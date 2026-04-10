【エスパル福島】駅直結で手ぶらバーベキューが楽しめる期間限定ショップ「Sour＆Beer S Garden」2026年4月17日(金)オープン！

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎 哲士郎)が運営するエスパル福島(所在地:福島市栄町1-1)では、4月17日(金)より屋上庭園「Pal‘s garden(パルズガーデン)」において、屋上ビアガーデン「Sour＆Beer S Garden」(株式会社GLOBALSIT［本社:仙台市、代表取締役社長：佐藤 聡］)が期間限定でオープンいたします。

会場では、大人気のサムギョプサルや仙台名物牛タン、贅沢なカニまで、食べたいものに合わせて選べる3つの食べ放題をご用意。エスパル福島の屋上で気軽に手ぶらバーベキューが楽しめます。

【概要】

1 ショップ名

Sour＆Beer S Garden(サワーアンドビア エス ガーデン)

2 オープン日

2026年4月17日(金)

3 運営主体

株式会社GLOBALSIT

4 営業時間

平 日 17:00～22:00(ラストオーダー 21:40)

土日祝 13:00～22:00(ラストオーダー 21:40)

※最終入店受付：20:30まで

5 メニュー内容

◇スタンダードプラン 4,400円(税込)

名物サムギョプサルなど40種類食べ放題と90分飲み放題

◇ハイグレードプラン 5,500円(税込)

厳選された牛カルビやホルモンなど65種類食べ放題と120分飲み放題

◇プレミアムプラン 6,000円(税込)

カニや仙台名物「牛タン」など75種類食べ放題と120分飲み放題

※小学生以下半額、未就学児無料

※JRE POINT付与、駐車サービス券対象外

名物サムギョプサル厳選牛カルビ大人気のカニ

6 ご予約・お問い合わせ

TEL.080-9308-0679

【公式LINE】

https://lin.ee/YcjjE4T

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/sour.and.beer_s.garden?igsh=MTB5Z2s4ZXBwc21kOQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sour.and.beer_s.garden?igsh=MTB5Z2s4ZXBwc21kOQ%3D%3D&utm_source=qr)

【Hot Pepper】

https://www.hotpepper.jp/strJ003763523/

7 その他

・サービスの性質上、ご予約はグループの皆様同じプランにて承ります。

・料理単品でのご提供はございません。

・20歳未満のお客さまならびに車・バイク・自転車などを運転されるお客さまへの酒類のご提供は固くお断りいたします。

・悪天候により休業となる場合もございます。

【ショップ位置】

◆エスパル福島 営業時間について 2026年4月10日(金)現在

ショッピング 10:00～20:00（一部店舗を除く）

※各ショップの営業時間詳細は、エスパル福島ホームページ内の「ショップ一覧」をご参照ください。