催事を手掛けるチャンタ/初の常設催事スペース『Delica Labo』4/23(木)OPEN

チャンタ株式会社

首都圏を中心に様々な催事、POPUPをプロデュースしているチャンタ株式会社（本社：東京都墨田区・代表取締役：松田壮皓）が二俣川ジョイナステラス１に常設型の催事ショップ『Delica Labo』を4/23（木）OPEN！

4/23～30は開業記念の特別価格での販売予定もございます。

■店舗紹介

期間限定で惣菜や弁当を中心に様々なショップが入替わりながら出店。

飽きさせない魅力的な商材をご用意し続ける存在として、地域のお客様がDelica Laboに来れば新しいものが買えると思える店舗です。

■出店予定店舗

4/23～5/6 川名精肉店（牛すじ煮込み）

長時間じっくり煮込んだお肉を当店自慢のタレで味付けました。ご自宅で温めますと柔らかトロトロです。

※4/23～30の間、開業記念として、牛すじ煮込み100ｇあたり100円引きで提供いたします。

5/7～20 吉吾（中津唐揚げ）

大分県中津市の聖地からあげです。職人がこだわる極上のからあげを食卓へお届けします。

5/21～6/1 コロッケ倶楽部、大和水産（コロッケ、揚げかまぼこなど）

※出店期間は予定です。変更になる可能性がございます。商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■Delica Labo概要

住所：〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目５０番地１４

ジョイナステラス１ ２階Delica Labo

営業時間：10：00～21：00（休業日や変更については施設に準ずる）

■会社概要

社名：チャンタ株式会社

本社所在地：東京都墨田区江東橋4-21-6-1116

代表者：代表取締役 松田壮皓

2025年３月創業

事業内容：催事の企画・運営・コンサルティング、商品卸、什器レンタルなど

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

チャンタ株式会社

代表取締役松田壮皓

03-6659-3499

matsuda@chanta.co.jp