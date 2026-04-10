【LiLi×LAGUA GEM】唯一無二の存在感を放つ特別なコレクションが誕生

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するファッショ ンブランド「LAGUA GEM（ラグア ジェム）」は、Z世代を中心に人気を集める、LiLi氏とのコラボレーションアイテムを2026年5月15日（金）より販売いたします。

※LUMINEは3月14日（木）より先行販売

LiLi氏が一からデザインに携わった本コラボレーションは、独自の感性を落とし込んだディテールと、周囲と一線を画す存在感が魅力。それぞれのアイテムが一枚で主役となり、着る人の個性を引き立てながらスタイリングに新たな表情をもたらします。ここでしか手に入らない、唯一無二のラインナップをお届けします。

【LiLi氏インタビュー】

Q. 今回のコラボレーションについての感想と意気込みを教えてください。

『LAGUA GEM』はもともとずっと好きだったブランドなので、お話をいただいた時は本当にうれしかったです。実はコロナ禍の間にショップで働こうと思っていたくらいで（笑）、それくらい自分の中では特別な存在でした。

だからこそ「ちゃんといいものにしたい！」という気持ちがすごく強くて。LAGUA GEMっぽさもありつつ、自分らしさもちゃんとある、そのバランスをどう作るかはずっと悩んでいました。

自分の名前で一から服を作ることも初めてだったので、正直めっちゃ難しかったです（笑）。でもその分、「いい感じに融合できたんじゃないかな」って思っています。

Q. 今回のコレクションで、LiLiさんらしさはどのように表現されていますか？

もともと私は “ちょっとごちゃっとした感じ”が好きなんです。今回もレースとかチェックとか、いろんな素材や柄をミックスしたり、その私らしさはちゃんと入れていきつつ、ラグアの雰囲気に合うように色味を落ち着かせています。

普段はもっとカラフルで派手な感じが多いんですけど、今回はあえてトーンを抑えて、「ラグアの中にちゃんと馴染むけど、でも私っぽいよね」っていうバランスを意識しました。

生地も全部自分で選ばせてもらっていて、「この組み合わせ可愛いじゃん！」みたいな感覚も大事にしながら進めました。

Q. 特に注目してほしいポイントやこのコレクションに込めた想いを教えてください。

今回のアイテムはとにかく“全部が主役”っていうのを意識しています。1枚取り入れるだけで「なんかこの人いいじゃん」って思ってもらえるような服にしたくて。

パッと見は「ちょっと難しそうかも？」って感じる人もいると思うんですけど、着てみると意外とハマるはず。「あれ、意外といけるじゃん」みたいな（笑）。

普段あんまりオシャレで冒険しない方にも「これなら着てみたいかも」って思ってもらえたらうれしいですし、この服がきっかけでちょっと新しい自分に出会えたらいいなって思っています。

Q. ではそんなファンの方々に向けてメッセージをお願いします！

今回は本当に、自分の“好き”をそのまま詰め込んだコレクションになっています。「絶対みんな好きでしょ？」っていう気持ちで作りました（笑）。普段の私服とかSNSの雰囲気ともすごく繋がっているので、「これリリちゃんっぽい！」って思ってもらえたらうれしいです。キャミワンピとかハーフパンツとか、普段からよく着ているアイテムもたくさん取り入れたので、みんなそれぞれのスタイルで自由に着こなしを楽しんでもらえたらいいなと思います。

【LiLi×LAGUA GEM展開商品/LiLi氏コメント】

NO：510JSM01-2171PRICE：\8,800 Tax inLiLi×LAGUA GEM BACK LACEUP TOPS

「普通じゃない形が好きなので、“ちょっと変だけど可愛い”って思ってもらえたら！」

好きなチャイナディテールをベースにしながらも、メタルボタンを採用することで甘さを抑え、ブランドらしいエッジを効かせた一着。フロントを開閉できる仕様にすることで着脱のしやすさを高め、さらにバックの調整ディテールによってウエストラインを美しく見せられる設計になっています。キャップスリーブは腕のラインをきれいに見せてくれる絶妙なカッティングで、タンクトップが苦手な方にも取り入れやすいバランスに。丈感もお腹が見えすぎない絶妙な長さにこだわり、ヘルシーさと安心感を両立。

スタイリングはシンプルなボトムスと合わせて主役として引き立てるのがおすすめ。デニムやミニスカートはもちろん、ロングブーツや細身のパンツと合わせることでより洗練された印象に仕上がります。



NO：510JSM01-2161PRICE：\8,800 Tax inLiLi×LAGUA GEM HEM CUT TOPS

「がっつり肩出るのちょっと苦手で…でも着たいじゃないですか。だから“ちょうどいいやつ”作りました」

肩の露出を抑えつつ、腕のラインをきれいに見せる絶妙なカッティングにこだわったノースリーブトップス。タンクトップのように肌が出すぎない設計で、普段ノースリーブに抵抗がある方にも取り入れやすい一着。ギャザーを入れることで立体感を出し、シンプルながらもさりげないデザイン性をプラス。コンパクトなシルエットながら、ボディラインを拾いすぎないバランスにも配慮されています。

スタイリングはハイウエストのボトムスと合わせるとバランスの良い着こなしに。ミニスカートやカーゴパンツと合わせてカジュアルにも、スラックスやロングスカートと合わせてきれいめにもハマる万能なデザインです。





