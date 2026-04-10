野鳥の描き方、見つけ方の楽しいヒントがいっぱい！140種類以上が登場する『日本の野鳥 お絵描き図鑑』4/22発売

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株式会社パイ インターナショナル



ベストセラー技法書『どうぶつのかたち練習帖』の人気著者による待望の新刊です。今回のテーマは日本で見られるかわいい「野鳥」たち。野鳥には描く楽しみはもちろん、見つける楽しみ、喜びがあります。見つけ方のポイントを同時収録した充実のお絵描き図鑑です。



秋草愛


イラスト・絵本・立体造形作家。どうぶつや鳥など生き物をテーマにした色鉛筆技法書や絵本など著作多数。　



高橋雅雄


鳥類学者、理学博士。岩手県立博物館専門学芸調査員。鳥と美術の関係性に注目し、鳥類学の視点から美術研究にも取り組んでいる。



『日本の野鳥 お絵描き図鑑』


https://pie.co.jp/book/i/6088/


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書籍概要

書名：『日本の野鳥 お絵描き図鑑』


https://pie.co.jp/book/i/6088/


仕様：A5判（148×210mm）／ソフトカバー／136Pages（Full Color）


定価：本体1,700円+税


ISBN：978-4-7562-6088-8 Ｃ0071


著者：秋草愛　


監修：高橋雅雄


発売日：2026年4月22日


発行元：パイ インターナショナル


書籍に関するお問い合わせ

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