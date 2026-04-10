「私らしく」を身に付けるジュエリー【As-me RULE】2026年春新作を4月10日発売

As-meエステール株式会社

「誰かの正解」ではなく、「自分の選択」を。

2026年春の新作コレクション【As-me RULE】を2026年4月10日より全国展開いたします。

流行や年齢にとらわれず、“いまの自分に本当にふさわしいもの”を基準に選ぶためのジュエリー。

静かで確かな意志を宿す新作ラインナップが登場します。

ネックレス：K18YG 45cmスライド付 120,000円（税込） / ピアス：K10YG （一部ロジウムメッキ）95,000円（税込）

■ コンセプト ― 私のRULEを身につける

【As-me RULE】の“RULE”とは、誰かに決められた正解ではなく、自分で選び、自分を大切にするためのジュエリー。

流行や年齢、周囲の視線に流されることなく、「いまの自分に本当にふさわしいか」を基準に選ぶ。

それは、静かで確かな意志を身につけること。

RULEのジュエリーは「私らしく」を身に着け、日常に凛とした強さと美しさを添えます。

変わっていく毎日の中で、変わらず大切にできるものを。 ――それが、私のRULE。

■ 商品特長

左からK10 YG ダイヤモンド〈トータルD-0.10ct 42cm スライド付〉ネックレス 55,000円（税込） / K10 WG ダイヤモンド〈トータルD-0.10ct 42cm スライド付〉ネックレス 55,000円（税込） / K10 YG ダイヤモンド〈42cm スライド付〉ネックレス 50,000円（税込） / K10 WG ダイヤモンド〈42cm スライド付〉ネックレス 50,000円（税込）1. V字の美しいフォルム

顔まわりをシャープに見せ、首元をすっきりと演出する洗練されたVライン。

開きのあるトップスにも、Tシャツにもフィットする万能デザインです。

ダイヤモンドの輝きが、カジュアルな中にも凛とした佇まいを与え、日常に上質な輝きを添えます。

ジュエリー初心者から上級者まで、長く愛用できる定番として活躍。

他素材との重ね付けもおすすめです。

ピアス：K10 YG〈一部ロジウムメッキ・地金入りシリコンキャッチ付〉95,000円（税込）ネックレス：K18 YG〈45cm スライド付〉ネックレス 120,000円（税込）2. 地金で魅せる

あえてダイヤや石を使わず、K18とK10の地金のみで仕上げたモデル。

自然なツヤ感と光の反射による上質なきらめきを表現しました。

ミニマルながら印象的なVラインは、装いを選ばず調和するデザインです。

ピアスは片面がロジウムメッキ（シルバー色）仕上げのため、見せる色を変えることで２wayに。

■ 商品概要

K10 WG ダイヤモンドネックレス〈Total D-0.10ct 42cm スライド付〉 55,000円（税込）

K10 YG ダイヤモンドネックレス〈Total D-0.10ct 42cm スライド付〉 55,000円（税込）

K10 WG ダイヤモンドネックレス〈42cm スライド付〉 50,000円（税込）

K10 YG ダイヤモンドネックレス〈42cm スライド付〉 50,000円（税込）

K18 YG ネックレス〈45cm スライド付〉 120,000円（税込）

ピアス K10YG〈一部ロジウムメッキ・地金入りシリコンキャッチ付〉 95,000円（税込）

■ 販売情報

展開開始日：2026年4月10日（金）

■ 展開店舗

K10YG ダイヤモンド ネックレス2種：全店

（※改装閉店店舗・オープンセール実施店・アウトレット店舗を除く）

K10WG ダイヤモンド ネックレス2種：100店舗

K18YG ネックレス：一部店舗

地金 ピアス：50店舗

■As-me RULE 発売キャンペーン

発売を記念して該当商品いずれかを店頭にてご購入いただいた方へ限定ボックスをプレゼント。

（先着順 なくなり次第終了となります）

【As-me ESTELLEグループについて】

1954年 長野県佐久市にて宝石研磨加工業として創業。宝石を研ぎ磨くことを究めてきた私たちは、自分たちの手でジュエリーをつくり、お客様のもとへお届けすることにこだわり続けています。

As-me ESTELLEグループのジュエリーショップは全国各地に300店舗以上展開。

どのブランド、お店でもお客さまお一人おひとりに寄り添い、ジュエリー選びをお手伝いさせていただきます。

公式HP：https://www.as-estelle.co.jp/

公式オンラインストア：https://jewelgarden.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/estelle_official_jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@as-me9094

As-me エステール株式会社

社名 ：As-me エステール株式会社

設立 ：2018年4月26日

代表者 ：代表取締役社長 丸山 雅史

事業内容：宝石、宝飾品、貴金属製品の小売販売事業

本社 ：〒104-0061

東京都中央区銀座 1-19-7JRE 銀座一丁目イーストビル 6F