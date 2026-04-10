【BANILA CO】Tweety×バニラコのコラボレーション！人気のプライムプライマーシリーズとクレンジングバームの「トゥイーティー」日本店舗限定デザインが4月中旬より販売開始！

モノック株式会社

大人気コスメブランド「BANILA CO」から、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、ルーニー・テューンズのキャラクターで人気の「トゥイーティー」をフィーチャーした限定コラボレーションコレクションを、4月中旬より全国のバラエティストア、ドラッグストアにて数量限定で順次発売いたします。（※一部取扱のない店舗がございます）

Looney Tunes × BANILA CO 製品一覧

【ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/175_1_f65590fe1e919e1e5aee891977b22e68.jpg?v=202604101051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/175_2_b4d35c978bab2a5ec668275c9837f450.jpg?v=202604101051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/175_3_372e27959628ba100b409fec8e095017.jpg?v=202604101051 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/175_4_05cf05ec5d9715ff46d4622bf02d4e35.jpg?v=202604101051 ]

ワーナーブラザーズ・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテインメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ＝バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

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