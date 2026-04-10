GOOD ROCK SPEED、20世紀スタジオ作品のアートワークを使用したグラフィックTシャツコレクションを発表

株式会社グッドスピード

株式会社グッドスピード（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）が展開するグラフィックTシャツブランド「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」は、20世紀スタジオの作品のアートワークを使用したグラフィックTシャツコレクションを発表いたします。

本コレクションは、2026年4月10日（金）より公式オンラインストアにて予約販売を開始、発送は6月上旬を予定しております。

2026年5月下旬より全国の取扱店舗にて順次販売を開始いたします。

作品の世界観を活かしたグラフィック表現

本コレクションでは、各作品のアートワークをベースに、作品の世界観を尊重しながらデザインしたグラフィックTシャツを展開いたします。

ヴィンテージライクな風合いのボディと組み合わせることで、日常のスタイリングに取り入れやすいアイテムに仕上げました。

展開作品（全8タイトル）

以下の作品をモチーフとしたアイテムをラインナップいたします。

プラダを着た悪魔（The Devil Wears Prada）ファイト・クラブ（Fight Club）ホーム・アローン（Home Alone）プレデター（Predator）エイリアン（Alien）シザーハンズ（Edward Scissorhands）猿の惑星（Planet of the Apes）ロミオとジュリエット（Romeo + Juliet）

【詳細】

20世紀スタジオコレクション

通常販売：2026年5月開始

発売店舗：GOOD ROCK SPEED取扱店舗、公式オンラインストア

先行予約：公式オンラインストア 2026年4月10日（金）先行予約開始（お届けは6月上旬予定となります）

通常販売開始時期：2026年5月下旬より全国取扱店舗にて順次展開

価格：\6,930（税込）



【GOOD ROCK SPEED公式オンラインストア】

商品一覧

https://goodspeed-store.com/collections/20th-century-studios

コレクションページを見る(https://goodspeed-store.com/collections/20th-century-studios)

特集ページ

https://goodspeed-store.com/blogs/feature/20260410_20thcenturystudio

特集ページを見る(https://goodspeed-store.com/blogs/feature/20260410_20thcenturystudio)

ブランドについて

GOOD ROCK SPEED(グッドロックスピード)は、

時代をつくったポップカルチャーを“着る”グラフィックTシャツブランド。

音楽や映画、アイコンなど、カルチャーの象徴をモチーフに、

“いまの気分で着られる”一枚をかたちにしています。

公式オンラインストア: https://goodspeed-store.com/

Instagram: https://www.instagram.com/good_rock_speed/



会社概要

- 名称：株式会社グッドスピード

- 所在地：東京都渋谷区恵比寿南

- ホームページ：http://www.goodspeedinc.com

【ライセンスに関する問い合わせ】

株式会社 foundation

住所:東京都渋谷区南平台町 17-6 4 階

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社 foundation

との契約により、株式会社グッドスピードが販売するものです。