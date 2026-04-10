パンやパスタを楽しみながら手軽にグルテンケア！グルテン分解乳酸菌配合サプリ「いないいないグルテン」発売

株式会社 日本薬健

株式会社 日本薬健（本社：東京都港区新橋二丁目20番15号、代表取締役：丸山 忠生）は、グルテン分解乳酸菌を配合したサプリメント「いないいないグルテン」を2026年4月4日（土）よりドラッグストアにて発売開始しました。

本製品は、グルテン分解乳酸菌250mg（※1）と活性型酵素2種を配合。

普段の食生活にプラスして、日々のグルテンケアをサポートするサプリメントです。

※1 2粒あたり。乳酸菌生産物質やデキストリン等も含めた混合粉末原料です。

グルテンフリー生活に対する課題

健康や美容志向の高まりで、グルテンフリーに関心を持つ人は増えています。

しかし、完全なグルテンフリー生活は、

・好きなパンやパスタを控える必要がある

・外食や人との食事で選択肢が限られる

・専用食品の準備に手間がかかる

といった理由でハードルが高く、続けるのが難しいと感じる人も少なくありません。

こうした課題に対応するため、日常の食生活に取り入れて、ゆるくグルテンケアを始められるサプリメントとして「いないいないグルテン」を開発しました。

グルテン分解乳酸菌を配合

株式会社プラスアルファ・コンサルティング提供 テキストマイニングツール『見える化エンジン』調べ

「いないいないグルテン」には、グルテン分解能力が確認されている乳酸菌（※2）を配合。

さらに、活性型酵素2種を組み合わせ、

日常の食生活に無理なく取り入れられる設計になっています。

※2 原料レベルでのin vitro試験による確認

グルテン分解乳酸菌の代謝産物によりグルテン網構造を断ち切り分解するイメージ図

外出先でも手軽に取り入れられるカプセルタイプ

※原料レベルでのin vitro試験におけるグルテン分解のイメージ図です。体内での働きや結果を保証するものではありません。

本製品はハードカプセルタイプを採用。

・においや味が気になりにくく、持ち運びにも便利

・外食や外出時でも手軽に利用可能

普段の食生活に取り入れて、ゆるくグルテンケアを始めたい方におすすめです。

商品特徴まとめ

グルテン分解乳酸菌 250mg配合（※1）

普段の食生活にプラスして、グルテンケアをサポート

活性型酵素 2種配合

サポート成分として配合

カプセルタイプで飲みやすい

においや味が気にならず、毎日続けやすい

外出先でも手軽に取り入れられる携帯性

バッグに入れて持ち運び可能。外食や外出時も安心

※１ 2粒あたり。乳酸菌生産物質やデキストリン等も含めた混合粉末原料です。

商品概要

商品名：いないいないグルテン

内容量：30回分

主な配合成分：

・グルテン分解乳酸菌 250mg（※1）

・活性型酵素 2種

※1 2粒あたり。乳酸菌生産物質やデキストリン等も含めた混合粉末原料です。

商品開発者からのメッセージ

「いないいないグルテン」は、普段の食生活にプラスして、手軽にグルテンケアを取り入れられるよう開発しました。パンやパスタを楽しみながら、無理なく続けられる新しい選択肢として、多くの方にお試しいただきたいサプリメントです。

会社概要

会社名：株式会社 日本薬健

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋二丁目20番15号

代表取締役：丸山 忠生

URL：http://www.nihon-yakken.co.jp/

株式会社日本薬健は、2016年より10年連続売り上げ第1位を獲得している（※3）、

「純国産大麦若葉100%粉末」をはじめとした青汁商品や機能性表示食品など、お客様の健康と美を応援する商品を数多く展開しています。

※3 国産青汁市場大麦若葉 100%部門として。

TPCマーケティングリサーチ調べ（2025年のメーカー出荷）