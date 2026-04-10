植物屋が手がけるハンドクリーム「ハナトキミドリ」2026年3月5日(木)より新発売

― 忙しい日々に、植物の息吹で句読点を ―

株式会社竹中庭園緑化

2027年に50周年を迎える株式会社竹中庭園緑化（本社：大阪府東大阪市、代表取締役 社長 竹中康一）は、花とみどりの現場での体験から生まれたプロダクトブランド「ハナトキミドリ」を立ち上げ、

第一弾アイテム「ハナトキミドリ ハンドクリーム 森の香り」を2026年3月5日より販売開始いたしました。

ハナトキミドリ ハンドクリーム 森の香り■ ハナトキミドリが届けたいのは、ふと息をつけるニュートラルな時間でした

土に触れ、枝を切り、花と向き合う日々。

指先からふとした瞬間に立ちのぼる、植物の香り。

それは甘い花々だけではない、切り立ての枝葉が持つ、青く澄んだ瑞々しさ。

複雑に絡み合っていた思考が、ほどけるような感覚。

スーッと息を吸いたくなるような、深く、静かな心地よさ。

どんな言葉よりも、フラットに感じる時間と場所。

この一瞬の「余白」を、ハンドクリームに込めて。

手をうるおすだけでなく、体温で目覚める植物の息吹に触れる。

忙しい日常に句読点を打つような、新しいハンドケアの提案。

ふわりと広がるその香りが、そばにいる誰かの五感に響くような。

しなやかに繋がっていく、そんなふと息をつけるニュートラルな時間とともに。

■ 製品の4つの特徴

1. 花とみどりの仕事から生まれた、深呼吸したくなるような香り

柑橘の透明感ある軽やかさと、ウッディの静かな深み。甘すぎず、強すぎない、性別を問わず心地よく使える調香にこだわりました。

塗った瞬間、思わず深く吸い込みたくなるような、瑞々しい香りをお届けします。

2. 毎日、やさしく触れられる「自然由来指数 99.75%※」

直接肌に触れ、一日に何度も使うものだからこそ、植物の力をそのまま手元に届けることにこだわりました。

使うたびに肌をすこやかに保ち、心が整うようなひとときを届けます。

※自然由来指数 99.75%（水を含む）ISO 16128 に基づく

3. 手仕事を止めない、さらりと馴染むテクスチャー

「潤いはほしいけれど、ベタつきで作業は止めたくない」という想いから、肌にすっと馴染む質感に。

PCやスマホ操作、大切な紙仕事の合間に塗っても、すぐに次の動作へ。

日常に溶け込む心地よさを追求しました。

4. 未来へ繋ぐ、再生紙「PELP！」を使用したパッケージ

花とみどりを扱うブランドとして、持続可能性も大切にしています。

環境への配慮から、オフィス古紙を循環させる再生紙「PELP！」をパッケージに採用。

使うことで、未来の自然を守る一歩へと繋いでいきます。

■ 商品概要

商品名：ハナトキミドリ ハンドクリーム(https://shop-hanna.com/products/hana-toki-midori-mori)

内容量：50g

価格：2,530円（税込）

発売日：2026年3月5日

販売場所：直営店舗、オンラインショップ

製造販売元：株式会社ボタニカルファクトリー

発売元：株式会社竹中庭園緑化

■ プロダクトブランド「ハナトキミドリ」今後の展望について

「ハナトキミドリ」は、今回のハンドクリームを手始めに、植物の息吹を感じる香りの拡充や日常のさまざまなシーンで、ふと息をつけるニュートラルな時間を提案する新たなプロダクトの展開を予定しています。植物屋だからこそ知る「心地よい瞬間」を、カタチを変えてお届けします。

■ 株式会社竹中庭園緑化(https://www.takenaka-teienryokka.com/)について

竹中庭園緑化は、植物に関わるあらゆるサービスを網羅する「花とみどり」のトータルコーディネーターです。

フラワーギフトから、オフィスや施設の屋内緑化、屋上や外観などの屋外緑化まで。グリーンを活用した快適な空間づくりをワンストップでデザインします。人と人も。人と植物も。互いにもっと心地よく、豊かな関係を育めるように。私たちは、植物でつながる心地よい空間を広げていきます。

株式会社竹中庭園緑化

代表者：代表取締役 社長 竹中 康一



事業内容：インドアグリーン、ガーデニング＆フラワーの企画・設計・施工及びリース、ディスプレイ・コーディネイト

花、植物、園芸資材の販売及び以上に附帯する一切の業務

公式ホームページ：

https://www.takenaka-teienryokka.com/

公式オンラインショップ：

https://shop-hanna.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社竹中庭園緑化 ハナトキミドリ担当

公式ホームページ お問い合わせフォーム：

https://www.takenaka-teienryokka.com/contact/