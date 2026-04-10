北欧テキスタイルブランド「Finlayson[フィンレイソン]」×フェリシモ“60年の時を繋ぐ”新作コレクションが登場

株式会社フェリシモ

フェリシモは、「Finlayson[フィンレイソン]」との新作コラボアイテムを発表し、3月24日よりウェブ販売を開始しました。昨年2025年にフェリシモ創立60周年迎えるにあたり、フィンレイソン社代表のリスト・ヴォウティライネン氏らがフェリシモを訪問し、60年前にデザインされたテキスタイル〈オルガ〉のフレームアートが贈呈されるなど、両社の長年にわたる絆はより特別なものとなりました。この深い信頼関係から生まれた今回のコレクションは「めぶきの祝祭（Awakening of blossoms）」をテーマに、光あふれる春を待ちわびる喜びを洗練されたファッションアイテムに詰め込んでいます。注目のアイテムは、〈オルガ〉のデザイナーでもあり、フィンレイソンの黄金期を築き2024年に生涯を閉じたアイニ・ヴァーリ氏への敬意を込めた「メモリアルバッグの会」、パンダ柄が大人カジュアルな「軽やかアノラック〈スクココス〉」など。アイテムの詳細は、WEBサイトでチェックできます。

◆新作アイテムをデジタルカタログで見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/1/

◆新作を一覧ページで見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/2/

◆Finlayson［フィンレイソン］新作について

伝説的デザイナー、アイニ・ヴァーリ氏のテキスタイルで作ったメモリアルバッグ

フィンレイソンを代表するテキスタイルデザイナーとして長きにわたり活躍し、フィンレイソンの黄金期を築いたアイニ・ヴァーリ氏。2024年にその生涯を閉じられた彼女の多大な功績を讃え、代表的なパターン3柄〈フィンレイソンコロナ 〉〈ヴァロ〉〈オルガ〉を当初のカラーでプリントしたメモリアルバッグです。モダンなデザインと美しい発色が引き立つ真っ白な帆布に、配色にこだわったワンショルダーがアクセントになっています。

Aini Vaari アイニ・ヴァ-リさん（1931-2024）

1951年の入社以来、フィンレイソンの人気デザインを数多く生み出した、フィンランドで最もすぐれたテキスタイルデザイナーのひとり。「コロナ」や「タイミ」など多くの代表作が、現在もさまざまなアイテムに展開されています。

【NEW】フィンレイソン メモリアルバッグの会

月1個 \3,250（+10% \3,575）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/3/

大人がときめくパンダ柄の軽やかアノラック

「家族の再会」を意味し、パンダたちが集う様子を描いた〈スクココス〉パターン。この人気柄を、ダークなモノトーンカラーで仕上げたアノラックパーカーです。かわいすぎず、アウトドアすぎない絶妙なバランスで、シャツ感覚ですぽんとかぶるだけで大人カジュアルな抜け感のある着こなしが完成します。ファスナーや引き手、フード内側にほどこされた黄緑の配色がアクセントになっています。

【NEW】フィンレイソン 軽やかアノラック〈スクココス〉

1枚 \8,950（+10% \9,845）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/6/

コーデがぐんと広がる、ベリー柄のセットアップ

フィンレイソンの人気柄である赤いベリーが印象的な〈フィンレイソンマルッタ〉パターンをプリントした、キャミソールとテーパードパンツのセットアップです。縦ラインを強調した柄行きで、甘すぎない大人っぽい華やぎを演出します。夏はキャミソールや半袖と合わせて、冬はタートルネックと重ねてなど、それぞれ単体でもコーデの主役としてオールシーズン着まわせます。パンツはウエスト総ゴム仕様でらくちん、季節を問わず長く着られるほどよい厚みと張り感のある素材を使用しています。

【NEW】フィンレイソン 重ね着を楽しむ キャミソールセットアップ〈フィンレイソンマルッタ〉

1セット \7,600（+10% \8,360）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/7/

スカート見えするシックな大人の柄パンツ

クラシカルな黄色いバラのパターン〈タトゥアイネン〉が、甘すぎない大人の華やぎを演出するスカンツ。シンプルなトップスと合わせるだけでサマになる、ひらりとしたワイドシルエットが特徴です。ほどよい厚みで透けが気にならない落ち感のきれいな素材を使用し、脚のラインをまるっと隠せる九分丈でスタイルアップもかなえます。ウエストは総ゴム仕様でらくちんなはき心地ながら、スニーカーやサンダルとも好相性で、日常使いからお出かけまで幅広く活躍します。

