平成と令和の益若つばさが共演！メイクアップブランド『DOLLY WINK』から、懐かしの人気商品が数量限定で復刻発売。

株式会社コージー本舗

株式会社コージー本舗（本社：東京都台東区 代表取締役社長 小林義典）は、2009年に誕生した益若つばさプロデュースのアイメイクブランドDOLLY WINK （ドーリーウインク）より、発売当時の人気商品を、数量限定で復刻発売いたします。

2009年に誕生した「DOLLY WINK」シリーズが数量限定で復刻発売！

詳細を見る :https://www.koji-honpo.co.jp/dw_rivival/

益若つばさプロデュースの「ドーリーウインク」シリーズは、2009年11月に、つけまつげ、アイシャドウ、アイライナー等のラインアップでデビューしました。ピンクに黒のドットと益若つばさのビジュアルがアイコンになり、瞬く間に大人気に。製品では、それまでになかったような、まるではじめからカスタムされたように変則的なパターンのつけまつげや、見たままの発色にこだわったアイシャドウなど、技術を凝らしたラインアップでした。トレンドと技術を併せ持った商品として、店頭販売と同時に品切れを起こすほどの売れ行きで、平成を代表するメイクブランドになりました。その「ドーリーウインク」シリーズから、この度、誕生から15年を経て当時の人気商品から厳選したアイテムを限定復刻発売いたします。

商品詳細

ドーリーウインク アイラッシュ 復刻版 全4種 各\1,320（税込） 2 ペア入、専用接着剤付き

益若つばさプロデュース「ドーリーウインク」シリーズのつけまつげから人気デザインを復刻。だれでもドーリーな目元がつくれるこだわりのラインアップです。ドン・キホーテ系列店舗にて数量限定復刻発売。※一部店舗で取り扱いのない場合がございます。

No.1ドーリースイートNo.3ナチュラルガーリーNo.5リアルヌードNo.7ヴィヴィッドポップドーリーウインク アイシャドウII 復刻版 全3種 各\1,760（税込）

益若つばさプロデュース「ドーリーウインク」シリーズのアイシャドウを復刻。見たまま発色でナチュラルに使えるブラウンベースのアイシャドウパレットです。ドン・キホーテ系列店舗にて数量限定復刻発売。※一部店舗で取り扱いのない場合がございます。

店頭では、発売当時の益若つばさと、現在の益若つばさが共演！

01ブラウン02ピンクブラウン03スモーキーブラウン

発売当時の衣装とヘアメイクで、完全再現！店頭では2009年当時と2026年のビジュアルを同時にお楽しみいただけます。

ブランドプロデューサー益若つばさコメント

●店頭ディスプレイカウンターディスプレイフロアディスプレイ

DOLLYWINKプロデューサーの益若つばさです。DOLLYWINKは2009年に発売し17年目を迎えることができました！長年応援してくださった皆さんありがとうございます！

今回復刻発売するアイラッシュ・アイシャドウは、私自身の中でも特に思い入れのある商品です。つけまつげは、当時出産をし、新生児の息子が寝ている間に、夜な夜な1本1本自分でつけまつげやまつげエクステの毛をカスタムしてデザインしたモノたちです。0から工場の方に理想を伝えるのにとても苦労したことを今でも覚えています。そんな苦労もあって、1枚で2枚重ね付けしたかのような変則的なデザインを産み出しました。

アイシャドウも見たままの発色にこだわっていて、特にクリームベージュ色の涙袋カラーは今でもこれしか愛せないという方が沢山いる、令和の時代でも自分に似合う「かわいい」が見つけられるアイテムになっています。

17年経った今、また沢山の方に使っていただけるのがとても楽しみです！2009年と2026年の私も店頭ディスプレイで共演しているので、ぜひ店頭でチェックしてみてください！

販売情報

・発売日

2026年4月10日(月)より順次。※店舗により異なる場合がございます。

・販売店

全国のドン・キホーテ系列店舗。※一部店舗で取り扱いのない場合がございます。

ドーリーウインクについて

■ドーリーウインク復刻シリーズ特設ページ

詳細を見る :https://www.koji-honpo.co.jp/dw_rivival/

■ドーリーウインク 公式SNS

Instagram（＠dolly_wink）：https://www.instagram.com/dolly_wink/

X（ @DollyWink_koji ）： https://x.com/DollyWink_koji

会社概要

会社名：株式会社コージー本舗

所在地：東京都台東区松が谷2-26-1

TEL:03-3842-0221(代表)

代表取締役：小林義典

HP：https://www.koji-honpo.co.jp/

事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等

《お客様からのお問合せ先》

株式会社コージー本舗

03-3842-0226(受付時間：平日9:00～17:00)