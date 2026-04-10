箱根フォンテーヌ・ブロー仙石亭｜オーベルジュ体験を深める音声ガイドをリリース

株式会社on the trip

株式会社ON THE TRIP（本社：東京都港区）は、株式会社 フォンテーヌ・ブロー（本社：静岡県三島市）と共同し、箱根フォンテーヌ・ブロー仙石亭に滞在する宿泊者に向けた音声ガイド「箱根フォンテーヌ・ブロー仙石亭」をリリースしました。

本ガイドは、夜と朝の二章構成を通じて、宿泊者が滞在の時間をより深く味わいながら、心と身体を整えていくための音声ガイドです。施設到着から入浴、食事、翌朝までの一連の時間を、音声ガイドとともに過ごすことで、宿泊者が自分自身の感覚へと立ち返る時間を生み出します。単なる施設案内ではなく、宿泊者自身の感性をひらく「あたらしい旅のかたち」を提案します。

ガイドURL：https://on-the-trip.net/spots/797/purchase?locale=ja

ガイドを手がけたのは、国内の寺社や美術館、芸術祭などの公式音声ガイドを制作する株式会社ONTHE TRIP( https://on-the-trip.com/ )。地図にマッピングされたスポットを、音声ガイドを聴きながらめぐることのできる、音声ガイドアプリを制作しています。 日本語のほか、訪日観光客向けに英語に対応しています。

オーベルジュでの過ごし方｜「おもてなし」の心が重なる、食の対話

箱根フォンテーヌ・ブロー仙石亭は、箱根・仙石原の自然に囲まれたオーベルジュです。

オーベルジュとは、フランス発祥の宿泊機能を備えたレストランのこと。その土地で採れた新鮮な食材を使った料理を堪能したあと、その余韻のなかでそのまま宿泊できることが大きな特徴です。ここ箱根・仙石原は、日本で最初のオーベルジュが誕生した場所でもあります。

同施設では、西洋の伝統的な技法に和の感性を重ねたフランス料理を提供しています。ここでしか味わえない、日本人の感性と繊細さを取り入れた料理は、懐かしさのなかに新しさが広がる日本人のためのフレンチです。フランス料理の伝統に、日本の「おもてなし」。“想って、成す”という心が重なったとき、料理はただの食ではなく、“対話”に変わります。

そして、その対話をより深めるために欠かせないのが、各客室に備え付けられた天然温泉の露天風呂です。食事の前に、大涌谷から引湯した掛け流しの湯に浸かることで、心と身体がゆるやかにほどけ、食の対話へと向かう準備が整っていきます。

解いて、整えて、感性を解き放つ。

本ガイドは、滞在の時間に合わせた二章で構成されています。

到着時に聞いていただく第一章では、チェックイン後から夕食までの過ごし方を。第二章では、目覚めからチェックアウトまでの過ごし方をお伝えしていきます。

朝夕で表情を変える仙石原の風景、滞在の時間が重なるほどに変化していく感覚──その変化へと意識を向けたとき、宿泊体験は新たな視点を与えてくれます。このように本ガイドは、宿泊体験そのものを深め、自身の感覚へ静かに立ち返るための道しるべとなります。

音声ガイドとともに食と温泉で心と身体を、解いて、整える。その先にどんな変化が生まれていくのか──ぜひ現地で本ガイドとともに体感してみてください。

オーディオガイドで観光のDX化をしたい施設や自治体を募集中

株式会社ONTHE TRIPは、まちの歴史、その土地が持つ物語について丹念に取材を行い、まるで映画や小説のように人の心を動かす作品のようなガイドを制作しています。ガイドを聴くことにより、訪れた場所への理解が深まり、旅の体験がふくらみます。

現在、提携先の施設や自治体を募集しています。オーディオガイドは制作費を頂いてつくるものと、制作費を無料で実施する取り組みがあります。無料で実施する場合も、多言語（英語、中国語）の音声・テキストの制作、ポスターやMAPなど各種ツールのデザイン、WEB制作、書籍制作やデジタルマーケティングなど、ガイドに必要な制作物を無料でお作りいたします。

その代わりにオーディオガイドを含めた入館料を設定し、その料金をシェアしていただくという仕組みです。例えば、入館料が500円の施設の場合、800円に再設定していただき、その代わりに施設の情報や魅力を深く理解するためのツールとしてオーディオガイドを提供していただきます。差額の300円×利用者数の収益を、施設側とONTHE TRIPで、互いにシェアするという流れです。

この取り組みは、日本の文化財の入館料は他国と比べて安く、来場者がどんな体験ができるのか十分に伝わっていないという課題からスタートしました。日本の文化財には誇るべき物語があるにもかかわらず、まだまだその魅力を来場者に伝えられていません。私たちはこういった課題を、デジタルを使ってアップデートしたいと考えています。

詳細に関しては、下記のリンク先に掲載しております。お問い合わせ先より、ご連絡ください。

https://on-the-trip.com/news/62/