【NEW】フィンレイソン ウエスト総ゴムのボリュームパンツ〈タトゥアイネン〉

1本 \6,200（+10% \6,820）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/8/

いつものコーデをクラスアップする北欧モダントップス

フィンレイソンの人気柄〈ライネ〉〈ポップ〉〈コロナ〉を、めりはりのあるウエストゴムでこなれシルエットに仕上げた北欧モダンなデザイントップスです。ほどよい厚みのある伸びやかな綿混カットソー素材が心地よく、ゆったり感と太めの変形袖でからだのラインをさりげなくカバーしてくれます。ヒップにかかる絶妙な丈感は、パンツにもスカートにも合わせやすく、いつものTシャツスタイルをぐっとおしゃれに格上げしてくれるアイテムです。

左から〈FinlaysonCORONNA フィンレイソンコロナ〉・〈LAINE ライネ〉・〈POP ポップ〉の3パターンからお届け

【NEW】フィンレイソン デザインカットソートップスの会

月1枚 \4,400（+10% \4,840）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/11/

春夏秋まで着まわせる、しなやかな印象のノースリーブワンピース

密集した植物の中に動物のシルエットが潜む〈カトヴェッサ〉パターンをワントーンでシックに仕上げたノースリーブワンピースです。フラットなクルーネックと浅めのVネック、どちらを前にしても着られる便利な前後2-WAY仕様になっています。すっきり体形カバーができるAラインシルエットや、わきの開きが気になりにくいタックデザインなど、シンプルな中に大人をきれいに見せる工夫が詰め込まれています。夏は一枚で、春秋は重ね着で楽しめます。

【NEW】フィンレイソン カットソーノースリーブワンピース〈カトヴェッサ〉

1枚 \6,200（+10% \6,820）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/12/

◆日常をときめかせる小物アイテムも

普段のコーディネートや暮らしのすき間に、北欧デザインの遊び心を取り入れられる小物たちも展開しています。



リボン付きのリバーシブルハット

上から〈PERGOLA パーゴラ〉・〈Sieva シエヴァ〉・〈LEINIKKI レイニッキ〉の3パターンからお届け

無地と柄で印象を変えられるリバーシブル仕様。ワイヤー入りのつばや、風対策にもなる共布リボンが便利です。

【NEW】フィンレイソン リボン付きのリバーシブルハットの会

月1個 \4,900（+10% \5,390）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/13/

スカーフに、バッグに……マルチに使える日本製クロス

〈PAMPULA パンプーラ〉（左）・〈FinlaysonTAIMI フィンレイソンタイミ〉（中）・〈RAUHA ラウハ〉（右）の3パターンからお届け

スカーフとして首に巻いたり、お弁当包みにも使いやすいコットン100%のマルチクロス。フィンレイソンの人気パターンを、発色や風合いにこだわった国産染色で仕上げました。

【NEW】フィンレイソン 日本製のコットンマルチクロスの会

月1枚 \1,950（+10% \2,145）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/14/

開くたび、華やかな気分に

外側はモダンなバラの型押し、内側は華やかなイエロー。7つのカードポケットなど使いやすさにもこだわったコンパクトな型押し財布。

【NEW】フィンレイソン 型押し二つ折り財布 〈フィンレイソングレータ〉

1個 \4,980（+10% \5,478）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/15/

フィンレイソンの人気柄をぽこぽこした編み柄に

〈FinlaysonKRONOS フィンレイソンクロノス〉（左）・〈FinlaysonGRETA フィンレイソングレータ〉（中）・〈FinlaysonHELLE フィンレイソンヘッレ〉（右）の3パターンからお届け

フィンレイソンの人気柄を、ぽこぽことしたフロート編みで立体的に表現した軽やかなはき心地のデザインソックス。フリルのようにくしゅっとしたはき口もかわいいアクセントに。

【NEW】フィンレイソン ふっくらとした柄が彩る クルー丈ソックスの会

月1足 \1,050（+10% \1,155）

ウェブで詳細を見る＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/16/

◆Finlayson［フィンレイソン］

Finlayson（フィンレイソン）は、1820年に創業したフィンランド最古のテキスタイルブランド。 200年以上もの長い歴史と伝統を持つFinlaysonのぬくもりのある洗練されたデザインは、フィンランドをはじめ様々な国と地域で高く支持されてきました。

・フィンレイソンとフェリシモについて

2013年にフィンレイソンのライセンス商品を発売以来、フィンレイソンのパターンを使用したワンピースやカーディガンなどを発表しています。

・フィンレイソンコラボアイテムはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260410/17/



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◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。



フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/