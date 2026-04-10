特集「歩くってこんなに楽しい！」／表紙＆インタビュー津田 寛治さん／情報誌『めりぃさん』vol.36 4月10日発刊

ては～とホールディングス株式会社

情報誌『めりぃさん』Vol.36はの特集は「歩くこと」。お出かけしたくなる、ぽかぽか陽気の春。散歩を楽しみつつ、心にも体にもいい自分にあった歩き方を見つけてみませんか？

【特集】歩いて体力も運気も上げる！ご利益さんぽ

東京・神奈川・埼玉で、散歩におすすめの神社を神社ソムリエの佐々木さんに教えてもらいました。神社をめぐりながら、食べ歩きやショッピングを楽しめる散歩コースを紹介します！

【注目企画】新しい徒歩の旅「フラット登山」のすすめ

登山は体力づくりによさそう、でも足腰に自信がない。そんな方にぴったりな「フラット登山」。考案者である佐々木俊尚さんに、魅力や始め方を聞きました。

【注目企画】あなたも足トラブル予備軍になってない？靴底で足の状態セルフチェック

せっかく散歩したい気持ちになっても、足に痛みや違和感があると楽しく続けられません。足専門のクリニックの院長に、靴底の減り方で分かる足のゆがみやトラブルの原因・対策を聞きました。

【注目企画】人気YouTuber×プロが教える大人の着こなし術

「何を着てもしっくりこない…」そんな"おしゃれ迷子"になっていませんか？必要なのは、大きなイメチェンではなく、ほんの少しのひと手間。サイズ感や小物使いを見直すだけで、雰囲気はぐっと変わります。

【注目企画】飲んで、食べて、おなかも心もいっぱい 五反田は夜が面白い！

実は知る人ぞ知るグルメタウンである、東京・五反田。「OMO5東京五反田」で体験できる、楽しくておいしい五反田の夜の過ごし方をご紹介します！

【スペシャルインタビュー】俳優 津田 寛治さん

名バイプレイヤーとして、これまで数えきれないほどの役を演じてきた、俳優の津田 寛治さん。「津田 寛治役」として主演を務めた最新作のエピソードや、目指す俳優像、海外の映画賞を受賞した注目作について伺いました。

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めりぃさん電子版

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※一部権利の関係で電子版には掲載のないページもございます

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情報誌『めりぃさん』について

「人生を陽気に楽しみ、心身ともに健やかに生きる」をテーマに、女性が抱えるお悩みや課題に対して、参考になる情報を隔月でお届け。記事は医師、看護師、栄養士、ケアマネジャーなどの専門家監修によるヘルスケアの記事を中心に、健康、美容、食、旅、生き方に関するテーマで役立つ情報を掲載しています。日々の生活を明るく、楽しく、豊かに過ごすためのヒントが盛りだくさんです。

誌名は「陽気に」「笑い」「楽しむ」などの意味を持つ「Merry（メリー）」が由来です。

・媒体名：めりぃさん

・発行元：ては～とホールディングス株式会社

・発刊日：偶数月10日発行

・本体価格：無料

・発行部数：50000部

・チャネル：アプリから申し込みによる定期郵送/顧客への手配り

・発行人：後藤 康太

（ては～とホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 グループCEO）

・プロデューサー：松原 賢一郎

・編集人：黒澤 あすか

ては～とホールディングス株式会社について

会社名：ては～とホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 兼 グループCEO 後藤 康太

東京オフィス：東京都千代田区紀尾井町4-1新紀尾井町ビル3階

事業内容：ホームケア事業／ウェルビーイング事業／IT・マーケティング事業

社員数：371名（グループ合計）

URL：https://www.te-heart.com/