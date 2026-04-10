観世流 能「橋弁慶」を珍しい笛之巻の小書付きにて上演！

ロングランプランニング株式会社

『東京能楽囃子科協議会6月定式能』が2026年6月10日 (水)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

6月定式能 チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/R80610公式サイトはこちら :https://nohgaku-hayashika.com/

多彩な能楽囃子を堪能できる囃子科協議会定式能。今回の六月夜能公演では、宝生流、観世流の舞囃子、独調、一調ほか、和泉流 狂言「八尾」は囃子入りとなります。また能「橋弁慶」に「笛之巻（ふえのまき）」の小書が付くと、通常の能とは全く別の曲と言えるほど内容が変わり、珍しい特殊演出は必見です。

団体概要

東京能楽囃子科協議会は囃子方による能・狂言の上演団体で、年間四回の主催公演を行っています。囃子方ならではの番組構成でシテ方五流と能楽囃子の多彩なバリエーションをお届けします。

開催概要

『東京能楽囃子科協議会6月定式能』

開催日時：2026年6月10日 (水) 開場17時00分／開演18時00分 終了予定 21時00分ごろ

会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）

■出演者

舞囃子 宝生流「草紙洗」：田崎甫ほか

舞囃子 観世流「誓願時 乏佐之翔」：伊藤嘉章ほか

舞囃子 宝生流「船弁慶」：山内崇生ほか

独調「籠太鼓」：澤田宏司 大村華由

一調「女郎花」：浅見重好 岡本はる奈

狂言 和泉流「八尾」：野村万蔵ほか

能 観世流「橋弁慶 笛之巻 弦師」：武田尚浩 武田智継ほか

■チケット料金

S席：9,000円

A席：7,000円

B席：5,000円

GB席（学生席） 2,000円

（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

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