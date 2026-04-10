【ヨドバシカメラ × Sun Emperor】次世代電動モビリティ「SUNRIN」や「Easy」など人気モデルが集結！ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田で合同試乗会を開催。

有限会社龍昇

電動モビリティブランド「Sun Emperor（サンエンペラー）」を展開する有限会社 龍昇（本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、ヨドバシカメラ マルチメディア梅田店にて、合同試乗会を開催いたします。

本イベントでは、昨年より話題の特定小型原付三輪モデル「SUNRIN」をはじめとする人気車種をご体感いただけます。

駅近の屋内特設コースのため、天候を気にせず、坂道走行やコーナリングなどの実走行に近い環境でじっくりとお試しいただけます。

【イベントの見どころ】

1. 全天候型・広大な屋内試乗スペース

雨の日でも安心して走行できる屋内コースをご用意。初めて電動モビリティに触れる方でも、専門スタッフのサポートのもと、安全に試乗いただけます。

平坦な道だけでなく、坂道想定の走行やコーナリングも体験可能。Sun Emperor製品ならではの力強い登坂能力や、スムーズな操作性を直接ご確認いただけます。

2. 試乗会限定の成約特典

開催期間中に会場にて対象製品をご購入いただいた方にはSun Emperor オリジナルレインカバーをプレゼントいたします。

詳細は当日、会場スタッフまでお問い合わせください。

※イベント開催日におけるヨドバシカメラ マルチメディア梅田店での購入に限ります。

３. Spring campaign 2026も開催中

現在Sun Emperorでは、2026年4月26日（日）までの期間、特定小型原付「SS1」・特定小型原付「Easy」・特定小型原付「SUNRIN」をご購入のお客様に、下記のオプションパーツをプレゼントいたします。

オプションパーツ：・スマートキー（1+1） ・チェーンロック ・メーターカバー

上記の試乗会限定の成約特典と合わせると、合計4つのオプションがついてきます！

このお得な機会を、お見逃しなく！

＜特典詳細＞

・スマートキー（1+1）

→通常1個標準装備のスマートキーが＋１個ついてくる！家族との共有や万が一の紛失時も安心。

・チェーンロック

→盗難から守るためのチェーンロック。ダイヤル式で鍵いらず、好きな番号に設定して施錠できます。

・メーターカバー

→デジタルメーターを雨や汚れから守る専用カバー。

Spring campaign 2026 詳細ページ：https://sun-emperor.jp/news/spring-campaign-2026/

【試乗可能車種のご紹介】

1.【特定小型原付】SS1令和5年7月1日の道路交通法改正の施行にて新設された車両区分「(特例)特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。Sun Emperorが初めて手がけた特定小型原付となり、幅広い年代の方に大人気の車両。製品概要ページ：https://sun-emperor.jp/item_3/

・16歳以上であれば免許不要で乗れる

・ヘルメットは努力義務

・サドル付きで座って運転でき、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・カゴ、バックミラー標準装備

・12インチの大系タイヤで走行時の安定性抜群

・工具不要で折りたたみができ、室内や車の中での保管も可能

・歩道/車道が走行できる2つのモードを搭載

・国土交通省認定機関”JATA”での適合通知済車両

2.【特定小型原付】Easy

現在販売中の大人気車種「SS1」から得た経験や、お客様の声からいただいた意見を元に、見た目や気軽さは自転車のようで性能は電動バイクという、自転車とバイクの”いいとこ取り”をした、新たな特定小型原付。

16歳以上の学生の通学や、免許返納後のシニアの方の移動手段、若者から年配者の方まで幅広く愛用頂ける、新たなパーソナル電動モビリティです。

製品概要ページ：https://sun-emperor.jp/easy-news/

Easy 基本スペック

・区分：(特例)特定小型原動機付自転車

・展開サイズ：全長：1,310ｍｍ 全幅：590ｍｍ 全高：1,080mm

・折り畳みサイズ：全長：730ｍｍ 全幅：560ｍｍ 全高：600ｍｍ

・車体重量：約25.7kg(バッテリー含む)

・バッテリー重量：約4.1kg

・最大荷重：120kg

・適応身長：140cm以上

・ブレーキ：前後ディスクブレーキ

・走行モード：車道/歩道

・速度：車道走行モード最高速度20km/h／歩道走行モード最高速度6km/h

・バッテリー：リチウムイオン（48V・13Ah）

・モーター：後輪駆動500W

・充電時間：約7時間*¹

・一充電走行距離：最大約80km*²

・タイヤサイズ：14×2.125インチ

・保証期間：購入より１年

・付属品：充電器・簡易工具・説明書

*¹ 充電時間は、バッテリー残容量により変わります。

*² 当社調べの為、走行時の気象・道路状況などの諸条件によっては走行できる距離は変わります。

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

☆バックミラーは簡単な取り付け作業が必要です。

3.【特定小型原付】SUNRIN

社内スタッフが『乗りたい』と思うようなコンセプト案から、製品開発部門がコンセプトを受け、ゼロから設計し開発した三輪モデルの特定小型原付。

2024年10月にクラウドファンディングサイトMakuakeにて先行応援販売を行い、3400万円を超える応援購入をいただきました。

免許返納後のシニアの方の移動手段、若者から年配者の方まで幅広く愛用いただける、新たな3輪パーソナル電動モビリティです。

製品概要ページ：https://sun-emperor.jp/sunrin/

SUNRIN 基本スペック

・区分 ：(特例)特定小型原動機付自転車

・展開サイズ ：全長 1,230mm 全幅 600mm 全高 1,050mm

・折り畳みサイズ：全長 1,200mm 全幅 600mm 全高 670mm

・車体重量 ：約33kg(バッテリー含む)

