AI搭載PDF編集ソフト「PDNob 2.0」登場 次世代のPDF編集体験へ進化

Tenorshare(Hongkong)Limited

Tenorshare は、AI搭載PDF編集ソフトの最新バージョン「PDNob 2.0」を、2026年4月2日に正式リリースしたことをお知らせいたします。

本バージョンでは、従来の「読む・編集する」中心のPDF利用体験から、「理解する」ことを重視した次世代ドキュメント体験へと進化。AI機能の強化、OCR精度の向上、操作性およびパフォーマンスの全面刷新により、より効率的かつ直感的なドキュメントワークフローを実現します。

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kOgBOQQO6Eo ]

■ PDNob 2.0 主な新機能

1．新ホーム画面で操作効率を大幅向上

新たに設計されたホームインターフェースにより、編集・変換・OCR・一括処理などの主要機能へワンクリックでアクセス可能となりました。

また、ファイル管理機能も強化され、ローカルおよびクラウド上のドキュメントを直感的に整理・検索できます。

新ホーム画面で操作効率を大幅向上2．プロな編集機能

テキストの追加・修正に加え、カーニングや行間、フォントスタイルなどの細かな書式設定にも対応。レイアウト全体を柔軟に調整でき、PDFを思い通りに編集可能です。

さらに、画像の切り抜き・置換・最適化機能により、ドキュメントの品質向上にも貢献します。

プロな編集機能詳しくはこちら :https://bit.ly/4dCBtgW3．柔軟な閲覧モード

ナイトモード、ペーパーモード、アイケアモードなど複数の表示テーマを搭載。長時間の閲覧でも目に優しく、用途に応じた最適な読書環境を提供します。

見開き表示や連続スクロールにも対応し、閲覧効率を高めます。

柔軟な閲覧モード4．AI OCRの強化

新しいAI OCRエンジンにより、画像やスキャンPDF内の文字を高精度に認識。傾き補正、ノイズ除去、画質最適化を自動で行い、編集可能なテキストへ変換します。

日本語・中国語・韓国語などCJK言語にも最適化されています。

AI OCRの強化5．AIドキュメント理解機能

AIによるPDF解析機能を大幅に強化し、以下の機能を実現しました。

・文書内容に関する質問への回答

・該当ページや根拠の提示

・関連質問の自動提案

これにより、PDFは単なる閲覧対象から「理解・分析できる情報資源」へと進化します。

AIドキュメント理解機能6．編集・注釈機能の進化

描画性能の向上により、大容量PDFでもスムーズな編集が可能です。

・テキストの直接編集（Word感覚）

・画像の回転・トリミング・差し替え

・透かし、ヘッダー、フッターの一括適用

さらに、スマート注釈機能により作業を中断することなくコメントや編集を追加できます。

編集・注釈機能の進化7．一括処理・検索機能の強化

複数ファイルの変換・圧縮・OCR処理を効率的に実行できる一括処理機能を強化。

また、AI検索により文脈を理解した検索が可能となり、必要な情報へ迅速にアクセスできます。

■ 今後の展望

Tenorshareは今後もAI技術を活用したドキュメントソリューションの開発を推進し、ユーザーの生産性向上に貢献してまいります。

「PDNob 2.0」を通じて、よりスマートで効率的なPDF活用体験の提供を目指します。

Tenorshare PDNob 2.0の入手方法は？

対応OS：Windows 10 以上に対応 / macOS 10.0 - 26をサポート

ダウンロード方法：公式サイトより無料ダウンロード▶ https://bit.ly/4dCBtgW(https://bit.ly/4dCBtgW)

製品操作ガイド：https://www.tenorshare.jp/guide/how-to-use-pdnob-pdf-editor.html

【会社概要】

会社名:Tenorshare

お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/

ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/pdf-editor-software-free-download.html

公式Twitter(ツイッター)：https://x.com/pdnob_japan

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorsharePDNobJapan