「教養」として根付かせる継続的な発信

今後は、購入後もSNSやイベントでの発信を通じ、工芸文化を日常の「教養」として根付かせる活動を

展開していきます。

いくつものスーリーをご用意京丹波漆のストーリーも。

1. 成り立ち (THE ORIGIN)

日本の風土は、土の匂い、風の音、水面のゆらぎ、そして光と影が織りなす繊細な気配に満ちています

。私たちの暮らしの傍らには、常に自然のありのままの姿を尊ぶ心があります。北の雪深い山々から南

の穏やかな海辺まで、それぞれの土地が持つ記憶は、長い時間をかけて人々の営みと交わり、静かに形

を成していきます。華美な装飾ではなく、日々の暮らしにそっと佇む「無駄の中の豊かさ」。私たちが

「汲む工芸」でお届けするのは、特定の産地にとどまらない、日本の多様な自然環境が育んできた、目

に見えない風土の気配そのものです。

2. 繋げてきた技術 (The Technique)

木、漆、土、竹。自然から託された素材の恩恵に耳を澄ませ、対話を繰り返すことで、技術は磨かれてきました。効率を求める現代にあって、あえて手間を善しとする美学。そこから生まれる「用の美」には、均質化された製品にはない、わずかな隙や不完全さ（Imperfection）が残されています。その余白にこそ、人の手の確かな温もりと、世界に一つだけの物語が宿るのです。私たちは、過去の遺産をただ反芻するのではなく、先人たちが何世代にもわたり繋いできた技術と想いを、現代の感性というフィルターを通して静かに再編集し、その本質を紐解いていきます。

3. 担い手 (The Artisan)

ATELIER JAPANは、工房の奥深くで素材に向き合う職人たちと、日々を暮らす人々を繋ぐ「仲人」でありたいと願います。言葉なき声に耳を傾け、彼らの内に秘められた哲学や美へのこだわりを汲み上げる。それは情報を得ることではなく、その土地の風土、作り手の情熱に触れ、心が満たされる学びと発見の体験です。私たちは工芸・記憶のキュレーターとして、誇張のない透明な言葉で物語を紡ぎます。説明し尽くすのではなく、読者の想像力に委ねる行間を残すこと。そうして生まれた共鳴が、使い手の日常に深い余韻をもたらすパートナーとの出会いを導きます。

4. これからの工芸の未来 (The Future)

大丸京都店という京の景色を紡ぎ続けるリアルな空間と、国境を持たないオンラインの世界。二つの扉を開くことで、私たちは日本の美意識を、偶然の発見を愉しむすべての人へ手渡します。モノが溢れる時代に私たちが提案するのは、スローでリジェネラティブな、本質的なライフスタイルです。作り手、使い手、そして文化そのものが対話するコミュニティメディアとして。100年後の誰かがこの工芸品に触れたとき、今日の私たちが込めた祈りや風の匂いが、変わらずそこにあるように。「汲む工芸」は、こころ豊かな暮らしを未来の土壌へと静かに根づかせていきます。

アトリエジャパン京都大丸店

【会社概要】

●企業名: 株式会社Showyou

●所在地: 京都府京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町384

<大丸京都店> 京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 6F

●代表取締役: 久野 真嗣

●ブランドデザイン：形山佳之（所以ブランドデザイン）

●事業内容: 伝統工芸の販路開拓支援、物流・輸送サポート

●URL: https://www.showyouhq.com