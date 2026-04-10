「にじさんじ」所属の大人気VTuber「ラトナ・プティ」が天真爛漫なポーズで立体化！フリュー高品質ホビーブランド『F:NEX』より『ラトナ・プティ 1/7スケールフィギュア』

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、高品質ホビーブランド『F:NEX（フェネクス）』にて大人気バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より『ラトナ・プティ 1/7スケールフィギュア』の発売を決定いたしました。本日4月10日（金）から、フリューが運営するホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』（URL：https://furyu-hm.com/）にて予約を開始いたします。

ラトナ・プティは大人気バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するVTuberです。ゲーム実況、ASMRを中心に配信活動を行っており、YouTubeチャンネル登録者数は約63万人、Xのフォロワー数は約53万人（2026年3月現在）と多くのファンに支持され、注目を集めています。

今回『F:NEX』では自由奔放に癒しを振りまくラトナ・プティを、天真爛漫なオリジナルポーズでフィギュア化。八重歯が映える愛嬌たっぷりの笑顔や、“小さな宝石（ラトナ・プティ）”を思わせる瞳のきらめきなど、本人特有の魅力を忠実に再現しました。造形の作りこみでは、華奢な手足と豊満なボディラインの両立を追求し、しっぽの存在感にも負けない立体的な仕上がりに。さらに獣耳はもちろん、髪に隠れたピアスやスリットの自然な広がり、指先のネイルからレッサーパンダポーチのサイズ感など、細部にいたるまで丁寧に作りこみました。彩色においても、髪、白シャツ、獣耳の内側など、各所に美しいグラデーションを施し、質感表現により深みを加えています。そのうえ、顔まわりのインナーカラーや、鼻上のラインチークがやわらかい肌感を引き立て、靴のエナメルとニーハイソックスの光沢感は素材の匂いすら想像させるほどリアルに表現されています。また、世界観に合わせてデザインしたオリジナルの台座はラトナ・プティの雰囲気に違和感なく調和し、フィギュア全体の完成度を引き立てます。本商品は画面の中で活動するラトナ・プティの魅力をより身近に、お手元でお楽しみいただけます。

＜商品画像＞

＜商品概要＞

［所属/タレント名］にじさんじ/ラトナ・プティ

[商品名] ラトナ・プティ 1/7スケールフィギュア

※全高：約22.5cm （オリジナル台座含む）

［予約場所］ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』（URL：https://furyu-hm.com/）

［予約期間］2026年4月10日（金）～2026年5月22日（金）

［発売日］ 2027年1月（予定）

［価格］ 24,750円（税込）

［販売元］ フリュー株式会社

［著作権表記］(C)ANYCOLOR, Inc.

※本商品は、受注生産です。

＜ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』 概要＞

―フリューの贈るすべてのホビーがここに集まる―

『FURYU HOBBY MALL』は、フリューが手掛けるホビーグッズを販売する公式サイトです。これまでフリューが培ったフィギュア、プライズ景品などの“ものづくり”におけるノウハウを活用し、企画・造形・品質にこだわった良質なホビーグッズを、様々なラインナップでみなさまにお届けします。

［サイトURL］ https://furyu-hm.com/

［公式X］ https://x.com/furyu_hm

◆注意事項

※『F:NEX(フェネクス)』『FURYU HOBBY MALL』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※掲載されている画像は監修中のものです。※予約時期や商品発送時期は、変更となる可能性がございますのでご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2223-7766ae4a2c8294bb74c55251215c9f3b.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。