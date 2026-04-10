システムサービス「One-Seventh Carat」からアニメ『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』ロキシー・ミグルディア バニーVer.が4月に登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』のプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆無職転生II ～異世界行ったら本気だす～


One-Seventh Caratフィギュア ロキシー・ミグルディア バニーVer.


【アミューズメント専用景品】








＜商品詳細＞


【商品名】無職転生II ～異世界行ったら本気だす～


One-Seventh Caratフィギュア ロキシー・ミグルディア バニーVer.


【種類】全1種


【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_mt_SS16696


※無くなり次第終了となります。




【フォロー＆リポストキャンペーン】




プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。



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抽選で5名様に4月登場 無職転生II ～異世界行ったら本気だす～　One-Seventh Caratフィギュア ロキシー・ミグルディア バニーVer.をプレゼント。



・キャンペーン期間


4月10日～4月15日23時59分まで



■One-Seventh Caratとは


台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった


システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。




■著作権表記


(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会



■アニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」公式X


https://x.com/mushokutensei_A



■アニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」公式サイト


https://mushokutensei.jp/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービスマニアック営業部（X/旧Twitter）


https://twitter.com/ss_maniac




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