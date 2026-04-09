“天空のサウナ”サバンナ箱根、ブランド強化へ - MIC FIELDとLANDROOTSが業務提携

株式会社MIC FIELD

クリエイティブプロデュースを手がける株式会社MIC FIELD（代表取締役：三國友哉）は、アウトドアサウナ事業を展開する株式会社LANDROOTS（代表取締役：安倍敏晃）と業務提携を締結したことをお知らせいたします。本提携により、LANDROOTSが展開する第一拠点「サバンナ箱根」において、それぞれの強みを活かし、ブランド価値の最大化を共に実現してまいります。

【業務提携の背景：自然と人をつなぐ体験価値の最大化へ】

近年、心身のリフレッシュやウェルネス志向の高まりを背景に、サウナやアウトドア体験への関心が高まっています。一方で、単なる施設提供にとどまらず、訪れる人の記憶に残る“体験価値”の設計や発信が重要視されています。

こうした背景のもと、MIC FIELDは「場・人・時間に宿る感覚をすくい上げ、体験や空間、写真・映像として色にする」クリエイティブスタジオとして、ブランドや体験の価値設計を強みとしています。

本提携により、LANDROOTSが掲げる「自然に還る場所を、すべての人に。」という思想と、MIC FIELDの体験設計・表現力を掛け合わせることで、サバンナ箱根のブランド価値を最大化し、より多くの人に“自然と向き合う体験”を届けてまいります。

【サバンナ箱根について】

"自然とあそぶ、天空のサウナ"

サバンナ箱根は、都心から約60分の箱根・小田原の高台に誕生した、完全予約制のプライベートテントサウナ施設です。空が近く、風が抜け、夜には小田原の街明かりが広がる展望デッキで、薪の炎と自然の音に包まれる時間を提供します。

日常のストレスを解き放ち、本来の自分に戻るための場所として、自然と一体になる体験を提供しています。

【今後の取り組み】

本提携においてMIC FIELDは、サバンナ箱根のブランド構築において以下の領域を中心に伴走してまいります。

・コンセプト設計およびブランド戦略立案

・ビジュアル制作（写真・映像）

・SNS運用および発信設計

・体験・空間価値のデザイン

単なるプロモーションにとどまらず、「訪れる前から体験が始まり、訪れた後も記憶に残る」ブランドづくりを目指します。

■株式会社MIC FIELDについて■

Make Into Colors, in every field.

MIC FIELDは、場・人・時間に宿る感覚をすくい上げ、体験や空間、写真・映像として表現するクリエイティブスタジオです。コンセプト設計から撮影・編集、空間・体験デザイン、Web・SNS運用まで一貫して手がけ、フィールドごとに最適な“色”をつくります。

代表者： 代表取締役 三國 友哉

所在地：〒1500043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立： 2026年3月

事業内容： クリエイティブプロデュース事業（ブランド設計、映像・写真制作、Web制作、SNS運用、空間・体験デザイン）

URL： https://micfield.pages.dev/

■株式会社LANDROOTSについて■

「自然に還る場所を、すべての人に。」を掲げる株式会社LANDROOTSは、自然の中でととのう体験を提供するアウトドアサウナ事業を展開しています。サウナ・水・火・森といった自然の要素を掛け合わせ、日常から離れた時間と空間を創出します。

サバンナ箱根を第一拠点として運営を開始し、地域資源を活用した施設づくりを通じて、人が自然と向き合い、心と体を整えるきっかけを提供しています。

自然を“消費する”のではなく、“関わる”場所へ。

LANDROOTSは、自然と人をつなぐ体験を広げていきます。



代表者：代表取締役 安倍 敏晃

設立： 2026年1月

事業内容： アウトドアサウナ施設の企画・運営事業

URL：https://landroots.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 MIC FIELD

担当：三國 友哉

Email：y.mikuni@micfield.com

URL：https://micfield.pages.dev/