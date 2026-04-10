【ひとくちでやきとり屋気分になれる】「ミニおやつカルパス炭火やきとり風味」が全国のアミューズメント施設限定で4月上旬より順次展開スタート！

4月上旬より「ミニおやつカルパス炭火やきとり風味」がアミューズメント施設限定で登場！

株式会社ヨシナ

おなじみの“おやつカルパス”が、今回はみんな大好き”やきとり風味”になりました。

ジューシーなカルパスの旨味と、噛めば噛む程炭火の香り広がるやきとり風味がクセになる味わいでつまんだら最後、止まらなくなるクセになる味わいです！

アミューズメント施設ならではのユニークなパッケージ形状で展開予定！

ゲームセンターやオンラインクレーンゲームでしか手に入らない限定仕様です。

数量限定で無くなり次第終了の為、見かけた際はぜひお試しください。

ミニおやつカルパス炭火やきとり風味 あの定番おやつが本格やきとり風味になって登場！おやつにもおつまみにもぴったりなアミューズメント専用おやつカルパスです。アミューズメント施設ならではのユニークなパッケージ形状で展開予定！

＜展開予定＞

4月上旬～全国のアミューズメント施設

（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム等）

※取り扱いのない店舗もございます。

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。

＜発売元＞

株式会社ヨシナ http://www.yoshina.co.jp/