みんなの″好き″を一緒に見つけよう!キッズアートワークショップ「キノコひろば」、2026年度スケジュール決定@東京文京区

特定非営利活動法人Ｗｏｏｄｓ

特定非営利活動法人Ｗｏｏｄｓ（事業所：東京都文京区白山2-19-9 2階アトリエ1 代表理事：金木悠）は、アートワークショップ「キノコひろば」を2026年4月から毎月開催します。

本イベントは、「つくってみよう！あそんでみよう！たのしいことをみつけよう！」をテーマにした、心のおもむくままにアートを楽しめる工作ワークショップです 。今年度は、一人ひとりの感じ方や表現のスタイルを何よりも大切に、年齢や発達、障がいの有無などに拘わらず、自分のペースで「好き」を見つけられる時間をお届けします 。

私たちは、さまざまな年齢や個性が混ざり合う中で生まれる"言葉を超えた心地よい響きあい"と、自由な"創造力と想像力"を育む場づくりを通じて、すべての子どもたちとご家族がホッと笑顔になれる、温かなコミュニティの輪を広げていくことを目指しています 。

申込先：・Woods公式ライン： https://line.me/R/ti/p/@222lagxq

・HPお申し込みフォーム： https://woods-c.com/kinoko-hiroba/

開催の背景

このイベントは、一人ひとりの感じ方や表現のスタイルが異なる子どもたちが、混ざり合い、響き合える「境界線のないアート体験」をしてほしいという願いから企画されました 。

私たちは、言葉でのコミュニケーションが少しゆっくりなお子さまも、体いっぱいにエネルギーを表現したいお子さまも、みんなが主役になれる場を目指しています。日々の生活の中で、時には周囲のペースに合わせることに疲れを感じてしまうこともあるかもしれません。だからこそ「キノコひろば」では、正解や失敗のない自由な創作を通じて、子どもたちが自分自身の「好き」を誇らしく感じられる、心の安全基地のような仕組み作りを大切にしています 。

このイベントを通じて、多様な個性がキラリと光る瞬間を分かち合い、子どもたちが自信を持って社会とつながっていくお手伝いがしたいと考えています 。

イベントの詳細

過去のイベントレポート

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130229/table/6_1_f527c52f6e3f74c2423d94397db9b9f1.jpg?v=202604101051 ]世界にひとつだけ！魔法の「染め物体験」レポート！～飛鳥時代から伝わる伝統技法で、自分色のTシャツを作ろう～

どんなことをしたの？

2025年7月27日、夏空が広がる絶好の染め物日和に、みんなで「絞り染め」に挑戦しました！ 講師は、川越の染織工房からお越しいただいた稲木先生。 「正解はないから、思いっきり楽しんで！」 という先生の言葉で、ワクワクのワークショップがスタートです。

体験のヒミツをのぞいてみよう！

1. ぐるぐる！ぎゅっ！

真っ白なTシャツを水に浸した後、輪ゴムでしっかり縛ります。渦巻き、ストライプ、ボーダー…。「どんな柄になるかな？」と想像するだけでドキドキが止まりません！

2. じわ～っと魔法の色

好きな色を2色選んで、いよいよ染色。白い布に鮮やかな色が染み込んでいく瞬間は、まるで魔法を見ているみたい！

3. ついに完成！どきどきの瞬間

電子レンジで熱を加え、水で洗い流して輪ゴムを外します。パッと広げた瞬間、「わあーっ！」「すごい！」 とあちこちで歓声が上がりました！

今回の材料

Tシャツ、輪ゴム、染料、水

みんなのあふれる「創造力」と「笑顔」！

みんなの「キラキラ」コメント

「想像していたよりも、ずっとカッコよくできたよ！」

「次の家族旅行には、絶対このTシャツを着ていくんだ！」

「お家ではなかなかできないダイナミックな体験。子どもの集中力に驚きました」（保護者様より）

みんなが設計士！「ダンボールで街を作ろう」レポート!～切って、つないで、色を塗って。世界にひとつだけの夢の街が出現！～

どんなことをしたの？

今回のテーマは、身近な「ダンボール」を使ったダイナミックな街づくり！ 広いスペースいっぱいにダンボールを広げ、子どもたちが市長さんや建築家になって、思い思いの建物を建てました。 「失敗なんてない！思いついたことを全部やってみよう！」 という自由な空気の中で、創造力が爆発した一日でした。

街づくりの名シーンをチェック！

1. 巨大な秘密基地が出現！？

大きな箱を組み合わせて、自分が入れるくらいのサイズのお家やタワーを作ります。「ここを窓にしよう！」「こっちはトンネル！」と、お友達と相談しながら協力して作り上げる姿が印象的でした。

2. 自由に描こう！カラフルペイント

お家ができたら、次は色塗り！描きやすいマジックで、キャラクターや表札など、ダイナミックに描いていきます。

3. ついに「夢の街」が完成！

最後には、それぞれが作った建物がつながって、ひとつの大きな街に！電車が走り、公園には信号機があり、不思議な形の塔が立つ…大人には真似できない、最高にクリエイティブな街が誕生しました。

みんなの「キラキラ」コメント

「大きな家を作って、その中に入れたのが一番楽しかった！」

「家では大きく広げることができないこともあるので、子どもがずっと笑顔でした」（保護者様より）

「素材の組み合わせ方を自分で考えていて、成長を感じました」（保護者様より）

今回の材料

たくさんのダンボール、ガムテープ、ハサミ、カッター、マジック

制限なしの「自由なアイデア」！

プログラム・内容

本イベントでは、身近な素材を使ったものから、お家では少し勇気のいるダイナミックなアート遊びまで、月替わりのワークショップを体験できます 。

大切にしているのは、「みんなと同じ」ではなく「自分らしく」いられる時間です。

・一人ひとりに寄り添う: 創作のスピードや進め方は自由です 。必要に応じて、スタッフや講師がそっと手助けをしたり、お子さまの「やってみたい」という気持ちをじっくり待ったりと、それぞれのペースを尊重します 。

