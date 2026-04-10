システムサービス「One-Seventh Carat」からアニメ『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』ロキシー・ミグルディア バニーVer.が4月に登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』のプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆無職転生II ～異世界行ったら本気だす～
One-Seventh Caratフィギュア ロキシー・ミグルディア バニーVer.
【アミューズメント専用景品】
＜商品詳細＞
【商品名】無職転生II ～異世界行ったら本気だす～
One-Seventh Caratフィギュア ロキシー・ミグルディア バニーVer.
【種類】全1種
【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_mt_SS16696
※無くなり次第終了となります。
【フォロー＆リポストキャンペーン】
プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
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抽選で5名様に4月登場 無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ One-Seventh Caratフィギュア ロキシー・ミグルディア バニーVer.をプレゼント。
・キャンペーン期間
4月10日～4月15日23時59分まで
■One-Seventh Caratとは
台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった
システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。
■著作権表記
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会
■アニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」公式X
https://x.com/mushokutensei_A
■アニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」公式サイト
https://mushokutensei.jp/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービスマニアック営業部（X/旧Twitter）
https://twitter.com/ss_maniac
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