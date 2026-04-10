山梨県内初出店！「デコホーム セレオ甲府店」４月24日(金)オープン

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、下記の通り、山梨県甲府市に「 デコホーム セレオ甲府店」をオープンさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

デコホームの店舗としては国内で188店舗目、山梨県内では初出店となります。

今回オープンする「デコホーム セレオ甲府店」はJR甲府駅自由通路直結のセレオ甲府1階に位置します。セレオ甲府は地域資源の発信と新たな需要創出を両立する、観光・ビジネス・買い物の拠点となる駅ビルです。

※店内はイメージです。

ニトリグループでは、より多くのお客様に豊かな暮らしを提供することを目指し、今後も積極的に出店を行ってまいります。

店舗概要

店舗名 ：デコホーム セレオ甲府店

所在地 ：山梨県甲府市丸の内1-1-8 セレオ甲府1階

売場面積：約110坪

営業時間：10:00～20:00

オープンキャンペーン ※デコホーム セレオ甲府店限定

ニトリグループアプリ会員限定 対象期間中「全品 通常ポイント最大7倍キャンペーン」

【対象期間】 4月24日（金）～5月11日（月）

ゴールドアプリ会員の場合、220円（税込）につき 、通常1ポイント＋アプリ会員特典2ポイント＋本キャンペーン4ポイントの計7ポイント獲得！

※レギュラーアプリ会員は220円（税込）につき、アプリ会員特典は1ポイントになります。

※通常ポイントとはニトリメンバーズがお買い上げ220円(税込)ごとに、1ポイント獲得できるポイントです。

※当店のみのキャンペーンのため、ニトリネットは対象外です。

※通常ポイントやアプリ会員特典は他のクーポンやキャンペーンと重複して獲得できません。

※商品以外のサービス料・配送料等はポイントがつきません。

オープン記念 オリジナルマイバッグプレゼント

4月24日（金）より先着100名にプレゼント！

デコホーム セレオ甲府店にて、税込合計2,500円以上お買い上げのお客様先着100名の方に、「デコホームオリジナルマイバッグ（Sサイズ）」をプレゼント！

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

デコホーム おすすめアイテム ※価格はすべて税込み表記

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商品コード：5751507 価格：3,490円

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デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html