・五感で楽しむアート: 色の美しさや、素材のふしぎな触り心地など、言葉を使わなくても感覚で楽しめるプロセスを大切にしています 。

・プロの表現にふれる: 回によって、伝統工芸士やクリエイターなど、アートを仕事にするゲスト講師を招いています 。多様な大人の感性に触れることで、子どもたちの世界が優しく広がります 。

親子やお友達との参加はもちろん、小学生以上ならお一人での参加も大歓迎です 。それぞれの個性が混ざり合うことで生まれる、ここだけの温かな交流を楽しみましょう 。

講師のご紹介（一例）

江戸友禅の伝統を次世代へ｜稲木 実 先生（染色工房 稲木）

埼玉県川越市で江戸友禅の技術を今に伝える、染色工房の七代目。日本工芸会正会員。「染め物は奥が深いけれど、もっと自由に、身近に楽しんでほしい」という想いから、小さなお子さまでも五感を使って楽しめるワークショップを開催。伝統工芸の枠を超えた、色彩豊かな体験を届けてくださいます。

心に届く物語を紡ぐ漫画家｜こしの りょう 先生

代表作にドラマ化もされた『Ns'あおい』『町医者ジャンボ!!』などを持つ人気漫画家。医療や人間模様を温かな視点で描くこしの先生は、ワークショップでもお子さま一人ひとりの「描きたい物語」に優しく寄り添います。プロの技術を教わるだけでなく、自分の想いを形にする楽しさを分かち合います。

子どもたちの「やりたい」を形にする伴走者｜Woods 佐藤 枝莉子

武蔵野美術大学卒。子どもの絵画工作教育に15年程従事。

「キノコひろば」の運営を担うWoodsのメンバーも、講師やサポートスタッフとして毎回参加します。私たちは、完成した作品の素晴らしさだけでなく、「何を作ろうか迷っている時間」や「素材の感触を楽しんでいる瞬間」を何よりも大切にしています。 お子さま一人ひとりの特性やその日のコンディションに寄り添い、時には一緒に悩み、時には驚きを分かち合う。専門的な支援の視点を持ちながらも、一人の「表現の仲間」として、どのお子さまも自分らしくいられる居心地の良い空間づくりをサポートします。

参加者からのコメント

- 参加申込方法：Woods公式ラインまたはHPお申し込みフォームへ１.参加したいイベント名（例：ダンボールで街をつくろう）２.参加人数３.参加者氏名＋読み仮名（同伴の場合保護者様も）４.参加者年齢５.電話番号（当日繋がる番号）６.メールアドレス（任意）以上をお送りください。- 申込先：・Woods公式ライン： ht(https://line.me/R/ti/p/@222lagxq)tps://line.me/R/ti/p/@222lagxq(https://line.me/R/ti/p/@222lagxq)・HPお申し込みフォーム： https://woods-c.com/kinoko-hiroba/- 参加定員：内容により異なります。- 参加締切日：開催日前日自分だけの傘をつくろう！職人さんと木で本棚を作ろう漫画を描いてみよう！

【保護者より】

・工作だけではなく、子どもが素材の知識、歴史、色々なことが学べてとても有意義な時間でした。

・貴重な体験ができて楽しかったです。

・楽しく、また学校では体験できない貴重なイベントをありがとうございました。

・全て初めての体験で楽しそうでした。ぬるぬるの感触と絵を描くところが特に楽しかっ

たようです。

【参加者より】

・初めて作って楽しかった。作り方やどうやって素材を考えたか色々分かった。

・色々な体験遊びをして楽しく遊べました。

・てつだってくれてありがとう

・またやりたい！

キノコひろばって？？

キノコひろばでは、毎月一回お子さま向け工作ワークショップ・自然と季節を感じるプレイパークを開催しています。

都会の限られた条件の中でも子ども時代の楽しい思い出をたくさん作って欲しい！

親子で、お友達と、小学生以上のお子さまならもちろん一人でも参加が可能です。

特定非営利活動法人Ｗｏｏｄｓ

【ご寄付のお願い】

私たちWoodsは、個性や環境など様々な理由で困りごとを抱える子どもたちとその家族のお手伝いをするために活動しています。

皆様のサポートにより、貧困や家庭環境など、より深刻な事情を抱える子どもたちの支援が可能になります。

子どもたちの笑顔と未来のために、ぜひ活動へのご支援をお願いいたします。

毎月1,000円からの定期サポーターはもちろん、単発でのご寄付も受け付けております。

ご寄付受付先：https://congrant.com/project/woods/18319

https://syncable.biz/associate/woods/donate

銀行振込先：巣鴨信用金庫(1356) 春日町支店(031)

普通預金(0) 口座番号3136706

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【法人概要】

NPO法人Woods（ウッズ）は、年齢・ジェンダー・障害・国籍など区別のない空間を創ります。フリースクールと遊び場の運営、福祉事業所で制作された食品などの販売を行っています。

未来への道をつくる、子どもたちと。

名称：特定非営利活動法人Ｗｏｏｄｓ

住所：東京都文京区白山2-19-9 2階アトリエ1

設立：2020年3月

代表理事：金木 悠

公式サイト：https://woods-c.com/

代表メールアドレス：info@woods-c.com

代表電話：03-4400-5526