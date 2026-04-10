GOOD ROCK SPEED、20世紀スタジオ作品のアートワークを使用したグラフィックTシャツコレクションを発表

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株式会社グッドスピード





株式会社グッドスピード（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）が展開するグラフィックTシャツブランド「GOOD ROCK SPEED（グッドロックスピード）」は、20世紀スタジオの作品のアートワークを使用したグラフィックTシャツコレクションを発表いたします。


本コレクションは、2026年4月10日（金）より公式オンラインストアにて予約販売を開始、発送は6月上旬を予定しております。


2026年5月下旬より全国の取扱店舗にて順次販売を開始いたします。


作品の世界観を活かしたグラフィック表現


本コレクションでは、各作品のアートワークをベースに、作品の世界観を尊重しながらデザインしたグラフィックTシャツを展開いたします。
ヴィンテージライクな風合いのボディと組み合わせることで、日常のスタイリングに取り入れやすいアイテムに仕上げました。


展開作品（全8タイトル）


以下の作品をモチーフとしたアイテムをラインナップいたします。


プラダを着た悪魔（The Devil Wears Prada）







ファイト・クラブ（Fight Club）








ホーム・アローン（Home Alone）




プレデター（Predator）



エイリアン（Alien）


シザーハンズ（Edward Scissorhands）



猿の惑星（Planet of the Apes）


ロミオとジュリエット（Romeo + Juliet）



【詳細】
20世紀スタジオコレクション
通常販売：2026年5月開始
発売店舗：GOOD ROCK SPEED取扱店舗、公式オンラインストア
先行予約：公式オンラインストア 2026年4月10日（金）先行予約開始（お届けは6月上旬予定となります）


通常販売開始時期：2026年5月下旬より全国取扱店舗にて順次展開
価格：\6,930（税込）



【GOOD ROCK SPEED公式オンラインストア】
商品一覧
https://goodspeed-store.com/collections/20th-century-studios
コレクションページを見る(https://goodspeed-store.com/collections/20th-century-studios)
特集ページ
https://goodspeed-store.com/blogs/feature/20260410_20thcenturystudio
特集ページを見る(https://goodspeed-store.com/blogs/feature/20260410_20thcenturystudio)



ブランドについて




GOOD ROCK SPEED(グッドロックスピード)は、


時代をつくったポップカルチャーを“着る”グラフィックTシャツブランド。


音楽や映画、アイコンなど、カルチャーの象徴をモチーフに、


“いまの気分で着られる”一枚をかたちにしています。
公式オンラインストア: https://goodspeed-store.com/
Instagram: https://www.instagram.com/good_rock_speed/

会社概要
- 名称：株式会社グッドスピード
- 所在地：東京都渋谷区恵比寿南
- ホームページ：http://www.goodspeedinc.com



【ライセンスに関する問い合わせ】


株式会社 foundation


住所:東京都渋谷区南平台町 17-6 4 階


本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社 foundation


との契約により、株式会社グッドスピードが販売するものです。