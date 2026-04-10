ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店2026年4月10日（金）オープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、大阪府泉南市のイオンモールりんくう泉南1Fにて「ABC-MART GRAND STAGE りんくう泉南店」を2026年4月10日（金）よりオープンします。

■ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店 特徴

通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をするABC-MART GRAND STAGEが、イオンモールりんくう泉南に4月10日（金）にオープンします。オープンを記念して、同日よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。

【オープン記念キャンペーン】

１.アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、

1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに3ポイント付与します。

開催期間：4/10（金）～4/20（月）

■ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店 店舗情報

店舗名：ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店

所在地：〒590-0535大阪府泉南市りんくう南浜3-12ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南1F

電話番号：072-493-9705

営業時間：10:00～21:00

ABC-MART GRAND STAGE サイトURL：https://gs.abc-mart.net/

■ABC-MART GRAND STAGE イオンモールりんくう泉南店 注目商品

【NIKE】

商品名：W AIRMAX 95 BIG BUBBLE

カラー：100WHITE/CTPUR

サイズ：23.0cm~28.5cm（0.5刻み）

価格 ：24,200円（税込）

【New Balance】

商品名：U2002 10D(D)

カラー：GRAY/BLACK(10D)

サイズ：22.5cm∼29cm（0.5cm刻み）

価格 ：22,000円（税込）

【adidas】

商品名：GAZEL LO PRO W

カラー：DUSK/OFFW/GUM3

サイズ：22.5cm~29.0cm（0.5刻み）

価格 ：15,400円（税込）

【PUMA】

商品名：W SPEEDCAT BALLET SD

カラー：06BK/WH

サイズ：22.5~25.0cm（0.5刻み）

価格 ：12,100円（税込）

【CONVERSE】

商品名：ONE STAR SUEDE

カラー：BURGUNDY

サイズ：23.0cm~28.0cm（0.5刻み）

価格 ：15,400円（税込）

【MERRELL】

商品名：CHAM STORM REDUX JP GTX SE

カラー：DRAB

サイズ：23.0cm~28.0cm（0.5刻み）

価格 ：24,200円（税込）

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）