・バッテリー重量：約3.7kg

・最大荷重 ：120kg

・適応身長 ：140cm以上

・ブレーキ ：前後ディスクブレーキ

・走行モード ：車道/歩道

・速度 ：車道走行モード最高速度20km/h／車道走行モード最高速度13km/h／歩道走行モード最高速度6km/h

・バッテリー ：リチウムイオン(48V・13Ah)

・モーター ：前輪駆動400W

・充電時間 ：約7時間 *1

・一充電走行距離：最大約60km *2

・保証期間 ：購入より1年

・付属品 ：充電器・簡易工具・説明書

*1 充電時間は、バッテリー残容量により変わります。

*2 当社調べの為、走行時の気象・道路状況などの諸条件によっては走行できる距離は変わります。

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

※製品は簡単な組立作業が必要です。

【開催概要】

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田店

場所： 地下2階 自転車売場 試乗専用コース

住所： 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1

営業時間： 9:30～22:00

専用駐車場（9階～12階）/地下駐車場（地下2階～地下4階）

自動車駐車場＆バイク駐輪場（50cc以上）

・基本料金20分300円

※平日 - 当日最大料金1,800円

※土日祝 - 当日最大料金2,700円



・収容台数 立体680台／地下420台



・バイク駐車場 50cc以上／地下のみ

基本料金 当日1回500円

収容台数 31台



・割引サービス

5,000円以上のお買い上げで1時間サービス

1万円以上のお買い上げで2時間サービス

5万円以上のお買い物で3時間サービス



・営業時間

立体駐車場（9階～12階）8：00～24：00（最終入庫22：30まで）

地下駐車場（地下2階～地下4階）24時間営業

ヨドバシカメラ、テナントを含めた合計金額で割引サービスがご利用いただけます。

ヨドバシカメラのレジもしくは地下1階、1階、2階のインフォメーションカウンターにて割引サービスが受けられます。

※リンクス梅田のインフォメーションカウンターは地下1階と2階です。



ゴールドポイントカード・プラスをお持ちのお客様は平日1時間無料。平日1日1回のみ。

※「5,000円以上のお買い上げで1時間サービス」等のその他の割引とは併用できません。

駐輪場情報

自転車駐輪場

・基本料金12時間毎に150円（上段）／4時間毎に100円（下段）

ただし、最初の90分無料

・収容台数 260台

・営業時間 24時間

ミニバイク駐輪場 ※50cc以下

・基本料金4時間毎に200円

ただし最初の90分無料

・収容台数 14台

・営業時間 24時間

特定小型原動機付自転車とは

2023年7月の道路交通法改正により新設された車両区分で、以下の基準に準拠した仕様となっております。

・16歳以上であれば免許不要で運転可能

・最高速度20km/h（歩道走行時は最高速度6km/h）

・ヘルメットは努力義務（安全のため着用推奨）

・公道走行時はナンバープレートの取得および自賠責保険への加入が必要

参考資料：国土交通省「特定小型原動機付自転車について」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

Sun Emperorについて

Sun Emperorは、電動モビリティの製造・販売を行っている会社です。取扱製品は全てガソリンを使わない。電動です。

Sun Emperorは、“日本を代表する次世代モビリティメーカーになる”ことを目標に掲げ、2022年12月に愛知県名古屋市にて活動を始めました。

現在では全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しております。私たちの目標は、製品・サービスを日本だけでなく、世界中の人々にお届けしていきます。

弊社は、2023年7月に新設された「特定小型原付」分野に、同タイミングで参入した企業です。

クラウドファンティングサービス「Makuake」にて昨年公開した「SUNRIN」という車両は、総額3400万円を超えるプロジェクトとなり、現在において「特定小型原付」のジャンルにおいて大人気車種の１つとなっております。

また、「特定小型原付」にまつわる勉強会や試乗説明会を、各省庁や自治体等の依頼を受け、2023年7月より実施しております。

有限会社龍昇

【本社】

〒451-0024 愛知県名古屋市西区秩父通2-70

【小牧支店】

〒485-0029 愛知県小牧市中央5-66



TEL：052-508-9958

FAX：052-308-3931

MAIL：s-e@sun-emperor.jp

HP：https://sun-emperor.jp/

営業時間：10:00~19:00 (定休日：土曜日・日曜日)



【事業内容】

EVバイク 企画・製造・販売

特定小型原付 企画・製造・販売

電動カート 企画・製造・販売