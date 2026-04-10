豊橋筆の製造工房「筆庵」、筆職人が作るペットの筆「ペットの抜け毛で作る小さな筆」愛犬や愛猫たちの愛らしい毛をいつまでも温かな思い出に

有限会社 沼野昇楊堂

☆会社概要

伝統工芸豊橋筆の製造と直販を手掛けている「筆庵 ひつあん」。渥美半島（愛知県田原市）に工房を構え筆の製作を行っております。職人の丁寧な作業から作りだされる筆は、書や絵画の愛好家の方からも喜んで頂いております。また筆の製作の技術を生かし、大切な思い出を形に残す記念筆（胎毛筆やペット筆）の製作も行っております。

筆の製作 選毛

ペット筆製作 選毛

☆商品を作ったきっかけ

当社では「ペットの抜け毛で作る小さな筆」という商品名でペット筆の販売を行っております。25年ほど前、友人の家で飼っていた犬の毛で筆を作りプレゼントしたことがきっかけです。「またあの子の毛のぬくもりを感じれるなんて、うちの家宝だわ。」と、友人のお母さんがとても喜んでくれいたのがとても印象的でした。もしかしたら同じようにペットを飼っている方にも喜んで頂けるのではないかと思い、販売を思い切って始めました。我々が培ってきた筆製作の選毛の技術を使えば、ペットのカットした毛だけでなく、普段ブラッシングした時に出る抜け毛からでもペットの筆を製作することが出来るからです。

「ペットの抜毛で作る小さな筆 ピンク」色：ピンク・ブルー・クリーム・パープルの四色

☆商品詳細

◯内容 ミニ筆と桐箱（オリジナルの彫刻入り）

◯商品参考価格 12,100円（税込、送料込）

抜毛から製作しました

A５程の袋に、ブラッシングで出た毛をお預かりしました。

メインとなる毛はブラッシングの毛です。

白と真ん中のベージュの毛は切った毛です。短毛の種類なので

とても可愛らしいミニサイズの筆が出来上がりました。

カットした耳の毛をお預かり製作しました。

毛並みを生かしたお筆に完成しました。

根本をしっかり縛ってから、毛をカットして頂いてます。

耳の毛で製作した筆

◯桐箱への彫刻

ペットのお名前、ご希望の言葉、フォントをご指定いただけます。

日本語なら1行から20文字程度

英語なら1行30文字程度が目安。

ひらがな、カタカナ、漢字、英語、数字OK



※防虫効果と湿度を保つため、桐箱を使用しています。通常のまま毛を残しておきますと、ウールのセーターなどを食べる虫に食べられてしまったり、紫外線からの変色のおそれもあります。しっかりした形で残すことで、うちの子の毛を永く大切に保管いただけます。

製作例

犬・猫・兎・馬 モルモットなど、筆の ご依頼を頂いております

サイズ

箱の内部分の大きさ 約10.5cm×約6.5cm 筆の軸の長さ約3.5ｃm 太みは約直径0.4cm

桐箱の彫刻

お名前のほかに、 記念日やペットへの メッセージを彫刻します

梱包

桐箱は柔らかなフェルトでそっとお包みします

☆当社の思い

ペットの毛は子どもの時の柔らかな毛質から成長と共に毛質や色が変化していくため、うちの子の成長記録として残しておきたいというお客さまや、ペットの最後の思い出の品として残しておきたいというお客さまからご依頼頂いております。大好きなうちの子の毛の感触をかたちにすることで、いつまでもあたたかな思い出をそばに感じていただける品になりえるかと思います。家族の一員として彼らの生きた証であります毛を残すお手伝いを、我々が出来ればと思います。

☆お客様からのお声

◯お渡しした毛が足りないかもと心配しておりましたが、素敵な筆を作って頂き、残りの毛も丁寧に包んで頂きありがとうございました。筆は、うちの子の色味を表して頂き感動しました。届く頃がちょうど49日前頃で、ふとうちの子が帰ってきたようで受け取ったときは本当に嬉しかったです。寂しい時にそっと撫でると、うちの子にふれているようで胸がいっぱいになります。ずっとずっと大切にさせて頂きます。本当にありがとうございました



◯とても素敵な筆です。うちの愛犬がすぐそこにいるようで、温かい気持ちになりました。ありがとうございました。



◯箱を開けた瞬間から涙があふれました。筆先を触るとなくなったうちの子の感触になれて本当に嬉しいです。触れられる遺品が残せたのがすごく良かったです。梱包もとても丁寧でした。一生大切にします。本当にありがとうございました。



◯数ヶ月前に姉妹犬が亡くなった時に初めて筆を作って頂き、今回もまたもふもふ感を残したくて筆を作って頂きました。お伝えしたイメージ通りに作って頂けました。すごく丁寧に作って下さったのが伝わる作品です。もふもふ感を残しつつ、つややかな筆に仕上がってきました。彼女たちの毛を筆という形で残して頂けて大変満足しています。



◯亡くなった愛犬の毛でお願いしました。とても丁寧な梱包に私どもの想いを大切にして頂いたのが伝わりました。小さな桐箱の中の筆は生前の愛犬が帰ってきたかのような愛おしさがあり感激しました。宝物にしたいと思います。ありがとうございました。



◯とても綺麗に梱包されていて、短かったり長かったりさまざまな毛をきれいに筆にして頂けました。形見としてずっと大切にします。ありがとうございました。





以上のように、お客様からは大変ありがたいお言葉を多数頂戴しております。細かな毛を筆にする為、綿毛などのある場合などは予想との差異が生じるかもしれませんが、お客さまからお預かりした毛の中で、出来る限り毛の雰囲気や特長を活かして誠心誠意お作りしております。







☆まとめ

趣味や仕事で筆を使用して楽しんで頂ける方がいる一方で、ネット社会の普及もあり、筆を日常で使用し文字を書くことはとても稀なこととなっています。書道を習うお子さんの数も減り、大人の趣味の世界でも少し敷居が高いイメージがあります。そんな中、自分たちの筆作りの技術でより多くの方に喜んで頂ける商品となりえるかと思い、大切な記念品やプレゼントとして製作するようになりました。若い方にも伝統工芸の良さに触れて頂き、日本のものづくりの細やかさを知って頂けるきっかけにもなって頂けたらと思います。当社で製作しております胎毛筆、大人の記念筆、そして今ご紹介しましたペットの筆。10年20年後に蓋を開けた時に、当時にタイムスリップしたような気持ちになれる、そんな温かな商品となって頂ければと願っております。これからも皆様に喜んで頂けるよう、心を込めた筆作りを続けて参りたいと思います。

パンフレット完成

色違いあります



会社概要

会社名：有限会社沼野昇楊堂 筆庵（ひつあん）

所在地：愛知県田原市大草町糠塚58‐14

代表者：沼野秀治

事業内容：筆の製造・販売

「ペットの抜毛で作る小さな筆」URL：https://www.creema.jp/item/16234417/detail

その他URL : https://www.rakuten.co.jp/hituan/

お客様からのお問合せ

TEL:0531‐23‐3013（平日10：00～18：00 土・日・祝は予約制で営業）

Email：hituan@fude1.co.jp