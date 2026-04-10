この春、札幌へ。ジュエリーショップ「cui-cui」が北海道初出店、　札幌ステラプレイスにて期間限定POP UPを開催

株式会社colors

株式会社colors（本社：山梨県甲府市、代表取締役：石井健太郎、以下 当社）が運営する、世界に誇る山梨のジュエリー産業から生まれたジュエリーブランド「cui-cui（キュイキュイ(https://cui-cui.co.jp/)）」が、北海道初出店となる「札幌ステラプレイス」にて、POP-UPを開催いたします。

今年で16周年を迎え、ルミネやアトレなど駅ビルを中心に全国11店舗を展開。

天然石を使用したジュエリーを中心に、日常使いしやすい繊細なデザインと手に取りやすい価格帯で幅広い層にご支持いただいております。

札幌での挑戦

公式オンラインショップを通じて、これまで全国のお客様と繋がってまいりました。

中でも北海道は購入者数が上位にランクインしており、「実物を見てみたい」というお声も多くいただいております。

そうした背景から、この度、北の大地・札幌にてブランドの世界観を直接お届けすべく、1か月間限定のPOP-UPを開催する運びとなりました。

期間：4月24日（金）～5月25日（月）

場所：札幌ステラプレイス センター3階

K10・K18素材を使用し、1万円未満から幅広い価格帯を取り揃え、幅広い層に向けたラインナップを提案。Grrr（ガルルル）

幼い頃に感じていたときめきやキラキラした気持ち。大人になった今だからこそ、“好き”をもっと自由に楽しみたい。

胸が高鳴る可愛さと、少しの強さを込めたWEB限定ジュエリーです。

期間中、中でも人気のベアシリーズより、ステラプレイス限定カラーを数量限定で販売します。

【ステラプレイス限定カラー】ペリドット、ブルートパーズ、スモーキークォーツGrrr限定BOXでお渡しいたしますvintageと楽しむ、新しいジュエリーのかたち

cui-cuiの繊細なジュエリーに、時を重ねたvintageアイテムを合わせて。

「cui-cuiらしい」と感じたvintageアイテムをセレクトしており、異なる背景を持つアイテム同士が重なることで、より自由で奥行きのあるスタイリングが生まれます。

一点もののvintageと、日常に寄り添うcui-cui。

その組み合わせを、このPOP-UPならではの視点でご提案いたします。

DISNEY COLLECTION

cui-cuiとして初となるDISNEY COLLECTIONを展開いたします。

全アイテムをオーダー形式で承り、お好みに合わせたジュエリーとして制作いたします。

オパールを使用したミッキーモチーフの他、『美女と野獣』のルミエールやポット夫人、『白雪姫』のリンゴなど、物語の世界観を繊細なK10ジュエリーで表現。



日常にさりげなく取り入れられる、大人のためのディズニージュエリーをご提案します。

POPUP限定イベント多数開催

POPUP限定ノベルティプレゼント

期間中、対象金額以上お買い上げのお客様へ、札幌POPUP限定のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。



ここでしか手に入らない特別なアイテムをご用意しております。

※数量限定・なくなり次第終了

“選ぶ”からはじまるジュエリー

会場では、多数の天然石ルースを取り揃え、お好みの石を選んでリングやブレスレットに仕立てるオーダー企画を実施。

一点ごとに異なる表情を持つ天然石の中から、自分だけのジュエリーを作ることができます。

一点ものならではの特別感と、自分で選ぶ楽しさを体験していただけます。

おふたりで楽しむ「ペア割」を実施

ご友人同士や親子でご来店いただき、同時にご購入いただいたお客様を対象に、5%OFFとなる「ペア割」を実施いたします。



一緒に選ぶ時間も楽しみながら、それぞれに似合うジュエリーをお選びいただけます。

それぞれの“らしさ”を大切にしたジュエリー選びをお楽しみください。

「ジュエリーをもっと身近に、いいものを長く」――cui-cuiの想い

cui-cuiは、ジュエリーを日々に寄り添うある種“お守り”のようなものとして、いいときも悪いときも常に見守ってくれるもの、身に着けることで気分が少しでも前向きになるような、そんな存在でありたいと考えています。

ジュエリーショップに普段から日常的に立ち寄ることのない方が、もっとふらっと雑貨屋さんに入る感覚で「あれ、ジュエリーを身に着けることでこんなに気分が変わるんだ」

「華奢なジュエリーをこんなに重ね付けするといろんなバリエーションが生まれるんだ」といった、ジュエリーに対して新しい価値観を感じていただきたく、誕生したのがcui-cuiです。

ブランドや価格は関係ない、どんなジュエリーでもつけた瞬間にその人との物語が始まり、また受け継いだときに今までの物語に新たなストーリーを紡ぐことができる。

-そこに行けばきっとなにかと出会える-

その想いはいつまでも変わらずに。

■ 開催概要

会期：2026年4月24日（金）～5月25日（月）

営業時間：10:00～20:00

場所：〒060-0005 北海道札幌市中央区北５条西２丁目

札幌ステラプレイス センター3階（イベントスペース）

公式HP：https://cui-cui.co.jp/

公式ONLINE STORE：https://cui-cui-onlineshop.com/

Instagram：https://www.instagram.com/cuicui.jp/

PRESS情報：https://cui-cui-onlineshop.com/user_data/press