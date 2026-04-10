“SERAカンパニー”の本格展開とビジョンロゴ制定のお知らせ

株式会社東光高岳

カーボンニュートラルや分散型電源の普及が加速する中、エネルギーインフラには「運用高度化」「デジタル化」「レジリエンス向上」といった新たな価値が求められています。

こうした社会環境の変化を背景に、株式会社東光高岳（以下、東光高岳）は、2025年に制定したグループ経営理念＊１のビジョンである “SERAカンパニー”を本格展開するとともに、その世界観を象徴する新たなビジョンロゴを制定しましたのでお知らせいたします。

＊１: 東光高岳グループ経営理念 https://www.tktk.co.jp/company/vision/

■ “SERAカンパニー”とは

当社は2025年4月、パーパス・ビジョン・クレドから構成される新経営理念を制定し、10年先の目指す姿（ビジョン）として “SERAカンパニー” を掲げました。

“SERA” は、当社のEV用急速充電器の製品ブランドに由来し、Seamless, Energy, Relations & Activationの頭文字を組み合わせた言葉です。「シームレスにエネルギーをつなぎ、人と社会を活性化する存在でありたい」という思いを込めています。

また、“SERA”はフランス語で未来を表す言葉であり、未来に向け進化し続ける当社の姿勢の象徴でもあります。

この “SERAカンパニー” は、一連の不適切事案の反省と教訓を踏まえ、安全・品質・コンプライアンスを最優先とする「SQCファースト」を経営と事業活動の根幹に据える当社が、ステークホルダーからの信頼回復の先に見据える、次の成長と価値創出の姿を示すものです。

「SQCファースト」改革を通して培った高い安全・品質・生産性を製品競争力に転換しつつ、事業や組織の枠を越えて価値をつなぎ、エネルギーを起点に人と社会の未来をひらいていく――その進化の方向性を “SERAカンパニー” に表現しています。

こうした考えのもと掲げた “SERAカンパニー” を、構想にとどめることなく、具体的な経営・事業の取り組みとして具現化していくことが、当社の次のステップです。

経営理念の制定から1年が経過し、当社はこのビジョンを経営・事業・組織文化に着実に反映していく“実行フェーズ”へ移行します。



■ “SERAカンパニー”が果たす2つの役割

１. 経営戦略としての“SERAカンパニー”

当社は、長年培ってきたモノづくり技術をさらに磨き、電力ネットワークの結節点の役割を果たし続けるとともに、社内外の力を結集して“点”から“線”へ、“線”から“面”へと価値をつなぎ、拡げ、高めることで、未来のエネルギーネットーワークをデザインしていきます。



［“点”の深化・進化｜モノづくりSERA］

長年培ってきたモノづくり技術をさらに磨きこみ、製品価値の深化や次世代製品への進化を通して、社会的役割を果たし続けます。

［“点”から“線”へ｜バリューチェーンSERA／エンジニアリングSERA］

＜バリューチェーンSERA＞

製品ライフサイクル、バリューチェーン全体に関わることで、全体最適を指向した事業運営，提供価値の最大化、新サービス創出などを実現します。

＜エンジニアリングSERA＞

エンジニアリング力で当社製品・他社製品を束ねたシステムを一式提供し、さらにエネルギーマネジメントシステム（EMS）や運用・保守も含めたサービスなど、顧客ニーズに応じた最適なソリューションをワンストップで提供します。

［“線”から“面”へ｜街づくりSERA］

再エネの地産地消や、地域全体で災害時の事業継続を支える取り組み（エリアBCP）など、地域社会におけるエネルギープラットフォーム上の課題解決に貢献し、安全・安心・快適な街づくりを支えるソリューションの提供を目指します。

［“点”“線”“面”の価値向上｜デジタルグリッドSERA］

データ＆デジタルの活用により、電力ネットワークや顧客設備の運用・保守の高度化・効率化を支えるとともに、エネルギーの最適利用といった新たな付加価値を創造します。

２. 組織文化としての“SERAカンパニー”

“SERA”は私たち自身、つまり東光高岳グループの社員一人ひとりと組織のありたい姿（組織文化）でもあります。グループ経営理念のクレドを体現しつつ、“共創と挑戦”する組織への変革を推進していきます。

・Seamless： 部門や会社を越えて、シームレスにつながる

・Energy： 一人ひとりが持てるエネルギーを最大限に発揮する

・Relations： 社内外の連携・共創を広げる

・Activation： 社会・顧客と会社と社員自身の未来をイキイキとする

■ ビジョンロゴ： 未来を象徴するデザイン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102693/table/35_1_65fa21d0ca43d1f6a7331f004b9331a1.jpg?v=202604101051 ]

■ 今後の展望

当社は、経営理念のパーパス「笑顔あふれる未来のため、確かな技術と共創で人と社会のエネルギーを支え続ける」の実現に向け、ビジョン「未来のエネルギーネットワークをデザインする“SERAカンパニー”へ」の達成を通じて、さらなる価値創出と変革を推進してまいります。

また、未来につながる新たな価値の創造に、これからも果敢に挑み続けてまいります。

以 上

［別 紙］ “SERAカンパニー”のビジョンステートメント

https://prtimes.jp/a/?f=d102693-35-2e065d96d93bbed17f8625905395c779.pdf