NO：510JSM01-2191PRICE：\12,100 Tax inLiLi×LAGUA GEM PATCH WORK CAMI

「夏って“とりあえずこれ1枚でいいじゃん”って服が欲しくなるじゃないですか（笑）。でもちゃんと可愛い、みたいなのを作りたくて」

異なる素材を縦に切り替えたデザインが印象的なキャミソールワンピースは、今回のコレクションの中でも特に存在感のある一着。膨大な数の生地から選び抜いたこだわりがギュッと詰まっています。透け感のあるレースや立体的な生地を組み合わせることで、動きのある表情を生み出しています。あえてタイトにしすぎず、程よくゆとりを持たせたシルエットにすることで、リラックスして着られる着心地も実現。「1枚でさらっと着られる気軽さ」と「他にはないデザイン性」を兼ね備えています。

スタイリングは1枚でラフに着こなすのはもちろん、デニムをレイヤードしたり、インナーに水着やカラーアイテムを合わせて透け感を楽しむのも。ブーツやサンダル、小物使いで海でも山でも幅広いシーンに対応できる一着です。

NO：510JSM01-2151PRICE：\16,500 Tax inLiLi×LAGUA GEM POCKET PANTS

「シンプルに見えるけど“なんか違うよね”ってなるやつにしたくて」

カーゴパンツはコラボしたどの主役級トップスとも相性のいい万能なアイテム。無難にならないよう、ウエストのあしらいや大きなポケットなど、ディテールによって存在感を出しています。カジュアルな中にも、女性らしさを感じられるバランスやシルエットにこだわった一着。

コンパクトなトップスはもちろん、オーバーサイズのTシャツを合わせてもバランスの取れるデザイン。ヒールやブーツを合わせて少しモードに寄せるのはもちろん、スニーカーでカジュアルに落とし込むなど、どんなテイストにもフィットします。

NO：510JSM01-2641PRICE：\13,200 Tax inLiLi×LAGUA GEM HALF DENIM

「ハーフパンツが好きでめちゃくちゃ持っているのですが、“こんなのあったら最高じゃん”って思って作りました」

普段から愛用しているハーフパンツは、リアルなスタイルを反映したアイテム。さまざまなスタイリングに取り入れやすいよう、シルエットや丈感にこだわり、カジュアルになりすぎないバランスに仕上げています。ラフに見えがちなアイテムだからこそ、トップスとの組み合わせ次第で幅広い表情を楽しめるのが魅力。

スタイリングはコンパクトなトップスと合わせてメリハリを出すのはもちろん、オーバーサイズのシャツやジャケットを合わせた抜け感のあるコーディネートもおすすめ。ブーツやスニーカー、サンダルなど足元次第で印象を変えられる、汎用性の高い一着です。



NO：510JSM01-2141PRICE：\13,200 Tax inLiLi×LAGUA GEM 2WAY SKIRT

「“アイドルみたいなこういうの着てみたかった！”っていう憧れのアイテムがインスピレーションです」

アイドル衣装から着想を得たミニスカートは、動きのあるシルエットが特徴的な一着。後ろやサイドに広がるデザインを取り入れつつ、取り外し可能なパーツによってシンプルなミニスカートとしても着用できる2WAY仕様になっています。異なる素材を組み合わせることで、立体感と遊び心をプラスしながらも、デイリーに取り入れやすいバランスに仕上げているのがポイント。生地のトーンはあえて落ち着かせることで、コーディネートしやすさも意識しています。

スタイリングはトップスをシンプルにまとめてスカートを主役にするのはもちろん、あえて柄やアクセサリーを重ねたインパクトのある着こなしもおすすめ。ブーツとの相性はもちろん、ソックス×ミュールでガーリーにしても。

NO：510JSM01-2181PRICE：\6,050 Tax inLILI×LAGUA GEM PATCHWORK SCARF

「正直めっちゃ悩んだんですけど、“これ見たことなくない？”っていうデザインを選びました」

大判サイズでマルチに使えるスカーフは、スタイリングの幅を広げてくれるアイテム。もともとは腰に巻くことを想定してデザインされており、パンツやワンピースにプラスするだけで一気に印象を変えることができます。頭や首に巻いたり、ビスチェのようにアレンジしたりと自由度の高さも魅力。キャミソールワンピースと同柄で展開されており、セットでのスタイリングも楽しめます。特にこだわったのは、プリントではなく実際の生地感を活かした点。コスト面とのバランスで悩みながらも、唯一無二の質感を優先したことで、より特別感のある仕上がりになっています。

日常使いはもちろん、胸元に巻いてもらってトップス風にしたり、腰に巻いてボトムとレイヤードしたり、さまざまなアレンジを楽しめるアイテムです。

SPECIAL NOVELTY

LiLi×LAGUA GEMコラボレーションアイテムをご購入のお客様にノベルティとして、

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※先着順により、無くなり次第終了

About 『LiLi』

女性（Z世代～20代後半）のコアファンが多く、オールマイティに活動。 歌唱力も高く、TikTokの弾き語り風#僕はギターが弾けない 動画が大バズり。 YouTubeを中心に個人ではもちろん、コノリリとしても活動中。



Instagram(https://www.instagram.com/watashiwali/)

YouTube(https://youtube.com/@sandomenoshoujiki?si=0cRJXtgK8KmzTtnm)

About『LAGUA GEM』

“LAGUA GEM” BRAND CONCEPT

媚びない強さとしなやかな女性らしさが共存するスタイル ―

LAGUA GEMの掲げる女性像は

何ものにも縛られず自分らしいスタイルをもった女性

カジュアルなアイテムにヴィンテージテイストをミックス

メンズライクになりすぎない

女性らしさとバランス感のある着こなしにこだわった

新しいカジュアルスタイルを提案



HP (https://laguagem.jp/)

Instagram(https://www.instagram.com/laguagem/)



＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業： 2000 年 3 月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com/

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS